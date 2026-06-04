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Σέιχ Σου: Μεγάλο έργο υπογειοποίησης γραμμών, άνω των 8 εκατ. ευρώ, από τον ΔΕΔΔΗΕ

Σέιχ Σου: Μεγάλο έργο υπογειοποίησης γραμμών, άνω των 8 εκατ. ευρώ, από τον ΔΕΔΔΗΕ
Newsroom
Πέμπτη, 04/06/2026 - 11:55
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Ένα σημαντικό έργο υπογειοποίησης γραμμών Μέσης Τάσης στο περιαστικό δάσος Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη, συνολικού ύψους άνω των 8 εκατ. ευρώ, ολοκλήρωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με παράλληλη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Το έργο αφορά συνολικά την κατασκευή περίπου 23 χλμ νέου υπόγειου Δικτύου Μέσης Τάσης και την αποξήλωση περίπου 12 χλμ εναέριου δικτύου Μέσης Τάσης και υλοποιήθηκε μέσω τεσσάρων υποέργων. Πρόκειται για παρέμβαση μεγάλης κλίμακας σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περιοχή, καθώς η γεωμορφολογία του Σέιχ Σου και οι ειδικές συνθήκες πρόσβασης και κατασκευής σε δασική έκταση, επέβαλαν ειδικό σχεδιασμό και προσαρμοσμένες λύσεις.

Συγκεκριμένα, το πρώτο από τα τέσσερα έργα προϋπολογισμού περίπου 650.000 ευρώ, ξεκίνησε το 2022, ενώ από το 2023 συμπεριελήφθησαν τρία επιπλέον έργα ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ – RRF), εκτιμώμενου κόστους περίπου 7.500.000 ευρώ. Η ηλέκτριση του συνόλου του νέου υπόγειου δικτύου πραγματοποιήθηκε στις 08 Μαΐου 2026, ενώ η αποξήλωση του εκτός τάσης εναέριου δικτύου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως και το τέλος του Ιουνίου 2026.

Η υπογειοποίηση των γραμμών Μέσης Τάσης στο Σέιχ Σου, το οποίο αποτελεί πνεύμονα πρασίνου για τη Θεσσαλονίκη, ενισχύει ουσιαστικά την ευρωστία του δικτύου και περιορίζει αισθητά την έκθεσή του σε βλάβες και διακοπές ηλεκτροδότησης από ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ ταυτόχρονα προάγει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Αξίζει να αναφερθεί ο αποτελεσματικός συντονισμός με τις αρμόδιες αρχές, δηλαδή Δασαρχείο, Δήμους, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ώστε οι διαδικασίες αδειοδότησης να ολοκληρωθούν έγκαιρα και να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι.

Το έργο στο Σέιχ Σου εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική του ΔΕΔΔΗΕ για επιτάχυνση των υπογειοποιήσεων των εναέριων γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την προστασία περιοχών με ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει επιτύχει πάνω από οκταπλασιασμό των ετήσιων υπογειοποιήσεων, ενώ παράλληλα η ανάπτυξη του δικτύου συνεχίζεται με ρυθμό 1,0%, υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 0,7%.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

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