Κάθε πότε πρέπει να αντικαθιστούμε τα πολύμπριζα

Τα πολύμπριζα δεν κρατάνε για πάντα. Δείτε πώς θα καταλάβετε πως ήρθε η ώρα για αντικατάσταση.

Τα πολύμπριζα είναι χρήσιμα σχεδόν σε όλους τους χώρους του σπιτιού. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κουζίνα, στα υπνοδωμάτια και στο γραφείο, τροφοδοτώντας τα πάντα, από φωτιστικά μέχρι φορτιστές τηλεφώνων.

Ωστόσο, παρόλο που είναι βολικά, δεν κρατάνε για πάντα. Όπως πολλές ηλεκτρικές συσκευές, έτσι και τα πολύμπριζα φθείρονται με την πάροδο του χρόνου. Τα εσωτερικά τους εξαρτήματα μπορεί να εξασθενήσουν μετά από επαναλαμβανόμενη χρήση, έκθεση στη θερμότητα ή υπερτάσεις ρεύματος.

Ο γενικός κανόνας είναι πως τα πολύμπριζα ασφαλείας (με προστασία υπέρτασης) θα πρέπει να αντικαθίστανται κάθε τρία έως πέντε χρόνια, αν και ορισμένα μπορεί να χρειαστούν αντικατάσταση νωρίτερα, ανάλογα με τη χρήση και τον αριθμό των υπερτάσεων που έχουν απορροφήσει.

Πώς θα καταλάβετε αν το πολύμπριζό σας λειτουργεί ακόμα

Ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να ελέγξετε ένα πολύμπριζο ασφαλείας είναι από το ενδεικτικό λαμπάκι του. Αν το λαμπάκι είναι σβηστό, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η προστασία του πολύμπριζου έχει λήξει.

Πολλά σύγχρονα μοντέλα περιλαμβάνουν μια λυχνία με την ένδειξη «protected», η οποία δείχνει εάν η λειτουργία προστασίας από υπέρταση εξακολουθεί να λειτουργεί. Εάν αυτή η λυχνία σβήσει, το πολύμπριζο μπορεί να συνεχίσει να παρέχει ρεύμα, αλλά δεν προστατεύει πλέον τις συσκευές σας από τις ξαφνικές διακυμάνσεις του ρεύματος.

Δώστε μεγάλη προσοχή στα φυσικά σημάδια φθοράς.

Ένα πολύμπριζο που είναι ασυνήθιστα ζεστό στην αφή, έχει σημάδια καψίματος, φθαρμένα καλώδια, χαλαρές πρίζες ή βγάζει μυρωδιά καμένου, πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως.

Τα ραγίσματα ή ο αποχρωματισμός του πλαστικού μπορούν επίσης να υποδηλώνουν εσωτερική ζημιά.

Η ηλικία είναι ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας. Ορισμένες πυροσβεστικές υπηρεσίες συνιστούν την αντικατάσταση των πολύμπριζων που είναι παλαιότερα των πέντε ετών, ειδικά αν χρησιμοποιούνται καθημερινά.

Πότε είναι η ώρα να αντικαταστήσετε το πολύμπριζό σας

Οι συχνές καταιγίδες, οι διακοπές ρεύματος και η βαριά χρήση μπορούν να συντομεύσουν τη διάρκεια ζωής ενός πολύμπριζου.

Εάν η περιοχή σας αντιμετωπίζει συχνές αυξομειώσεις τάσης, το πολύμπριζο μπορεί να φθαρεί γρηγορότερα επειδή απορροφά συνεχώς μικρές υπερτάσεις. Είναι επίσης καλή ιδέα να αντικαθιστάτε το πολύμπριζο μετά από μια μεγάλη καταιγίδα με κεραυνούς ή μια σημαντική υπερπήδηση ρεύματος. Ακόμη και χωρίς εμφανή σημάδια φθοράς, τα προστατευτικά εξαρτήματα στο εσωτερικό του μπορεί να έχουν καταστραφεί.

Προσέξτε επίσης τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το πολύμπριζο: Τα απλά πολύμπριζα δεν προορίζονται για συσκευές υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης, όπως ψυγεία, αερόθερμα, φούρνους μικροκυμάτων ή φριτέζες αέρος (air fryers).

Η σύνδεση αυτών των αντικειμένων σε ένα κοινό πολύμπριζο μπορεί να υπερφορτώσει τη συσκευή και να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

Πηγή: Southern Living