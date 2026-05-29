Στ. Παπασταύρου: Για την Ελλάδα και την κυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
29/05/2026 - 07:53
Γιάννης Τριήρης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα κάνει το κράτος καλύτερο ή απλώς πιο ψηφιακό;
29/05/2026 - 08:13
Motor Oil: Ισχυρή ζήτηση και κερδοφορία παρά τις ανατροπές στην αγορά πετρελαίου
29/05/2026 - 08:12
Πώς η ενέργεια τροφοδοτεί τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα - Τι δείχνει η μελέτη του ΙΟΒΕ
29/05/2026 - 08:04
Μπορεί μια smart TV να λειτουργήσει χωρίς WiFi;
29/05/2026 - 06:31
Το πρωτότυπο σύστημα ψύξης που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρισμό
29/05/2026 - 06:31
Συνάντηση Μητσοτάκη με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Jessika Roswall
28/05/2026 - 15:46
Κ. Βέττα: Στήριξη στις ενεργειακές κοινότητες και τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε. για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ασφυξία
28/05/2026 - 15:36
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025
28/05/2026 - 15:12
Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
28/05/2026 - 14:35
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ
28/05/2026 - 13:42
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
28/05/2026 - 12:52
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
28/05/2026 - 12:10
Η Schneider Electric επιταχύνει την υλοποίηση υποδομών AI άνω των 290 εκατ. δολαρίων για την TeraWulf, με τεχνολογίες Motivair και τη στήριξη της Google
28/05/2026 - 11:28
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές στρατηγικές των κρατών
28/05/2026 - 11:07
Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball Επιστρέφει για Τέταρτη Χρονιά
28/05/2026 - 10:30
Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβασης
28/05/2026 - 10:03
Cenergy Holdings: Δυναμικό ξεκίνημα για το 2026 με ισχυρά αποτελέσματα
28/05/2026 - 09:37
Στρατηγική συνεργασία AB και WWF Ελλάς 2026-2030: Για μια βιώσιμη αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού συστήματος στη χώρα
28/05/2026 - 09:16
ΟΗΕ: «Σκληρή υπενθύμιση» της κλιματικής αλλαγής, το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη
28/05/2026 - 08:47
Συγκροτήθηκε σε Σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.
28/05/2026 - 08:39
Στ. Παπασταύρου: Ολιστική προσέγγιση για χωροταξία και ενέργεια-Νέα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία
28/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Το «θαύμα» Μητσοτάκη - Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο
28/05/2026 - 08:01
Σταθερή ετήσια αύξηση για το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ- Στα 1,12 δις ευρώ για το 2026
28/05/2026 - 08:00
ΔΕΣΦΑ: Πράσινο φως για τον σταθμό της Βέροιας- Τα έργα που αλλάζουν τον χάρτη του φυσικού αερίου
28/05/2026 - 07:58
Κλιματιστικό: Πότε πρέπει να πατάς το hold στον θερμοστάτη
28/05/2026 - 06:37
4 συσκευές που κινδυνεύεις να «κάψεις» αν τις συνδέσεις σε USB Hub
28/05/2026 - 06:37
Lidl Ελλάς και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης θωρακίζουν το μέλλον των ελληνικών θαλασσών
27/05/2026 - 15:54
Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
27/05/2026 - 15:18
Νίκος Τσάφος: Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών
27/05/2026 - 14:47

Το πρωτότυπο σύστημα ψύξης που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρισμό

Παρασκευή, 29/05/2026 - 06:31
Η τεχνολογία NESCOD αποτελεί μια επαναστατική, παθητική μέθοδο ψύξης που αξιοποιεί απλές χημικές αντιδράσεις και την ηλιακή ενέργεια για να προσφέρει δροσιά χωρίς την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, σταδιακά όλο και περισσότεροι ανάβουν το κλιματιστικό.

Χάρη σε μια πρόσφατη καινοτομία στην τεχνολογία ψύξης, ωστόσο, η εξάρτησή μας από τα παραδοσιακά κλιματιστικά που καταναλώνουν ρεύμα ενδέχεται να υποχωρήσει στο μέλλον.

Ερευνητές από το KAUST της Σαουδικής Αραβίας ανέπτυξαν ένα παθητικό σύστημα ψύξης με την ονομασία NESCOD (No Electricity and Sustainable Cooling On-Demand / Βιώσιμη Ψύξη Κατά Παραγγελία Χωρίς Ηλεκτρισμό).

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε από τη Βασιλική Εταιρεία Χημείας (Royal Society of Chemistry) εξηγεί ότι το σύστημα λειτουργεί διαλύοντας νιτρικό αμμώνιο στο νερό. Η διαδικασία αυτή προκαλεί μια ενδόθερμη αντίδραση (απορροφά δηλαδή τη θερμότητα από το περιβάλλον), μειώνοντας γρήγορα τη θερμοκρασία.

Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος ψύξης, το σύστημα μπορεί να κάνει reset με τη χρήση ηλιακής ενέργειας, η οποία εξατμίζει το νερό και επιτρέπει στο αλάτι να επανακρυσταλλωθεί, ώστε να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Επειδή τα στάδια της ψύξης και της επαναφόρτισης γίνονται σε διαφορετικούς χώρους και χρόνους, το σύστημα μπορεί να αποθηκεύσει την ψυκτική ενέργεια και να τη χρησιμοποιήσει όποτε υπάρχει ανάγκη, παρέχοντας κρύο αέρα κατά παραγγελία.

Στις δοκιμές, το νέο σύστημα παρήγαγε έως και 191 Watt ψύξης ανά τετραγωνικό μέτρο υπό άμεσο ηλιακό φως, αποδεικνύοντας ότι η ηλιακή ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί για ψύξη χωρίς τη χρήση ηλεκτρισμού.

Η ψύξη του μέλλοντος ενάντια στα σύγχρονα κλιματιστικά

Αν και το παθητικό σύστημα NESCOD μοιάζει με μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση, προς το παρόν αποτελεί απλώς μια απόδειξη της θεωρίας (proof of concept).

Βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, με τις δοκιμές να πραγματοποιούνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, ενώ δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη σε πραγματικές συνθήκες.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα αρκετή δουλειά, καθώς οι ερευνητές πρόκειται τώρα να επικεντρωθούν στη βελτίωση του συστήματος και στην επέκταση της τεχνολογίας για μελλοντική χρήση.

Τα σημερινά σύγχρονα συστήματα κλιματισμού (συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών μονάδων HVAC και των κλασικών κλιματιστικών παραθύρου) βασίζονται στον κύκλο συμπίεσης του ατμού για την παραγωγή κρύου αέρα. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιεί έναν ηλεκτρικό συμπιεστή για την κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών στοιχείων. Καθώς το ψυκτικό υγρό κινείται στο σύστημα, απορροφά τη θερμότητα από τον εσωτερικό αέρα στο στοιχείο εξάτμισης και στη συνέχεια απελευθερώνει αυτή τη θερμότητα έξω, στο στοιχείο συμπύκνωσης. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο ψυχρότερος αέρας επιστρέφει στο σπίτι.

Αν και η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματική για τη διατήρηση μιας άνετης θερμοκρασίας το καλοκαίρι, απαιτεί συνεχή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, ο κλιματισμός αντιπροσωπεύει περίπου το 12% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στη χώρα. Αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική ζήτηση ενέργειας και προφανώς εκτοξεύει τους λογαριασμούς κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 29/05/2026 - 06:31
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ 28 Μαϊος 2026

