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Νίκος Παπαθανάσης: 110 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη φάση του έργου «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας»

Νίκος Παπαθανάσης: 110 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη φάση του έργου «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας»
Newsroom
Πέμπτη, 04/06/2026 - 15:09
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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάχθηκε στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το έργο με τίτλο «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας – Φάση 2», συνολικού προϋπολογισμού 110 εκ. ευρώ.

Σε αυτό περιλαμβάνονται 18 επιμέρους έργα (δημόσιες υποδομές) σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική μέριμνα, οι μεταφορές, η εξοικονόμηση ενέργειας, με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για το σύνολο της Περιφέρειας.

Με την απόφαση ενεργοποιείται η διαδικασία υλοποίησης των έργων που εγκρίθηκαν για τη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τις περιοχές της Δίκαιης Μετάβασης. Η χρηματοδότηση αυτών των έργων συνδυάζει δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με επιχορηγήσεις (grants) από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και εθνικούς πόρους.

Το συγκεκριμένο έργο καλύπτει διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής και αποτελεί άλλο ένα έμπρακτο παράδειγμα στήριξης της μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα νέο και πιο σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο.

Τα 18 έργα που περιλαμβάνονται είναι:

  1. Οδική σύνδεση ΖΕΠ – Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας με Ισόπεδο Κόμβο στην Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων
  2. Βελτίωση του οδικού τμήματος “Κοζάνη – Αεροδρόμιο” της Εθνικής Οδού Κοζάνης-Λάρισας (ΕΟ3)
  3. Βελτίωση επαρχιακού οδικού άξονα Διασταύρωση Τοιχιού-Χιονοδρομικό Βιτσίου- όρια Ν. Φλώρινας
  4. Βελτίωση οδικού τμήματος από Πολυκέρασο ως τη μονή Αγ. Αναργύρων Μελισσότοπου
  5. Αναβάθμιση Φωτισμού υφιστάμενων κόμβων ΠΕ Καστοριάς
  6. Βελτίωση οδικού Τμήματος Καισαρειά – Αιανή με κατασκευή Γέφυρας στη θέση “Χάντακας”
  7. Ανάπλαση οδού προς εργατικές κατοικίες (οικισμός Καρδιάς)
  8. Ανάπλαση κοινόχρηστων χωρών κεντρικού άξονα Περδίκα
  9. Βελτίωση οδού Πτολεμαΐδας – Ασβεστόπετρας
  10. Οδοφωτισμός Δημοτικού οδικού δικτύου Δ. Νεστορίου προς αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση του κόστους λειτουργίας
  11. Κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής-Κοζάνης, μήκους 10,6 km, στην περιοχή του ορυχείου Νοτίου Πεδίου Πτολεμαΐδας, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του οικισμού Ακρινής
  12. Βελτίωση οδού Νησί – Καρπερό (Βέντζια – Χάσια)
  13. Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Καστοριάς της Σχολής Αστυφυλάκων
  14. Ύδρευση – Αποχέτευση και Όμβρια δήμου Βελβεντού
  15. Βελτίωση Τμήματος Επαρχιακής οδού Κοζάνης – Αιανής (Τμήμα Κοζάνη – Λευκόβρυση)
  16. Στατική Ενίσχυση Κτιρίων Παλαιάς Πτέρυγας και Εξωτερικών Ιατρείων και Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης
  17. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εγκαταστάσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς
  18. Ψηφιακή πύλη για την πολιτιστική κληρονομιά της Δυτικής Μακεδονίας
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