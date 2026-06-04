Κυρ. Μητσοτάκης: Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση Ελλάδας και Βουλγαρίας - Η διασυνδεσιμότητα στον πυρήνα της συνεργασίας

Συγχαίρω τη Βουλγαρία για την είσοδο στο ευρώ και στη ζώνη του Σένγκεν», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, ενώ αναφέρθηκε σε επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, στη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ενδεχομένως την Ουκρανία, καθώς και σε ζητήματα τα οποία αφορούν στην ενεργειακή διασύνδεση και στη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου.

H Ελλάδα, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, ήταν αυτή η οποία ολοκλήρωσε τον IGB σε χρόνο ρεκόρ, σε μία εποχή όπου υπήρχε μεγάλη ανάγκη παροχής φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, στην πρώτη φάση του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Οπότε, η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτόν είναι πραγματικά πολύ σημαντική και μπορούμε από κοινού να διεκδικήσουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους για να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση.

Θέλω να τονίσω, επίσης, την ανάγκη να μπορέσουμε να πετύχουμε μια στρατηγική συμφωνία μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για το ζήτημα της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων, είτε αυτό αφορά τον ποταμό Άρδα και τον Έβρο είτε αφορά τον ποταμό Νέστο. Έχει έρθει η ώρα, νομίζω, τώρα να μπορέσουμε να δούμε το ζήτημα μακροπρόθεσμα για να μπορούμε και εμείς να σχεδιάσουμε τις σημαντικές επενδύσεις που πρέπει να κάνουμε σε έναν τομέα ο οποίος αφορά όχι μόνο τον αγροτικό τομέα, αλλά και την προστασία από την κλιματική κρίση.

Σε ερώτηση βούλγαρου δημοσιογράφου, σχετικά με τον Κάθετο Διάδρομο και την επιθυμία της Βουλγαρίας να έχει και δεύτερο τερματικό σταθμό στην Αλεξανδρούπολη για φυσικό αέριο, την οδική υποδομή και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις ενεργειακές διασυνδέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου, είπε, αναβαθμίζει ουσιαστικά τη γεωπολιτική θέση και των δύο χωρών μας, καθώς γινόμαστε πια πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για πολλές χώρες οι οποίες βρίσκονται βορείως της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Τα δε ζητήματα διασυνδεσιμότητας βρίσκονται στον πυρήνα της συνεργασίας μας.

Εγώ οραματίζομαι έναν χερσαίο διάδρομο, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους, ο οποίος θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος και θα καταλήγει μέχρι την Ουκρανία. Αυτό προφανώς απαιτεί τη συνεργασία και της Βουλγαρίας, αλλά τη συνεργασία και της Ρουμανίας. Φιλοδοξούμε ότι μια τριμερής συζήτηση μεταξύ των χωρών μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτή την κατεύθυνση.