Motor Oil: Συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της EN.ACT
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Τρίμηνου 2026
ΥΠΕΝ: Πρόσκληση στους ΦοΔΣΑ για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων, την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία
Enaon: Διευθύνων Σύμβουλος διορίστηκε ο Gianfranco Amoroso
Ευαγγελία Λιακούλη: Τεράστια ταλαιπωρία στους αγρότες, η δυσλειτουργία του net metering
Τάκης Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο στάτους κβο στο Ορμούζ ώστε να μην υπάρχουν διόδια ή τέλη διέλευσης
Γιάννης Τριήρης: Ομολογία αδυναμίας και επιδόματα πολιτικής ομηρείας
Κυριαρχία των ΑΠΕ και άλμα 175% στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο
Πράσινα τιμολόγια: Χωρίς εκπλήξεις οι λογαριασμοί ρεύματος Ιουνίου
Πώς η λάθος θέση των οικιακών συσκευών αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος
Ειδικός αποκαλύπτει τον «χρυσό κανόνα» για το κλιματιστικό
Μήπως οι έξυπνες συσκευές «φουσκώνουν» κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος;
Πόσο κοστίζει πραγματικά το να αφήνετε τις συσκευές σας στην πρίζα
Τα ηλιακά πάρκα κάνουν πολλά περισσότερα από το να παράγουν απλώς ενέργεια
Μια μικρή ρύθμιση στο ψυγείο μπορεί να μειώσει τους λογαριασμούς ρεύματος
Παράταση της διάρκειας υλοποίησης της επένδυσης στο Πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις»
Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα, αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ
Ν.Τσάφος: Μηχανισμό παρακολούθησης των εξελίξεων στην πυρηνική ενέργεια δημιουργεί η κυβέρνηση
Στ. Παπασταύρου: Οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026 (διορθωτική)
Κερδίστε 6% σε GO FOR MORE πόντους με καύσιμα κίνησης ελίν για όλα τα τριήμερα του Ιουνίου!
Αλ. Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
«ΑΤΛΑΣ 2026»: Μεγάλη Άσκηση με Σενάρια Σεισμού για την Επιχειρησιακή Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ
Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
H Πειραιώς για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe's Climate Leaders
ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης 2025 – 2026 σε 868.466 δικαιούχους
17 Ιουνίου: Η Σόφια Φιλοξενεί το 16ο "South East Europe Energy Dialogue" του ΙΕΝΕ
AVAX: Κυρίαρχη δύναμη στις υποδομές Φυσικού Αερίου
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Απρίλιος 2026)
Ειδικός αποκαλύπτει τον «χρυσό κανόνα» για το κλιματιστικό
Τρίτη, 02/06/2026 - 06:32
Αν σκοπεύετε να μείνετε μέσα στο σπίτι για να προστατευτείτε από τις υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχουν μερικοί απλοί αλλά καθοριστικοί έλεγχοι που πρέπει να κάνετε πριν πατήσετε το «on» στο κλιματιστικό σας.

Μπορεί η παραμονή σε εσωτερικούς χώρους να μοιάζει ως η μοναδική διέξοδος από τον καύσωνα, ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η κίνηση ενδέχεται να εκτινάξει στα ύψη τους λογαριασμούς ρεύματος.

Όπως επισημαίνει ο Άνγκους Στρούδερς, διευθύνων σύμβουλος της εξειδικευμένης εταιρείας θέρμανσης και ψύξης BOXT, υπάρχει μια κοινή παρανόηση ότι το καλοκαίρι είναι αυτόματα μια φθηνότερη εποχή για ένα νοικοκυριό. Σίγουρα ξοδεύουμε λιγότερα για τη θέρμανση, αλλά οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν τους ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά να δουλεύουν ασταμάτητα για ώρες, γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα την κατανάλωση ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία σχετικής έρευνας της BOXT, το πρόσθετο αυτό κόστος μπορεί να συσσωρευτεί πολύ πιο γρήγορα από όσο φανταζόμαστε.

Για παράδειγμα, ένα τυπικό φορητό κλιματιστικό που καταναλώνει από 1kWh έως 1,3kWh κοστίζει περίπου 17 έως 25 λεπτά για κάθε ώρα λειτουργίας του. Αν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για μόλις τρεις ώρες την ημέρα, θα δείτε μια επιπλέον επιβάρυνση γύρω στα 22 ευρώ τον μήνα. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα αν διαθέτετε μια μεγαλύτερη μονάδα των 3,5kW, καθώς για το ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα το κόστος μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 70 ευρώ μηνιαίως.

Προκειμένου να αποφευχθούν αυτές οι δυσάρεστες εκπλήξεις, ο Στρούδερς εξηγεί ότι ο χρυσός κανόνας είναι να ελέγχουμε πάντα την ισχύ (τα watt) των συσκευών ψύξης πριν τις αφήσουμε να λειτουργούν για μεγάλα διαστήματα.

Παράλληλα, υπάρχουν μερικές πολύ απλές αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικές κινήσεις που μπορούν να περιορίσουν τις απώλειες ενέργειας και να προστατεύσουν το πορτοφόλι μας.

Μια καλή πρακτική είναι η συστηματική χρήση του χρονοδιακόπτη, καθώς και η αποφυγή της ψύξης σε δωμάτια που μένουν άδεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης, είναι σημαντικό να θυμόμαστε να κρατάμε ερμητικά κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες όσο το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία, ώστε να μην χάνεται ο δροσερός αέρας.

Τέλος, ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων κρίνεται απαραίτητος, αφού με αυτόν τον τρόπο εμποδίζουμε τη μονάδα από το να ζορίζεται και να καταναλώνει περισσότερο ρεύμα για να αποδώσει το ίδιο αποτέλεσμα.

Πηγή: express.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 02/06/2026 - 06:32
