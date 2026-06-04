Νίκος Παπαθανάσης: 110 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη φάση του έργου «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας»

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάχθηκε στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το έργο με τίτλο «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας – Φάση 2», συνολικού προϋπολογισμού 110 εκ. ευρώ.

Σε αυτό περιλαμβάνονται 18 επιμέρους έργα (δημόσιες υποδομές) σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική μέριμνα, οι μεταφορές, η εξοικονόμηση ενέργειας, με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για το σύνολο της Περιφέρειας.

Με την απόφαση ενεργοποιείται η διαδικασία υλοποίησης των έργων που εγκρίθηκαν για τη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τις περιοχές της Δίκαιης Μετάβασης. Η χρηματοδότηση αυτών των έργων συνδυάζει δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με επιχορηγήσεις (grants) από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και εθνικούς πόρους.

Το συγκεκριμένο έργο καλύπτει διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής και αποτελεί άλλο ένα έμπρακτο παράδειγμα στήριξης της μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα νέο και πιο σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο.

Τα 18 έργα που περιλαμβάνονται είναι: