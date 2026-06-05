Γιάννης Τριήρης: Δυστυχώς οι πόλεμοι δεν τελειώνουν μόνο με δηλώσεις

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Η εικόνα που διαμορφώθηκε μέσα σε λίγες ώρες από δύο διαφορετικά μέτωπα του πλανήτη φαινομενικά δίνει ελπίδες για την πολυπόθητη παγκόσμια ειρήνη, αλλά αυτό μένει να αποδειχτεί στην πράξη.

Από τη μία πλευρά, το αμερικανικό Κογκρέσο ψηφίζει υπέρ του τερματισμού της εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν. Από την άλλη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνει ανοιχτή επιστολή στον Βλαντιμίρ Πούτιν ζητώντας προσωπική συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ η Μόσχα απαντά ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είναι ευπρόσδεκτος να επισκεφθεί τη ρωσική πρωτεύουσα.

Στην επιφάνεια, όλα μοιάζουν να κινούνται προς την ειρήνη. Στην πραγματικότητα, όμως, γεννάται ένα κρίσιμο ερώτημα: έχουν όντως σημασία αυτές οι πρωτοβουλίες ή αποτελούν κινήσεις πολιτικής διαχείρισης και επικοινωνιακών εντυπώσεων;

Η περίπτωση του αμερικανικού Κογκρέσου είναι χαρακτηριστική. Η Βουλή των Αντιπροσώπων έστειλε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα υπέρ του τερματισμού του πολέμου με το Ιράν. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να ασκήσει βέτο σε οποιαδήποτε δεσμευτική απόφαση και ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητες πλειοψηφίες για την ανατροπή του. Με άλλα λόγια, η ψηφοφορία δύσκολα θα αλλάξει άμεσα την πραγματικότητα στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Και όμως, η σημασία της δεν είναι μηδενική. Οι πόλεμοι δεν διεξάγονται μόνο στα χαρακώματα αλλά και στο πολιτικό επίπεδο. Όταν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι αρχίζουν να αποστασιοποιούνται από μια στρατιωτική σύγκρουση, όταν η κοινή γνώμη εμφανίζεται κουρασμένη από το οικονομικό και κοινωνικό κόστος, τότε δημιουργείται πίεση προς την εξουσία. Η ψήφος του Κογκρέσου ίσως να μην σταματά τον πόλεμο, αλλά καταγράφει ότι η πολιτική νομιμοποίησή του αρχίζει να φθείρεται.

Αντίστοιχα, στην Ουκρανία, οι τελευταίες δηλώσεις Πούτιν και Ζελένσκι δημιουργούν μια αίσθηση διπλωματικής κινητικότητας. Ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται πρόθυμος να εξετάσει τις προτάσεις Τραμπ ως βάση μιας συμφωνίας, ενώ ο Ουκρανός ηγέτης προτείνει προσωπική συνάντηση και πλήρη εκεχειρία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, πίσω από τις δηλώσεις παραμένουν τα ίδια αμείλικτα δεδομένα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν στα βασικά ζητήματα του πολέμου. Ακόμη και το σημείο μιας πιθανής συνάντησης μετατρέπεται σε πεδίο αντιπαράθεσης. Η Μόσχα ζητά συνάντηση στη ρωσική πρωτεύουσα. Το Κίεβο απορρίπτει αυτή την προοπτική και προτείνει ουδέτερο έδαφος. Αν δεν υπάρχει συμφωνία ούτε για τον τόπο του διαλόγου, πόσο κοντά βρίσκεται πραγματικά η ειρήνη;

Η αλήθεια είναι σκληρή αλλά απλή. Οι πόλεμοι μπορούν να τελειώσουν πολύ πιο γρήγορα από όσο συνήθως πιστεύουμε όταν οι πολιτικές ηγεσίες αποφασίσουν ότι το κόστος της συνέχισής τους είναι μεγαλύτερο από το κόστος των συμβιβασμών. Η Ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα συγκρούσεων που έληξαν μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες μόλις οι ηγέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε πλέον κέρδος από τη συνέχισή τους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι σημερινοί πόλεμοι είναι εύκολο να σταματήσουν. Σημαίνει όμως ότι το βασικό εμπόδιο συχνά δεν είναι στρατιωτικό αλλά πολιτικό. Οι ηγέτες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα σε εθνικά συμφέροντα, προσωπική πολιτική επιβίωση, διεθνείς συμμαχίες και ιστορικές φιλοδοξίες. Σε πολλές περιπτώσεις, η εικόνα της αποφασιστικότητας αποδεικνύεται εξίσου σημαντική με την αναζήτηση μιας λύσης.

Γι' αυτό και οι δηλώσεις περί ειρήνης συχνά αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό. Όταν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, όταν οι όροι που θέτουν οι εμπλεκόμενοι παραμένουν ασυμβίβαστοι και όταν κάθε πλευρά εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να βελτιώσει τη θέση της στο πεδίο της μάχης, τότε οι δημόσιες εκκλήσεις για διάλογο κινδυνεύουν να μοιάζουν περισσότερο με εργαλεία δημοσίων σχέσεων παρά με πραγματικά βήματα προς τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η ψήφος του Κογκρέσου και οι δηλώσεις Πούτιν και Ζελένσκι έχουν, επομένως, σημασία. Όχι επειδή τερματίζουν από μόνες τους τους πολέμους, αλλά επειδή αποκαλύπτουν τις πολιτικές πιέσεις, τις ισορροπίες και τις προθέσεις των πρωταγωνιστών. Το πρόβλημα είναι ότι η ειρήνη δεν κρίνεται από τις δηλώσεις ούτε από τα ψηφίσματα. Κρίνεται από τις αποφάσεις που ακολουθούν.

Και εκεί βρίσκεται το πραγματικό ερώτημα της εποχής μας: αν όλοι δηλώνουν ότι επιθυμούν την ειρήνη, γιατί οι πόλεμοι συνεχίζονται;

Ίσως επειδή, πίσω από τα μεγάλα λόγια, κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι έχουν περισσότερα να κερδίσουν από τη συνέχιση της σύγκρουσης παρά από τον τερματισμό της. Μέχρι να αλλάξει αυτή η εξίσωση, οι ψηφοφορίες, οι επιστολές και οι δημόσιες δηλώσεις θα παραμένουν περισσότερο σύμβολα παρά λύσεις.

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