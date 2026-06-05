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Προ των πυλών το σχήμα στήριξης των μικρομεσαίων παραγωγών φωτοβολταϊκών

Προ των πυλών το σχήμα στήριξης των μικρομεσαίων παραγωγών φωτοβολταϊκών
Άννα Διανά
Παρασκευή, 05/06/2026 - 08:01
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Κρίσιμη για τη βιωσιμότητα κυρίως των μικρών παραγωγών φωτοβολταϊκών είναι η απάντηση της Κομισιόν για το σχήμα στήριξης έναντι των μηδενικών τιμών και των περικοπών στη χονδρική αγορά ρεύματος, η οποία αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

Με στόχο να στηρίξει τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στις ΑΠΕ, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει θέσει προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο παρεμβάσεις που αφορούν τόσο το καθεστώς αποζημίωσης των παραγωγών όσο και τη διάρκεια των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης και ειδικότερα:

-Αποζημίωση των παραγωγών όταν οι τιμές χονδρικής είναι μηδενικές για περισσότερες από δυο ώρες. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο, όταν η τιμή χονδρικής μηδενίζεται για περισσότερο από δύο συνεχόμενες ώρες, οι παραγωγοί δεν αποζημιώνονται, γεγονός που έχει δημιουργήσει πρόβλημα αφού συστηματικά πλέον καταγράφονται μηδενικές τιμές για τέσσερις πέντε ή και έξι ώρες.

-Παράταση των Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης κατά μια πενταετία. Οι συμβάσεις αυτές έληξαν στο τέλος του 2025 και οι παραγωγοί ζητούν παράταση τους ώστε να επαναδιαπραγματευθούν τα δάνεια τους με τις τράπεζες διεκδικώντας-μείωση των δόσεων.

Το πρόβλημα ανέδειξαν κυρίως τα μικρά και μεσαία φωτοβολταικά έργα που δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να κοκκινίσουν τα δάνεια τους.

Όπως υποστηρίζει ο Σύνδεσμος των μικρών και μεσαίων φωτοβολταικών ΠΟΣΠΗΕΦ, κατά το πρώτο 20ήμερο του Απριλίου η μείωση των εσόδων έφτασε και το 62%. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περικοπές από ΑΠΕ τον Απρίλιο ήταν 475 GWh (ή 18.4% της παραγωγής ΑΠΕ), αυξημένες κατά 142.5% συγκριτικά με τον Μάρτιο και κατά 32% συγκριτικά με τις περικοπές Απριλίου 2025. Αθροιστικά για το πρώτο τετράμηνο, οι συνολικές περικοπές εκτιμώνται στις 884.8 GWh (8.7% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ), σχεδόν 2.5 φορές περισσότερες από τις περικοπές του πρώτου τετραμήνου 2025 (359 GWh). Εξάλλου σύμφωνα με μελέτη που έχει κάνει για τον κλάδο, ο καθηγητής του ΑΠΘ, Παντελής Μπίσκας, το ποσοστό απώλειας εσόδων για τα φωτοβολταϊκά με ΣΔΕΠ λόγω μηδενικών τιμών θα ανέλθει για το 2026 σε 42%- 43%. Για το 2027 υπολογίζεται να φτάσει σε 49%-50%, για το 2028 σε περίπου 44% και για το 2029 κοντά στο 48%.

Με αυτά τα δεδομένα η απάντηση της Κομισιόν είναι εξαιρετικά κρίσιμη και σε περίπτωση μη έγκρισης κάτι που θεωρείται, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, πιθανό για το θέμα που αφορά στην παράταση των Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης κατά μια πενταετία, θα εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια στήριξης.

Το ΥΠΕΝ έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στην εφαρμογή του πρώτου μέτρου δηλαδή της αποζημίωσης έναντι των μηδενικών τιμών για περισσότερες από δυο ώρες. Και μεταξύ των ζητημάτων που εξετάζονται είναι ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου καθώς υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο της αναδρομικότητας. Στο πλαίσιο αυτό έχει ζητηθεί από τον ΔΑΠΕΕΠ να μελετήσει τις επιπτώσεις της αναδρομικότητας στον Ειδικό Λογαριασμό των ΑΠΕ. Η κατεύθυνση που έχει λάβει ο Διαχειριστής των ΑΠΕ είναι το κόστος του μέτρου να μην ξεπερνάει τα 100 εκατ ευρώ ετησίως.

Ενώ παράλληλα το ΥΠΕΝ στην περίπτωση της μη εγκρισης του δεύτερου αιτήματος εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης της ταρίφας που λαμβάνουν τα συγκεκριμένα έργα υπό την προϋπόθεση ότι τα χρήματα θα επιστραφούν στο τέλος της περιόδου στο δημόσιο.

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