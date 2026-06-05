ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ντ. Τραμπ: Επένδυση 700 εκατ. δολ. στη βιομηχανία του άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
05/06/2026 - 09:27
Γ. Στάσσης: Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται από εταιρεία ενέργειας σε εταιρεία τεχνολογίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/06/2026 - 09:01
Κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας «Νίκος Ταγαράς»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 08:58
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ θωρακίζει την Πράσινη Μετάβαση με πλήρη ιχνηλασιμότητα στα Φωτοβολταϊκά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Δυστυχώς οι πόλεμοι δεν τελειώνουν μόνο με δηλώσεις
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/06/2026 - 08:10
ΜμΕ: Ενέργεια, μεταφορές και ψηφιακές υποχρεώσεις αυξάνουν το κόστος λειτουργίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/06/2026 - 08:06
Προ των πυλών το σχήμα στήριξης των μικρομεσαίων παραγωγών φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/06/2026 - 08:01
Πώς να εξοικονομήσετε ενέργεια το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/06/2026 - 06:25
Άναυδοι οι επιστήμονες: Ανακάλυψαν ένα ζωντανό «θαύμα» μέσα στα πλαστικά του Ειρηνικού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 06:24
Ποιες συσκευές «φουσκώνουν» τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/06/2026 - 06:24
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 15:32
GreenTank: Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις: Κλειδί για την απανθρακοποίηση της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 15:40
Χρίστος Δήμας: Νέες βιοκλιματικές σχολικές υποδομές σε Ηράκλειο και Χανιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 15:19
Νίκος Παπαθανάσης: 110 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη φάση του έργου «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/06/2026 - 15:09
Κυρ. Μητσοτάκης: Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση Ελλάδας και Βουλγαρίας - Η διασυνδεσιμότητα στον πυρήνα της συνεργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/06/2026 - 14:55
Πρώτη νίκη: Η Greenpeace κέρδισε την προκαταρκτική φάση της υπόθεσης αντί-SLAPP ενάντια στην Energy Transfer
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/06/2026 - 14:19
Όμιλος ΔΕΗ: Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ με 6 αιολικά πάρκα και απόκτηση μεριδίου 100% σε χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών από τη More
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/06/2026 - 13:52
Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του «Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/06/2026 - 13:08
ΣΥΦΩΕΛ: Ίση μεταχείριση για αγρότες και ΟΤΑ στα Φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/06/2026 - 12:42
Παπασταύρου για OceanEye: Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την προστασία των θαλασσών και την αξιοποίηση των θαλάσσιων δεδομένων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/06/2026 - 12:04
Σέιχ Σου: Μεγάλο έργο υπογειοποίησης γραμμών, άνω των 8 εκατ. ευρώ, από τον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/06/2026 - 11:55
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ισχυρά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα για το Α’ Τρίμηνο του 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/06/2026 - 11:01
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τον Κώδικα Χωροταξίας – Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/06/2026 - 10:53
Κ. Πιερρακάκης: Η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/06/2026 - 10:27
Γ. Στάσσης: Καμία επίπτωση στους λογαριασμούς ρεύματος από το data center της Κοζάνης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/06/2026 - 09:53
HELLENiQ ENERGY: Ανασυγκρότηση ΔΣ σε σώμα – Ανασύνθεση Επιτροπών ΔΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 09:33
Η Cenergy Holdings τιμήθηκε στο ετήσιο συνέδριο του BrainReGain για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επαγγελματιών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 08:48
Μητσοτάκης-Τσάφος: Στη Σόφια για συναντήσεις με την βουλγαρική κυβέρνηση-Η ενέργεια στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/06/2026 - 08:40
Το νέο θεσμικό πλαίσιο υδάτων στο επίκεντρο του 1ου Water Dialogues που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Η «παγίδα» της ειρηνευτικής ρητορικής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/06/2026 - 08:08

