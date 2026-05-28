Κλιματιστικό: Πότε πρέπει να πατάς το hold στον θερμοστάτη

Η σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να έχεις άνεση στο σπίτι χωρίς να βλέπεις τον λογαριασμό του ρεύματος να εκτοξεύεται.

Οι περισσότεροι από εμάς προτιμάμε τη λογική «το ρυθμίζω μια φορά και το ξεχνάω». Κι όμως, αξίζει να αφιερώσεις λίγο χρόνο για να προγραμματίσεις τον θερμοστάτη σου, γιατί έτσι θα δεις διαφορά στον λογαριασμό του ρεύματος.

Μόλις το κάνεις, μπορείς να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο - τουλάχιστον μέχρι να αλλάξει το καθημερινό πρόγραμμα της οικογένειας.

Υπάρχουν όμως και στιγμές που θέλεις να αλλάξεις το πρόγραμμα εκτάκτως, όπως όταν φεύγεις για ταξίδι ή για διακοπές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι καλό να ξέρεις τι σημαίνει η ρύθμιση «permanent hold», πώς λειτουργεί και πότε σε συμφέρει να τη χρησιμοποιείς.

Τι είναι το hold και πότε χρησιμοποιείται;

Όταν αλλάζεις τη θερμοκρασία χειροκίνητα από τα βελάκια (πάνω/κάτω), το τρέχον πρόγραμμα σταματάει προσωρινά. Αυτό λέγεται προσωρινή παράκαμψη (temporary hold) και κρατάει τη θερμοκρασία εκεί που τη έβαλες μόνο για λίγο.

Το πόσο θα κρατήσει εξαρτάται από το μοντέλο του θερμοστάτη:

Κάποιοι θερμοστάτες επανέρχονται στο κανονικό τους πρόγραμμα μόλις έρθει η ώρα για την επόμενη προγραμματισμένη αλλαγή.

Άλλοι κρατάνε τη θερμοκρασία σταθερή για μερικές ώρες και μετά συνεχίζουν το πρόγραμμα.

Οι πιο εξελιγμένοι (έξυπνοι) θερμοστάτες μπορεί να σε ρωτήσουν τι ώρα θέλεις να σταματήσει αυτή η αλλαγή μόλις πατήσεις το κουμπί «hold».

Προσοχή: Σε πολλά μοντέλα, αν πατήσεις το κουμπί της παράκαμψης, ο θερμοστάτης γυρίζει αυτόματα σε μόνιμη λειτουργία.

Η ρύθμιση «permanent hold» ή απλώς «hold» διαφέρει γιατί «κλειδώνει» τη θερμοκρασία που επέλεξες για αόριστο χρόνο. Δεν πρόκειται να αλλάξει μέχρι να πας εσύ ο ίδιος στον θερμοστάτη και να την ακυρώσεις. Μόνο τότε θα ξαναρχίσει να ακολουθεί το κανονικό του πρόγραμμα.

Συχνά μπορεί κάποιος έυκολα να μπερδευτεί για το αν έχει βάλει προσωρινή ή μόνιμη παράκαμψη. Ορισμένοι θερμοστάτες έχουν ειδικό κουμπί που γράφει «permanent hold» ή «hold until» (διατήρηση έως). Σε άλλους, πρέπει να κρατήσεις πατημένο το κουμπί «hold» για μερικά δευτερόλεπτα. Αν δεν είσαι σίγουρος, ρίξε μια ματιά στο manual ή στο site του κατασκευαστή.

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείς το «permanent hold» και πότε το «temporary hold»

Γενικά, δεν πρέπει να χρησιμοποιείς τη μόνιμη παράκαμψη συχνά. Ο λόγος είναι απλός: μπορεί να ξεχαστείς και να αφήσεις τον θερμοστάτη να καίει για ώρες ή μέρες, καταστρέφοντας κάθε προσπάθεια οικονομίας. Μην ξεχνάς ότι ο σκοπός ενός έξυπνου θερμοστάτη είναι να σου γλιτώνει χρήματα. Τις περισσότερες φορές, μια προσωρινή αλλαγή είναι υπεραρκετή.

Η προσωρινή παράκαμψη έχει περισσότερο νόημα, ειδικά στις εξής περιπτώσεις:

Όταν έχεις καλεσμένους για λίγες ώρες και θέλεις να είναι άνετα.

Όταν έχει υπερβολικό καύσωνα ή παγωνιά έξω και το σύστημα δυσκολεύεται να πιάσει τη θερμοκρασία με το κανονικό πρόγραμμα.

Όταν έτυχε να είσαι στο σπίτι (ή να λείπεις) μια ώρα που κανονικά δεν το συνηθίζεις.

Πότε πρέπει να βάζεις μόνιμη παράκαμψη (permanent hold):

Όταν λείπεις σε διακοπές ή εκτός πόλης για μέρες.

Όταν έχεις φιλοξενούμενους που θα μείνουν στο σπίτι για μέρες.

Αν το σπίτι πρόκειται να μείνει ακατοίκητο για ένα διάστημα.

Πώς να απενεργοποιήσεις τη ρύθμιση

Κάθε συσκευή είναι διαφορετική, αλλά συνήθως απενεργοποιείς το «hold» πατώντας το κουμπί «cancel» (ακύρωση) ή «run schedule» (εκτέλεση προγράμματος). Αν δεν βλέπεις κάτι τέτοιο στην οθόνη, δοκίμασε να πατήσεις ξανά το κουμπί «hold» ή άλλαξε τη θερμοκρασία χειροκίνητα για να «ξυπνήσει» ο θερμοστάτης και να σου βγάλει την επιλογή να επιστρέψεις στο πρόγραμμα.

Πηγή: Southern Living