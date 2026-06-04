Όμιλος ΑΒΑΞ: Ισχυρά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα για το Α’ Τρίμηνο του 2026

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο 2026 (μη ελεγμένα από Ορκωτούς Ελεγκτές), τα οποία χαρακτηρίζονται από ισχυρή ανθεκτικότητα παρά τις έντονες προκλήσεις που δημιουργεί το μεταβαλλόμενο περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στο α’ τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 17,3% σε €208,4 εκατομμύρια έναντι €177,7 εκατομμυρίων στη συγκρίσιμη περίοδο του προηγούμενου έτους, ως αποτέλεσμα της σημαντικής προόδου που σημειώθηκε σε όλα τα έργα που εκτελεί ο Όμιλος στην Ελλάδα και την Ρουμανία.

Σε συνέχεια της αποτελεσματικής εκτέλεσης όλων των μεγάλων συμβάσεων που έχουν εισέλθει πλέον σε ώριμη φάση τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου ανήλθαν σε €26,7 εκατομμύρια στο α’ τρίμηνο του 2026 έναντι €26,2 εκατομμυρίων στο προηγούμενο έτος, με το περιθώριο EBITDA του κλάδου της κατασκευής (10,7%) να διατηρείται σε επίπεδα παρόμοια με αυτά ολόκληρου του 2025 (10,8%).

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε €10,6 εκατομμύρια κατά το α’ τρίμηνο του 2026 έναντι €11,9 εκατομμυρίων το 2025.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από leasing εξοπλισμού) αυξήθηκε σε €239,6 εκατομμύρια την 31.03.2026 έναντι €200,9 εκατομμυρίων την 31.12.2025, ως αποτέλεσμα της πρόσκαιρης πίεσης στο κεφάλαιο κίνησης που προκαλούν οι καθυστερήσεις στις πιστοποιήσεις έργων καθώς και η στοχευμένη πολιτική εξορθολογισμού του συναλλακτικού κυκλώματος με τον δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA τελευταίου 12μήνου) ωστόσο να εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα: 2,0x την 31.03.2026 έναντι 1,7x στο τέλος του 2025.

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ο Όμιλος διαθέτει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ σημαντικής αξίας, με αποτίμηση εύλογης αξίας €401,7 εκατομμυρίων την 31.03.2026 έναντι €397,7 εκατομμυρίων στο τέλος του προηγούμενου έτους. Από το ανωτέρω σύνολο, ποσό €106,2 εκατομμυρίων δεν αποτυπώνεται στον ενοποιημένο ισολογισμό, και ειδικότερα στα ίδια κεφάλαια, λόγω της διαφοράς στην μέθοδο αποτίμησης μεταξύ εύλογης αξίας και καθαρής θέσης.

ΥΨΗΛΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων και προς υπογραφή συμβάσεων κατασκευαστικών έργων του Ομίλου την τρέχουσα περίοδο παρέμεινε αμετάβλητο σε €2,6 δισεκατομμύρια έναντι του τέλους του 2025, ως αποτέλεσμα της υπογραφής νέων συμβάσεων ύψους €0,2δις στο αντίστοιχο διάστημα.