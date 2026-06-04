Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του «Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)»

Ο ΕΣΜΥΕ, ως ο μοναδικός πανελλήνιος θεσμικός φορέας εκπροσώπησης της τεχνολογίας των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου και της αγοράς των ΜΥΗΕ, διεξήγαγε το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 στην πόλη του Βόλου τη 18 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή του, εφαρμόζοντας και τεκμηριώνοντας στην πράξη τη συμβολή των ΜΥΗΕ στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και αναδεικνύοντας τον πανελλαδικό χαρακτήρα του Συνδέσμου.

Την Ε.Τ.Γ.Σ. του ΕΣΜΥΕ τίμησαν με την παρουσία τους, οι κ.κ. Φώτιος Λαμπρινίδης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Περ. Θεσσαλίας & Απόστολος Καναβός, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΕΣΠΑ Περ. Θεσσαλίας, οι οποίοι απεύθυναν σύντομους χαιρετισμούς.

Στην Ε.Τ.Γ.Σ., η οποία χαρακτηρίστηκε από σημαντική συμμετοχή παλιών και νέων μελών, έγινε ο απολογισμός των πεπραγμένων της χρονιάς που πέρασε, η οποία χαρακτηρίστηκε από πλήθος δράσεων για την προώθηση θεμάτων και την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ΜΥΗΕ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη υλοποίησης δράσεων προώθησης και αποδοχής των ΜΥΗΕ στις τοπικές κοινωνίες, στο νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ που παρουσιάστηκε πρόσφατα, στα προβλήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και στις γενικότερες εξελίξεις στο ενεργειακό τοπίο της χώρας όπου έγινε ιδιαίτερη εκτενής ανάλυση και συζήτηση για το φλέγον θέμα της συχνής εμφάνισης μηδενικών και αρνητικών τιμών αποζημίωσης έργων που προκαλούνται από την υπερπροσφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τις ώρες που παράγουν τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα.