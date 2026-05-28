ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κλιματιστικό: Πότε πρέπει να πατάς το hold στον θερμοστάτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 06:37
4 συσκευές που κινδυνεύεις να «κάψεις» αν τις συνδέσεις σε USB Hub
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 06:37
Lidl Ελλάς και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης θωρακίζουν το μέλλον των ελληνικών θαλασσών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/05/2026 - 15:54
Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 15:18
Νίκος Τσάφος: Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/05/2026 - 14:47
Ο Σάκης Αρναούτογλου φέρνει στην Κομισιόν το «κύμα» μικρών υδροηλεκτρικών σε Βενέτικο και Αλιάκμονα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 14:11
Κυρανάκης: Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 13:41
Πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ: το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/05/2026 - 13:09
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με σχόλια στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 12:34
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
27/05/2026 - 11:57
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 11:34
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/05/2026 - 11:03
ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 10:30
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
ΚΟΣΜΟΣ
27/05/2026 - 09:34
Κ. Χατζηδάκης: Ο κ. Τσίπρας χρωστάει μια απάντηση για τη ΔΕΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/05/2026 - 09:04
4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ανατροπή και την κατάρρευση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 08:20
ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο Αγωγός Φυσικού Αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/05/2026 - 08:09
Γιάννης Τριήρης: 800 εκατομμύρια στην «πυρά» της ενεργειακής ακρίβειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/05/2026 - 08:05
Σχέδιο εφεδρείας για τα νησιά προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ ενόψει του καλοκαιριού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 08:02
Παντελιάδης: Ανατιμήσεις αν συνεχιστεί ο πόλεμος- Ενεργειακό κόστος και τα ενοίκια πιέζουν τα σούπερ μάρκετ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 08:00
Ο απλός κανόνας που γλιτώνει έως 100 ευρώ από το ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 06:50
8 συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν από ένα ταξίδι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 06:50
Την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι επόμενες 2 δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/05/2026 - 15:47
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στο θερινό σινεμά του ΚΠΙΣΝ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 15:27
Εγκαινιάστηκε ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/05/2026 - 15:02
ΠΑΣΟΚ: Όταν λείπουν οι απαντήσεις, περισσεύουν τα μαθήματα. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 14:45
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 14:13
Εισαγωγή Νέων Μετοχών της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 13:36
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρουσιάζει τη σειρά φωτοβολταϊκών Jinko Tiger Neo 3.0
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/05/2026 - 13:31
Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στην ATTICA GREEN EXPO 2026_Διοργάνωση Εκδήλωσης με Πάνελ Διαλόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 12:48

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κλιματιστικό: Πότε πρέπει να πατάς το hold στον θερμοστάτη

Κλιματιστικό: Πότε πρέπει να πατάς το hold στον θερμοστάτη
Newsroom
Πέμπτη, 28/05/2026 - 06:37
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να έχεις άνεση στο σπίτι χωρίς να βλέπεις τον λογαριασμό του ρεύματος να εκτοξεύεται.

Οι περισσότεροι από εμάς προτιμάμε τη λογική «το ρυθμίζω μια φορά και το ξεχνάω». Κι όμως, αξίζει να αφιερώσεις λίγο χρόνο για να προγραμματίσεις τον θερμοστάτη σου, γιατί έτσι θα δεις διαφορά στον λογαριασμό του ρεύματος.

Μόλις το κάνεις, μπορείς να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο - τουλάχιστον μέχρι να αλλάξει το καθημερινό πρόγραμμα της οικογένειας.

Υπάρχουν όμως και στιγμές που θέλεις να αλλάξεις το πρόγραμμα εκτάκτως, όπως όταν φεύγεις για ταξίδι ή για διακοπές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι καλό να ξέρεις τι σημαίνει η ρύθμιση «permanent hold», πώς λειτουργεί και πότε σε συμφέρει να τη χρησιμοποιείς.

Τι είναι το hold και πότε χρησιμοποιείται;

Όταν αλλάζεις τη θερμοκρασία χειροκίνητα από τα βελάκια (πάνω/κάτω), το τρέχον πρόγραμμα σταματάει προσωρινά. Αυτό λέγεται προσωρινή παράκαμψη (temporary hold) και κρατάει τη θερμοκρασία εκεί που τη έβαλες μόνο για λίγο.

