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15 τρόποι να δροσίσεις το σπίτι χωρίς κλιματιστικό
Markus Winkler from Pixabay
Newsroom
Πέμπτη, 04/06/2026 - 06:22
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Ακολουθώντας μερικές απλές αλλά στρατηγικές κινήσεις, μπορείτε να μετατρέψετε τους νόμους της φυσικής και τις καθημερινές σας συσκευές σε συμμάχους ενάντια στον καύσωνα.

Το καλοκαίρι φέρνει μαζί του υψηλές θερμοκρασίες και ανυπόφορη υγρασία, μετατρέποντας συχνά τα σπίτια μας σε πραγματικά «καμίνια».

Για τους περισσότερους, η πρώτη κίνηση ανακούφισης είναι το πάτημα ενός κουμπιού στο τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που ένα σπίτι δεν διαθέτει air condition ή αν αυτό υποστεί κάποια ξαφνική βλάβη;

Η διαβίωση σε ένα περιβάλλον χωρίς τεχνητή ψύξη δεν είναι απλώς μια δοκιμασία άνεσης, αλλά μπορεί να εξελιχθεί και σε σοβαρό κίνδυνο για την υγεία. Ευτυχώς, ακόμα και χωρίς τη βοήθεια του κλιματιστικού, υπάρχουν έξυπνες, οικονομικές και άμεσες λύσεις για να θωρακίσετε τον χώρο σας από τον ήλιο και να ρίξετε τη θερμοκρασία γρήγορα.

1. Κλείστε τα παράθυρα τη μέρα

Μην αφήνετε τη ζέστη να μπει. Κλείνετε καλά παράθυρα, κουρτίνες και στόρια για να μπλοκάρετε τον ήλιο.

2. Ανοίξτε τα τη νύχτα

Μόλις πέσει ο ήλιος, ανοίξτε τα παράθυρα σε αντίθετες πλευρές για να δημιουργήσετε ρεύμα (πάντα με σίτες).

3. Σφραγίστε τα κενά

Όπως τον χειμώνα, κλείστε τις χαραμάδες σε πόρτες και παράθυρα για να κρατήσετε τον καυτό αέρα έξω.

4. Μην ξεχνάτε πως η ζέστη ανεβαίνει προς τα πάνω

Επειδή η ζέστη ανεβαίνει, προτιμήστε τους χαμηλότερους ορόφους ή μεταφέρετε το στρώμα σας στο πάτωμα για ύπνο.

5. Σβήστε την κουζίνα

Ο φούρνος και τα μάτια παράγουν επιπλέον θερμότητα. Προτιμήστε το εξωτερικό μπάρμπεκιου ή κρύα γεύματα.

6. Αποσυνδέστε τις συσκευές

Ακόμα και σβηστές, οι συσκευές στην πρίζα (πλυντήρια, φορτιστές) εκλύουν θερμότητα. Βγάλτε τις όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.

7. Αξιοποιήστε τους ανεμιστήρες

Κάθε ανεμιστήρας (οροφής, δαπέδου ή χειρός) βοηθάει σημαντικά στη δημιουργία ρεύματος.

8. Ρυθμίστε τον ανεμιστήρα οροφής αριστερόστροφα

Το καλοκαίρι πρέπει να γυρίζει αριστερόστροφα για να σπρώχνει τον αέρα προς τα κάτω, δημιουργώντας αίσθηση ψύξης.

9. Ανάψτε τον εξαερισμό

Λειτουργήστε τους εξαεριστήρες της κουζίνας και του μπάνιου για να τραβήξουν τον ζεστό αέρα προς τα έξω.

10. Τοποθετήστε σωστά τους ανεμιστήρες

Τοποθετήστε τους κοντά σε ανοιχτά παράθυρα τη νύχτα για να «βάζουν μέσα» τη δροσιά, ή στραμμένους προς τα έξω τη μέρα για να διώχνουν τη ζέστη.

11. Χρησιμοποιήστε αφυγραντήρα

Δεν μειώνει τη θερμοκρασία, αλλά ρουφάει την υγρασία, κάνοντας την ατμόσφαιρα πολύ πιο υποφερτή.

12. Φτιάξτε DIY κλιματιστικό

Τοποθετήστε ένα μπολ με παγάκια ή ένα βρεγμένο, κρύο σεντόνι μπροστά από τον ανεμιστήρα για να «σκορπίσει» παγωμένο αέρα.

13. Δημιουργήστε σκιά

Χρησιμοποιήστε τέντες και ομπρέλες, ειδικά στα δυτικά παράθυρα, για να μειώσετε τη θερμοκρασία του σπιτιού.

14. Σβήνετε τα φώτα και χρησιμοποιήστε λάμπες LED

Οι λάμπες πυρακτώσεως καίνε. Προτιμήστε λαμπτήρες LED που δεν βγάζουν ζέστη και σβήνετε τα φώτα όταν βγαίνετε από το δωμάτιο.

15. Αλλάξτε σεντόνια

Απομακρύνετε τα βαριά σεντόνια. Προτιμήστε ελαφριά υφάσματα από φυσικές ίνες που αναπνέουν, όπως το βαμβάκι και το λινό.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 04/06/2026 - 06:22
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