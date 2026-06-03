Η ρύθμιση του πλυντηρίου πιάτων που μειώνει τον λογαριασμό ρεύματος

Η σωστή διαχείριση και η επιλογή των κατάλληλων ρυθμίσεων στις οικιακές συσκευές, όπως το πλυντήριο πιάτων και το κλιματιστικό, μπορούν να μειώσουν δραστικά την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας.

Τα πλυντήρια πιάτων είναι από τις συσκευές που καταναλώνουν αρκετή ενέργεια στην κουζίνα, όμως η σωστή χρήση τους μπορεί να φέρει σημαντική εξοικονόμηση.

Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση, η χρήση του πλυντηρίου πιάτων είναι πιο οικονομική και αποδοτική από το πλύσιμο στο χέρι (ακόμα και όταν η συσκευή είναι μισογεμάτη), καθώς ξοδεύει λιγότερο νερό και ενέργεια.

Υπάρχει, όμως, μια συγκεκριμένη ρύθμιση που οι περισσότεροι αγνοούν και μπορεί να μειώσει αισθητά το κόστος λειτουργίας.

Η πιο υποτιμημένη ρύθμιση: Στέγνωμα με αέρα

Σύμφωνα με την Meera White, στέλεχος της Whirlpool Corporation, η επιλογή «στέγνωμα με αέρα» (Air Dry) είναι ο ευκολότερος τρόπος για να εξοικονομήσετε χρήματα.

Η κλασική επιλογή του θερμού στεγνώματος (Heat Dry) απαιτεί τεράστια ποσά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η συσκευή πρέπει να διατηρήσει πολύ υψηλές θερμοκρασίες για να στεγνώσει γρήγορα τα πιάτα. Πολλά σύγχρονα πλυντήρια ενεργοποιούν αυτή τη λειτουργία αυτόματα, επομένως είναι σημαντικό να ελέγχετε το ταμπλό πριν από κάθε πλύση και να την απενεργοποιείτε.

Αν και το στέγνωμα με φυσικό αέρα απαιτεί περισσότερο χρόνο, προσφέρει τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση, ειδικά όταν συνδυάζεται με το κανονικό ή το οικολογικό πρόγραμμα της συσκευής.

Στον αντίποδα, υπάρχουν προγράμματα που καλό είναι να αποφεύγονται, καθώς εκτοξεύουν την κατανάλωση χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη:

Προγράμματα έντονου καθαρισμού ( Heavy-Duty ): Καταναλώνουν πολύ περισσότερο νερό και ρεύμα.

): Καταναλώνουν πολύ περισσότερο νερό και ρεύμα. Προγράμματα απολύμανσης (Sanitation): Ανεβάζουν τη θερμοκρασία σε πολύ υψηλά επίπεδα, αυξάνοντας κατακόρυφα το κόστος.

Εκτός αν έχετε πολύ λερωμένα σκεύη, τα κανονικά ή οικολογικά προγράμματα επαρκούν για το 90% των περιπτώσεων.

Για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση της συσκευής, η λειτουργία της κατά τις νυχτερινές ώρες αποτελεί μια εξαιρετική πρακτική, καθώς τότε οι γενικότερες απαιτήσεις του δικτύου είναι μειωμένες και οι χρεώσεις της ενέργειας συχνά χαμηλότερες.

Παράλληλα, παίζει μεγάλο ρόλο ο τρόπος που τοποθετούνται τα σκεύη, καθώς τόσο η υπερφόρτωση όσο και οι μισοάδειοι κάδοι εμποδίζουν τη σωστή διανομή του νερού.

Τέλος, η τακτική συντήρηση με ένα καλό καθάρισμα μία φορά τον μήνα απομακρύνει τα υπολείμματα και τα άλατα, διασφαλίζοντας ότι το πλυντήριο θα λειτουργεί πάντα με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα.

Πηγή: thespruce.com