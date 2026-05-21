10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε
Pexels
Newsroom
Πέμπτη, 21/05/2026 - 06:46
Η λανθασμένη χρήση του κλιματιστικού μπορεί να αυξήσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας, να μειώσει την απόδοση του συστήματος και τελικά να οδηγήσει σε ακριβές επισκευές ή πρόωρη αντικατάσταση.

Η σωστή χρήση του κλιματιστικού μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και να βελτιώσει την απόδοσή του, χωρίς να επηρεάζεται η άνεση στο σπίτι.

Η διατήρηση μιας σταθερής και λογικής θερμοκρασίας βοηθά το σύστημα να λειτουργεί πιο αποδοτικά και να μην καταπονείται, ενώ εξίσου σημαντική είναι η τακτική συντήρηση, ώστε να εξασφαλίζεται σωστή ροή αέρα και καλύτερη ψύξη. Η χρήση του κλιματιστικού μόνο όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη και η αποφυγή λειτουργίας σε άδεια δωμάτια συμβάλλουν εξίσου στη μείωση της σπατάλης ενέργειας.

Παρακάτω, θα βρείτε τα δέκα πιο συχνά λάθη στην χρήση του κλιματιστικού, ώστε να μην τα επαναλάβετε.

Λανθασμένη επιλογή μονάδας

Η επιλογή κλιματιστικού που δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος του χώρου είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα. Μια μονάδα μικρότερης ισχύος από αυτή που απαιτείται αναγκάζεται να λειτουργεί συνεχώς στο μέγιστο, ενώ μια υπερβολικά ισχυρή μονάδα ανοίγει και κλείνει διαρκώς - κάτι που επιταχύνει την φθορά και μειώνει την απόδοσή της.

Παραμέληση φίλτρων και στοιχείων ψύξης

Τα φίλτρα, τα πτερύγια και τα υπόλοιπα στοιχεία του κλιματιστικού παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά θερμότητας. Όταν καλύπτονται από σκόνη και ρύπους, η απόδοση μειώνεται και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται. Ο τακτικός καθαρισμός στην αρχή της θερινής περιόδου και μετά από έντονα επεισόδια σκόνης είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία.

Αλλαγή και συντήρηση φίλτρου αέρα

Το φίλτρο αέρα συγκρατεί σκόνη και αλλεργιογόνα, αλλά όταν φράξει περιορίζει τη ροή του αέρα. Αυτό μειώνει την αποδοτικότητα του συστήματος και μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 5% έως 15%. Η τακτική αντικατάσταση ή καθαρισμός του φίλτρου είναι κρίσιμη για τη σωστή λειτουργία.

Λανθασμένη χρήση θερμοστάτη

Οι έξυπνοι θερμοστάτες επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας ανάλογα με τις ώρες της ημέρας. Πολλοί χρήστες, ωστόσο, εξακολουθούν να ρυθμίζουν χειροκίνητα τη θερμοκρασία χωρίς πρόγραμμα, χάνοντας σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας.

Παραμέληση αποχέτευσης συμπυκνωμάτων

Τα συστήματα κλιματισμού διαθέτουν αποχετεύσεις για την απομάκρυνση υγρασίας. Όταν αυτές φράζουν, μπορεί να προκληθούν διαρροές και ζημιές σε τοίχους ή δάπεδα, ενώ επηρεάζεται και η λειτουργία της μονάδας. Ο τακτικός έλεγχος και καθαρισμός της αποχέτευσης είναι απαραίτητος.

Ρύθμιση πολύ χαμηλής θερμοκρασίας

Η υπερβολικά χαμηλή ρύθμιση θερμοκρασίας δεν ψύχει πιο γρήγορα τον χώρο· απλώς αναγκάζει το σύστημα να λειτουργεί περισσότερο. Το κλιματιστικό δουλεύει είτε στο μέγιστο είτε όχι, επομένως οι μεγάλες αποκλίσεις στη ρύθμιση αυξάνουν απλώς τον χρόνο λειτουργίας.

Καθυστέρηση αντικατάστασης παλαιών μονάδων

Τα παλαιότερα κλιματιστικά (άνω των 10-12 ετών) είναι λιγότερο αποδοτικά και κοστίζουν περισσότερο σε λειτουργία και επισκευές. Η αντικατάστασή τους με νέα, ενεργειακά αποδοτικά μοντέλα μπορεί να μειώσει αισθητά τους λογαριασμούς ρεύματος.

Παράλειψη τεχνικού ελέγχου

Η σταδιακή απώλεια ψυκτικού υγρού μειώνει την απόδοση του συστήματος χωρίς πάντα εμφανή σημάδια. Οι τακτικοί έλεγχοι από τεχνικό βοηθούν στη διατήρηση της σωστής λειτουργίας και στην αποφυγή μεγαλύτερων προβλημάτων.

Ανεξέλεγκτη χρήση όταν δεν υπάρχει κανείς στο σπίτι

Η λειτουργία του κλιματιστικού όταν δεν υπάρχουν άτομα στον χώρο αποτελεί σημαντική σπατάλη ενέργειας. Η σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας όταν το σπίτι είναι άδειο μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος.

Παράβλεψη του «εφέ» των παραθύρων

Τα ανοιχτά ή ανεπαρκώς σκιασμένα παράθυρα επιτρέπουν τη διείσδυση ζέστης στο σπίτι, αυξάνοντας το φορτίο του κλιματιστικού. Η χρήση κουρτινών και η σωστή σκίαση βοηθούν στη μείωση της ανάγκης για ψύξη και βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση.

Πηγή: familyhandyman.com

Τελευταία τροποποίηση στις 21/05/2026 - 06:46