Το πόσο θα κρατήσει εξαρτάται από το μοντέλο του θερμοστάτη:

  • Κάποιοι θερμοστάτες επανέρχονται στο κανονικό τους πρόγραμμα μόλις έρθει η ώρα για την επόμενη προγραμματισμένη αλλαγή.
  • Άλλοι κρατάνε τη θερμοκρασία σταθερή για μερικές ώρες και μετά συνεχίζουν το πρόγραμμα.
  • Οι πιο εξελιγμένοι (έξυπνοι) θερμοστάτες μπορεί να σε ρωτήσουν τι ώρα θέλεις να σταματήσει αυτή η αλλαγή μόλις πατήσεις το κουμπί «hold».

Προσοχή: Σε πολλά μοντέλα, αν πατήσεις το κουμπί της παράκαμψης, ο θερμοστάτης γυρίζει αυτόματα σε μόνιμη λειτουργία.

Η ρύθμιση «permanent hold» ή απλώς «hold» διαφέρει γιατί «κλειδώνει» τη θερμοκρασία που επέλεξες για αόριστο χρόνο. Δεν πρόκειται να αλλάξει μέχρι να πας εσύ ο ίδιος στον θερμοστάτη και να την ακυρώσεις. Μόνο τότε θα ξαναρχίσει να ακολουθεί το κανονικό του πρόγραμμα.

Συχνά μπορεί κάποιος έυκολα να μπερδευτεί για το αν έχει βάλει προσωρινή ή μόνιμη παράκαμψη. Ορισμένοι θερμοστάτες έχουν ειδικό κουμπί που γράφει «permanent hold» ή «hold until» (διατήρηση έως). Σε άλλους, πρέπει να κρατήσεις πατημένο το κουμπί «hold» για μερικά δευτερόλεπτα. Αν δεν είσαι σίγουρος, ρίξε μια ματιά στο manual ή στο site του κατασκευαστή.

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείς το «permanent hold» και πότε το «temporary hold»

Γενικά, δεν πρέπει να χρησιμοποιείς τη μόνιμη παράκαμψη συχνά. Ο λόγος είναι απλός: μπορεί να ξεχαστείς και να αφήσεις τον θερμοστάτη να καίει για ώρες ή μέρες, καταστρέφοντας κάθε προσπάθεια οικονομίας. Μην ξεχνάς ότι ο σκοπός ενός έξυπνου θερμοστάτη είναι να σου γλιτώνει χρήματα. Τις περισσότερες φορές, μια προσωρινή αλλαγή είναι υπεραρκετή.

Η προσωρινή παράκαμψη έχει περισσότερο νόημα, ειδικά στις εξής περιπτώσεις:

  • Όταν έχεις καλεσμένους για λίγες ώρες και θέλεις να είναι άνετα.
  • Όταν έχει υπερβολικό καύσωνα ή παγωνιά έξω και το σύστημα δυσκολεύεται να πιάσει τη θερμοκρασία με το κανονικό πρόγραμμα.
  • Όταν έτυχε να είσαι στο σπίτι (ή να λείπεις) μια ώρα που κανονικά δεν το συνηθίζεις.

Πότε πρέπει να βάζεις μόνιμη παράκαμψη (permanent hold):

  • Όταν λείπεις σε διακοπές ή εκτός πόλης για μέρες.
  • Όταν έχεις φιλοξενούμενους που θα μείνουν στο σπίτι για μέρες.
  • Αν το σπίτι πρόκειται να μείνει ακατοίκητο για ένα διάστημα.

Πώς να απενεργοποιήσεις τη ρύθμιση

Κάθε συσκευή είναι διαφορετική, αλλά συνήθως απενεργοποιείς το «hold» πατώντας το κουμπί «cancel» (ακύρωση) ή «run schedule» (εκτέλεση προγράμματος). Αν δεν βλέπεις κάτι τέτοιο στην οθόνη, δοκίμασε να πατήσεις ξανά το κουμπί «hold» ή άλλαξε τη θερμοκρασία χειροκίνητα για να «ξυπνήσει» ο θερμοστάτης και να σου βγάλει την επιλογή να επιστρέψεις στο πρόγραμμα.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 28/05/2026 - 06:37
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

4 συσκευές που κινδυνεύεις να «κάψεις» αν τις συνδέσεις σε USB Hub
4 συσκευές που κινδυνεύεις να «κάψεις» αν τις συνδέσεις σε USB Hub 28 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε

Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας

Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου

Γιατί δεν πρέπει να περιμένεις τον πρώτο καύσωνα για να ανοίξεις το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί δεν πρέπει να περιμένεις τον πρώτο καύσωνα για να ανοίξεις το κλιματιστικό

Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;

Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό