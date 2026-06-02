Ειδικός αποκαλύπτει τον «χρυσό κανόνα» για το κλιματιστικό

Αν σκοπεύετε να μείνετε μέσα στο σπίτι για να προστατευτείτε από τις υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχουν μερικοί απλοί αλλά καθοριστικοί έλεγχοι που πρέπει να κάνετε πριν πατήσετε το «on» στο κλιματιστικό σας.

Μπορεί η παραμονή σε εσωτερικούς χώρους να μοιάζει ως η μοναδική διέξοδος από τον καύσωνα, ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η κίνηση ενδέχεται να εκτινάξει στα ύψη τους λογαριασμούς ρεύματος.

Όπως επισημαίνει ο Άνγκους Στρούδερς, διευθύνων σύμβουλος της εξειδικευμένης εταιρείας θέρμανσης και ψύξης BOXT, υπάρχει μια κοινή παρανόηση ότι το καλοκαίρι είναι αυτόματα μια φθηνότερη εποχή για ένα νοικοκυριό. Σίγουρα ξοδεύουμε λιγότερα για τη θέρμανση, αλλά οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν τους ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά να δουλεύουν ασταμάτητα για ώρες, γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα την κατανάλωση ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία σχετικής έρευνας της BOXT, το πρόσθετο αυτό κόστος μπορεί να συσσωρευτεί πολύ πιο γρήγορα από όσο φανταζόμαστε.

Για παράδειγμα, ένα τυπικό φορητό κλιματιστικό που καταναλώνει από 1kWh έως 1,3kWh κοστίζει περίπου 17 έως 25 λεπτά για κάθε ώρα λειτουργίας του. Αν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για μόλις τρεις ώρες την ημέρα, θα δείτε μια επιπλέον επιβάρυνση γύρω στα 22 ευρώ τον μήνα. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα αν διαθέτετε μια μεγαλύτερη μονάδα των 3,5kW, καθώς για το ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα το κόστος μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 70 ευρώ μηνιαίως.

Προκειμένου να αποφευχθούν αυτές οι δυσάρεστες εκπλήξεις, ο Στρούδερς εξηγεί ότι ο χρυσός κανόνας είναι να ελέγχουμε πάντα την ισχύ (τα watt) των συσκευών ψύξης πριν τις αφήσουμε να λειτουργούν για μεγάλα διαστήματα.

Παράλληλα, υπάρχουν μερικές πολύ απλές αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικές κινήσεις που μπορούν να περιορίσουν τις απώλειες ενέργειας και να προστατεύσουν το πορτοφόλι μας.

Μια καλή πρακτική είναι η συστηματική χρήση του χρονοδιακόπτη, καθώς και η αποφυγή της ψύξης σε δωμάτια που μένουν άδεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης, είναι σημαντικό να θυμόμαστε να κρατάμε ερμητικά κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες όσο το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία, ώστε να μην χάνεται ο δροσερός αέρας.

Τέλος, ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων κρίνεται απαραίτητος, αφού με αυτόν τον τρόπο εμποδίζουμε τη μονάδα από το να ζορίζεται και να καταναλώνει περισσότερο ρεύμα για να αποδώσει το ίδιο αποτέλεσμα.

Πηγή: express.co.uk