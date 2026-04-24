Ποια είναι η σωστή θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την άνοιξη

Ποια είναι η σωστή θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την άνοιξη
Παρασκευή, 24/04/2026 - 06:31

Η σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη την άνοιξη, σε συνδυασμό με απλές κινήσεις όπως ο φυσικός αερισμός και η καλή μόνωση μπορούν να περιορίσουν αισθητά τους λογαριασμούς ρεύματος.

Καθώς η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει και οι ημέρες μεγαλώνουν, οι περισσότεροι στρέφουν την προσοχή τους στον ανοιξιάτικο καιρό και ξεχνούν τον θερμοστάτη στο σπίτι.

Ωστόσο, η σωστή προσαρμογή του συστήματος θέρμανσης και ψύξης (HVAC), όταν αλλάζουμε εποχή, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την άνεση στο εσωτερικό του σπιτιού και ταυτόχρονα να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας.

Η άνοιξη χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας μέσα στην ημέρα - δροσερά πρωινά, ζεστά μεσημέρια και ψυχρότερα βράδια.

Σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, αυτή ακριβώς η μεταβλητότητα κάνει τη σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη πιο απαιτητική, αλλά και πιο κρίσιμη για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι επαγγελματίες προτείνουν θερμοκρασία εσωτερικού χώρου μεταξύ 20 και 21°C κατά τις ώρες που το σπίτι χρησιμοποιείται. Το εύρος αυτό θεωρείται ιδανικό, καθώς προσφέρει άνεση χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά το σύστημα θέρμανσης ή κλιματισμού. Θερμοστάτες που επιτρέπουν ταυτόχρονη ενεργοποίηση λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης βοηθούν στη διατήρηση σταθερού μικροκλίματος, αποφεύγοντας τις μεγάλες ενεργειακές αιχμές.

Τη νύχτα, η θερμοκρασία μπορεί να μειώνεται ελαφρώς, περίπου στους 16 έως 19°C, επίπεδο που ευνοεί τον ύπνο και περιορίζει την κατανάλωση. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται σταδιακή πτώση θερμοκρασίας για να κοιμηθεί πιο εύκολα, ενώ ένας υπερβολικά ζεστός ή πολύ κρύος χώρος μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου.

Ένα συχνό ερώτημα αφορά το αν πρέπει να αλλάζει η ρύθμιση του θερμοστάτη όταν το σπίτι μένει άδειο. Η γενική σύσταση είναι να αποφεύγονται οι μεγάλες αυξομειώσεις θερμοκρασίας για σύντομα χρονικά διαστήματα. Η πλήρης απενεργοποίηση του HVAC όταν λείπουμε για λίγες ώρες συχνά οδηγεί σε μεγαλύτερη κατανάλωση, καθώς το σύστημα χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να επαναφέρει τη θερμοκρασία σε άνετα επίπεδα. Αντίθετα, σε απουσία αρκετών ημερών, μπορεί να γίνει πιο οικονομική ρύθμιση για εξοικονόμηση.

Πέρα από τη σωστή θερμοκρασία, μικρές πρακτικές κινήσεις την άνοιξη συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Η καλή στεγανοποίηση παραθύρων και πορτών περιορίζει τις απώλειες αέρα, ενώ ο φυσικός αερισμός τις ήπιες ημέρες επιτρέπει τη μείωση της χρήσης κλιματισμού. Το άνοιγμα των κουρτινών σε ηλιόλουστες ημέρες μπορεί να θερμάνει φυσικά τον χώρο, ενώ η χρήση ανεμιστήρων οροφής βοηθά στην καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η θέση του θερμοστάτη μέσα στο σπίτι. Αν βρίσκεται κοντά σε παράθυρο, πηγή θερμότητας ή σημείο με περιορισμένη κυκλοφορία αέρα, μπορεί να δίνει λανθασμένες μετρήσεις και να οδηγεί σε άσκοπη κατανάλωση ενέργειας.

Τέλος, οι ειδικοί προτείνουν την εγκατάσταση «έξυπνου» θερμοστάτη. Η αυτοματοποιημένη προσαρμογή θερμοκρασίας μέσα στην ημέρα επιτρέπει μεγαλύτερη άνεση και σταθερά χαμηλότερους λογαριασμούς, χωρίς συνεχείς χειροκίνητες ρυθμίσεις.

Με σωστές επιλογές την άνοιξη, οι καταναλωτές μπορούν να περιορίσουν την ενεργειακή σπατάλη και να προετοιμάσουν αποτελεσματικά το σπίτι για τη θερινή περίοδο που ακολουθεί.

Πηγή: realsimple.com

Τελευταία τροποποίηση στις 24/04/2026 - 06:31

Ο δίλεπτος έλεγχος που μπορεί να σας εξοικονομήσει έως και 375 ευρώ 23 Απριλίου 2026
Μήπως το κλιματιστικό χειροτερεύει τις αλλεργίες σας; Πώς μπορείτε να το ελέγξετε