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Ντ. Τραμπ: Επένδυση 700 εκατ. δολ. στη βιομηχανία του άνθρακα

Ντ. Τραμπ: Επένδυση 700 εκατ. δολ. στη βιομηχανία του άνθρακα
Newsroom
Παρασκευή, 05/06/2026 - 09:27
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη επένδυση 700 εκατομμυρίων δολαρίων στη βιομηχανία του άνθρακα, για να παραμείνουν σε λειτουργία ορυχεία και για να ανεγερθούν δυο νέοι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί οι οποίοι θα λειτουργούν με την καύση του συγκεκριμένου ορυκτού καυσίμου, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της αντιπολίτευσης των δημοκρατικών.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι οι πολιτείες όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του τομέα, πιο συγκεκριμένα 14 ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια και 42 ορυχεία, τον είχαν ψηφίσει κατά πλειοψηφία στις προεδρικές εκλογές του 2024.

«Η ενέργειά μας θα επιτρέψει σε αυτές τις υποδομές να επενδύσουν και να εκσυγχρονιστούν», επιχειρηματολόγησε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τον οποίο αυτό «θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους κατά δεκαετίες, θα ενισχύσει την αξιοπιστία του δικτύου ηλεκτροδότησής μας και, το σημαντικότερο, θα διατηρήσει τις τιμές του ηλεκτρισμού πολύ χαμηλά».

Το ποσό που ανακοίνωσε θα επιτρέψει επίσης να κατασκευαστεί μεγάλος τερματικός σταθμός στην Όκλαντ (Καλιφόρνια) για την εξαγωγή άνθρακα, είπε ο ρεπουμπλικάνος.

Η παραγωγή άνθρακα στις ΗΠΑ υποδιπλασιάστηκε από το 2005, όταν είχε φθάσει στην κορύφωση, ως το 2020. Έφθασε σε χαμηλό το 2024, αλλά κατέγραψε αλματώδη άνοδο το 2025, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία πληροφόρησης για την ενέργεια.

Τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026 επιταχύνθηκε ελαφρά ακόμη περισσότερο.

Σύμφωνα με έκθεση του παρατηρητηρίου Global Energy Monitor, οι ΗΠΑ είναι η μοναδική μεγάλη οικονομία που αύξησε αισθητά την κατανάλωση άνθρακα το 2025.

Ως τώρα η επιβράδυνση της χρήσης άνθρακα στις ΗΠΑ συνδεόταν καταρχήν με την απώλεια ανταγωνιστικότητας σε σύγκριση με άλλες χώρες, ιδίως την Κίνα, αλλά και στις ανησυχίες για το περιβάλλον.

Η καύση άνθρακα είναι ανάμεσα στις κυριότερες αιτίες των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη και η προοδευτική εγκατάλειψή του θεωρείται απαραίτητη στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον της κλιματικής αλλαγής.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον «όμορφο καθαρό άνθρακα».

Περί το 9% της ενέργειας που καταναλώθηκε στις ΗΠΑ το 2025 προήλθε από την καύση άνθρακα, ποσοστό σχεδόν ίσο με αυτό που προήλθε από ανανεώσιμες πηγές.

«Πρώτα οι ρυπαντές»

Ο αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως οι δυο νέες μονάδες θα βρίσκονται στη Δυτική Βιρτζίνια και στην Αλάσκα και θα κατασκευαστούν με «τεχνολογία εντελώς νέα, πολύ καθαρή».

Η τελευταία μονάδα που λειτουργεί με καύση άνθρακα στις ΗΠΑ είχε εγκαινιαστεί το 2013. Ήταν το εργοστάσιο Sandy Creek Energy Center, στη ΜακΛέναν, στο Τέξας (νότια).

Μελέτη που εκπονήθηκε από έξι πανεπιστήμια το 2023 περιείχε την εκτίμηση ότι οι εκπομπές των ηλεκτροπαραγωγικών εργοστασίων που λειτουργούν με καύση άνθρακα προκάλεσαν τους θανάτους περίπου 460.000 ανθρώπων από το 1999 ως το 2000.

