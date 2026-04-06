ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον ίδιο τον σταθμό του Μπουσέρ
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 15:30
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για “GReco Islands”: Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/04/2026 - 12:01
Στ. Παπασταύρου: Επάρκεια ενέργειας για την ώρα - "Πατέντα" οι ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/04/2026 - 10:44
Greenpeace: Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και πώς οι πόλεμοι καταστρέφουν τη ζωή των ανθρώπων και το περιβάλλον
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/04/2026 - 10:03
Τεχεράνη: Διακοπή της παροχής αερίου σε μέρος της πρωτεύουσας έπειτα από βομβαρδισμό εναντίον πανεπιστημίου
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 09:00
ΟΠΕΚ: Αύξηση την παραγωγής και ανησυχία για το κόστος αποκατάστασης των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές της Μ. Ανατολής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/04/2026 - 08:33
Τι φέρνει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Εμφανίζουν τις απάτες ως ρουσφέτια και νομίζουν ότι αθωώνονται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/04/2026 - 08:03
Πρεμιέρα για το Fuel Pass- Βήμα βήμα η διαδικασία για τις αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 08:02
Παραγωγοί φωτοβολταϊκών κατά ΔΑΠΕΕΠ: Παράνομα τα πρόστιμα για τα συστήματα τηλεμέτρησης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/04/2026 - 08:00
Γιατί κάνει θόρυβο το κλιματιστικό: Έτσι θα λύσετε το πρόβλημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 06:52
Fuel Pass 2026: Πώς θα εκδώσετε την ψηφιακή κάρτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 06:52
Ενεργειακή κρίση: Γιατί δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα το αμερικανικό πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 06:52
Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 09:49

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πρεμιέρα για το Fuel Pass- Βήμα βήμα η διαδικασία για τις αιτήσεις

Πρεμιέρα για το Fuel Pass- Βήμα βήμα η διαδικασία για τις αιτήσεις
Άννα Διανά
Δευτέρα, 06/04/2026 - 08:02

Ανοίγει σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, η πλατφόρμα για το Fuel Pass, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν αίτηση για την επιδότηση καυσίμων των μηνών Απριλίου και Μαΐου, με την πληρωμή να ξεκινά μέσα σε δύο ημέρες από την έγκριση. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση το εισόδημα του 2024.

Τα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

  • έως 25.000 ευρώ για άγαμους
  • έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης
  • προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο φτάνει τα 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται τόσο από την περιοχή κατοικίας όσο και από τον τρόπο πληρωμής.

Για αυτοκίνητα:

  • 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα (50 ευρώ με IBAN) για νησιωτικές περιοχές
  • 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα (40 ευρώ με IBAN) για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για μοτοσικλέτες:

  • 35 ευρώ με κάρτα (30 ευρώ με IBAN) στα νησιά
  • 30 ευρώ με κάρτα (25 ευρώ με IBAN) στην υπόλοιπη χώρα

Παράλληλα, η ενίσχυση αντιστοιχεί σε περίπου 36 λεπτά ανά λίτρο καυσίμου, με το μέτρο να καλύπτει σχεδόν 3 στους 4 ιδιοκτήτες οχημάτων, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος. Το Fuel Pass λειτουργεί έτσι ως μια στοχευμένη παρέμβαση για την απορρόφηση μέρους των αυξήσεων στα καύσιμα, χωρίς οριζόντια μέτρα.

Κάθε όχημα δηλώνεται από έναν μόνο δικαιούχο, είτε είναι ιδιοκτήτης είτε συνιδιοκτήτης είτε μισθωτής leasing.

Η αίτηση για το Fuel Pass υποβάλλεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς taxis. Πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή στοΕθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), κάτι που μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά ή μέσω δημοσίου ΚΕΠ. Με την είσοδο στην πλατφόρμα εισάγει τον κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνει στο κινητό του από το ΕΜΕπ, επιβεβαιώνει τον αριθμό κινητού και τη διεύθυνση ηλ. αλληλογραφίας που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα από το ΕΜΕπ στην Αίτηση ή τα επικαιροποιεί, εφόσον απαιτείται, και τα επιβεβαιώνει πατώντας το σχετικό πλήκτρο. Στη συνέχεια επιλέγει από την κυλιόμενη λίστα τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, για το οποίο επιθυμεί να αιτηθεί ή

συμπληρώνει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, του οποίου είναι αποδεδειγμένα μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και αναρτά το σχετικό δικαιολογητικό στο σύνολό του σε ενιαίο αρχείο. Επίσης, συμπληρώνει τον ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας για το σκοπό ελέγχου ότι το όχημα είναι ασφαλισμένο και ότι δεν οφείλονται γι’αυτό τέλη κυκλοφορίας. Στη συνέχεια επιλέγει τον τρόπο λήψης της επιδότησης (έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή τραπεζική κατάθεση) λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι με την επιλογή τραπεζικής κατάθεσης το ποσό της επιδότησης. Στην περίπτωση που στο προηγούμενο βήμα έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγει στη συνέχεια τον οργανισμό έκδοσης από τους διαθέσιμους (ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK και SNAPPI Τράπεζα Α.Ε.) ή στην περίπτωση που στο προηγούμενο βήμα έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση, συμπληρώνει τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί την πίστωση της επιδότησης, και επιλέγει το τραπεζικό ίδρυμα, στο οποίο αυτός ανήκει.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ότι ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να είναι ενεργός κατά τη στιγμή υποβολής της Αιτήσεως, αλλά και να παραμείνει ενεργός σε όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα διασταυρώσεις με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ και των αρμόδιων φορέων, ελέγχοντας το δηλωθέν εισόδημα, την ασφάλιση του οχήματος και την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών.

Αφού ολοκληρωθεί η υποβολή και εγκριθεί η αίτηση, το ποσό πιστώνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών είτε στον τραπεζικό λογαριασμό είτε στην ψηφιακή κάρτα που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα, η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, είτε με φυσική παρουσία είτε με εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου. Η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι υποβάλουν αίτηση έως και τη Μεγάλη Τρίτη αναμένεται να δουν τα χρήματα πριν το Πάσχα, καθώς μεσολαβεί το απαιτούμενο 48ωρο για την πληρωμή.

Αντίθετα, όσοι κινηθούν αργότερα θα πληρωθούν μετά τις τραπεζικές αργίες. Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για καύσιμα, αλλά και για πληρωμές σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ταξί και τρένα, και παραμένει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου 2026.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τι φέρνει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Fuel Pass: Μεγάλη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα- Ποιοι πληρώνονται πριν το Πάσχα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Fuel Pass 2026: Πώς θα εκδώσετε την ψηφιακή κάρτα