Ποιες συσκευές «φουσκώνουν» τον λογαριασμό ρεύματος

Είναι εντυπωσιακό το πόσο ρεύμα μπορεί να «καίνε» συσκευές που θεωρούμε «αθώες» στην καθημερινότητά μας.

Κοιτάζετε τον λογαριασμό του ρεύματος και αναρωτιέστε τι πήγε λάθος;

Η απάντηση κρύβεται στις συσκευές που χρησιμοποιείτε καθημερινά, πολλές από τις οποίες καταναλώνουν ενέργεια χωρίς καν να το αντιλαμβάνεστε. Πριν κατηγορήσετε τον φούρνο ή τα κλιματιστικά, δείτε ποιες συσκευές μέσα στο σπίτι αποδεικνύονται οι πραγματικοί «ένοχοι» και πώς μπορείτε να βάλετε φρένο στις χρεώσεις.

Η ψυχρή αλήθεια για ψυγεία και καταψύκτες

Όπως είναι φυσικό, οι συσκευές ψύξης κρατούν τα σκήπτρα της κατανάλωσης καθώς λειτουργούν ασταμάτητα. Το ψυγείο αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο των ετήσιων ενεργειακών εξόδων ενός σπιτιού, καταναλώνοντας από 200 έως 500 kWh τον χρόνο, ανάλογα με το μοντέλο.

Ο καταψύκτης ακολουθεί με παρόμοια νούμερα, αλλά κρύβει μια μεγάλη παγίδα: αν αμελείτε την απόψυξη, η κατανάλωση εκτοξεύεται. Μόλις τρία χιλιοστά πάγου αρκούν για να αυξήσουν τις ενεργειακές απαιτήσεις της συσκευής κατά 30%. Αντίθετα με ό,τι πιστεύεται, δεν είναι ο φούρνος η συσκευή που κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά, αλλά η συσσώρευση πάγου στην ψύξη.

Το υψηλό κόστος της καθημερινής άνεσης

Μετά την ψύξη, οι συσκευές που σχετίζονται με τη θέρμανση και τη φροντίδα των ρούχων έχουν τη μεγαλύτερη «όρεξη» για ρεύμα. Μια θερμάστρα ή ένα αερόθερμο αποτελούν τους μεγαλύτερους ενόχους, με μέση ετήσια κατανάλωση που αγγίζει τις 3.800 kWh.

Στο κομμάτι της καθαριότητας, το στεγνωτήριο καταναλώνει περίπου 350 kWh τον χρόνο. Το πλυντήριο πιάτων ακολουθεί με 240 kWh ετησίως, ενώ το παραδοσιακό πλυντήριο ρούχων χρειάζεται γύρω στις 191 kWh. Τα ποσά αυτά αθροίζονται γρήγορα, επιβαρύνοντας σημαντικά τον προϋπολογισμό πριν καν υπολογιστούν οι πάγιες χρεώσεις.

Η κρυφή ζημιά από τις μικροσυσκευές

Μπορεί να φαίνονται εντελώς αθώες, αλλά η συχνή ή συνεχής χρήση μικρών συσκευών έχει ορατό αντίκτυπο.

Ο βραστήρας, η καφετιέρα και η ηλεκτρική σκούπα απαιτούν πολλή ενέργεια για να λειτουργήσουν. Μεμονωμένα το κόστος τους μοιάζει μικρό, όμως με την πάροδο του χρόνου τα δεδομένα αλλάζουν.

Συχνά, η υπερκατανάλωση είναι το αποτέλεσμα λανθασμένης χρήσης ή της διατήρησης παλιών, μη αποδοτικών συσκευών.

Έξυπνες επιλογές και νέες συνήθειες

Το συμπέρασμα είναι απλό: χρειαζόμαστε μια πιο υπεύθυνη στάση στην καθημερινότητά μας. Όταν αγοράζετε νέο εξοπλισμό, οι ενημερωμένες ενεργειακές ετικέτες είναι ο καλύτερος σύμμαχός σας για να επιλέξετε ένα αποδοτικό μοντέλο.

Παράλληλα, μερικές απλές καθημερινές κινήσεις κάνουν τεράστια διαφορά:

Τακτική απόψυξη του καταψύκτη για να μη δουλεύει υπερωρίες.

Χρήση προγραμμάτων «Eco» στο πλυντήριο ρούχων και πιάτων.

Αποσύνδεση από την πρίζα και τερματισμός της λειτουργίας αναμονής (standby).

Πηγή: futura-sciences.com