Η προηγούμενη κυβέρνηση, του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, «είχε φτάσει τόσο μακριά για να υποστηρίξει πηγές ηλεκτρισμού μαζικά επιδοτούμενες, με παροχή ακανόνιστη και τόσο εξαρτημένη από τις μετεωρολογικές συνθήκες που το δίκτυο ηλεκτροδότησής μας βρισκόταν σε κίνδυνο, είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Νταγκ Μπέργκουμ, ο υπουργός Εσωτερικών (σ.σ. το χαρτοφυλάκιο αφορά κυρίως τη διαχείριση των ομοσπονδιακών γαιών).

«Κατανοείτε σε ποιο βαθμό είναι απόλυτα απαραίτητος ο άνθρακας. Είναι η ραχοκοκαλιά της αξιόπιστης, φθηνής και ασφαλούς αμερικανικής ενέργειας», πρόσθεσε ο υπουργός.

«Το ότι χαρίζονται 700 εκατομμύρια δολάρια σε πηγή ενέργειας βρόμικη και αναποτελεσματική βάζει πρώτα τους ρυπαντές, σε βάρος των Αμερικανών, εν μέσω ενεργειακής χρήσης που προκάλεσε ο Τραμπ» στις ΗΠΑ, τόνισε μέσω X η συμμαχία κοινοβουλευτικών SEEC (Sustainable Energy & Environment Coalition), στην οποία συμμετέχουν κάπου εκατό δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων που υποστηρίζουν τις καθαρές μορφές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου οδήγησε στο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας, καθώς από εκεί διέρχεται το 20% του πετρελαίου και του αερίου που καταναλώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, προκαλώντας άνοδο των τιμών του μαύρου χρυσού κατά 50% και πλέον.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2025 από την τράπεζα Lazard υπολόγιζε ότι το κόστος του ηλεκτρισμού που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν ανταγωνιστικό σε σύγκριση με αυτό που παράγεται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του άνθρακα, ακόμη και χωρίς επιδοτήσεις του δημοσίου.

Αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει προτεραιότητα στα ορυκτά καύσιμα στην αμερικανική ενεργειακή πολιτική, σε βάρος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ειδικά της αιολικής.

Ανέστειλε την έκδοση νέων αδειών για μεγάλα αιολικά έργα και ώθησε εταιρείες του τομέα της ενέργειας να εγκαταλείψουν σχέδια για έργα που αξιοποιούσαν ανανεώσιμες πηγές, ενώ αποπειράθηκε, μάταια, να σταματήσει κάποια που είχαν αρχίσει ήδη.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β. Ζελένσκι: Ο ουκρανικός στρατός έπληξε τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης
Β. Ζελένσκι: Ο ουκρανικός στρατός έπληξε τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης 03 Ιουνίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026

GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026

Τραμπ: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από εργοστάσια που καίνε άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από εργοστάσια που καίνε άνθρακα

Κίνα-Σανσί: Η ενεργειακή παραγωγή από καθαρές πηγές ήταν μεγαλύτερη από την ενεργειακή παραγωγή της καύσης άνθρακα το 2025
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα-Σανσί: Η ενεργειακή παραγωγή από καθαρές πηγές ήταν μεγαλύτερη από την ενεργειακή παραγωγή της καύσης άνθρακα το 2025

Ο Τραμπ θέλει να πουλήσει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά ποιος θα αγοράσει;
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει να πουλήσει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά ποιος θα αγοράσει;

Τι θα συμβεί στον πλανήτη αν όλο το πετρέλαιο της Βενεζουέλας περάσει στα χέρια του Τραμπ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τι θα συμβεί στον πλανήτη αν όλο το πετρέλαιο της Βενεζουέλας περάσει στα χέρια του Τραμπ