Το πρωτότυπο σύστημα ψύξης που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρισμό

Η τεχνολογία NESCOD αποτελεί μια επαναστατική, παθητική μέθοδο ψύξης που αξιοποιεί απλές χημικές αντιδράσεις και την ηλιακή ενέργεια για να προσφέρει δροσιά χωρίς την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, σταδιακά όλο και περισσότεροι ανάβουν το κλιματιστικό.

Χάρη σε μια πρόσφατη καινοτομία στην τεχνολογία ψύξης, ωστόσο, η εξάρτησή μας από τα παραδοσιακά κλιματιστικά που καταναλώνουν ρεύμα ενδέχεται να υποχωρήσει στο μέλλον.

Ερευνητές από το KAUST της Σαουδικής Αραβίας ανέπτυξαν ένα παθητικό σύστημα ψύξης με την ονομασία NESCOD (No Electricity and Sustainable Cooling On-Demand / Βιώσιμη Ψύξη Κατά Παραγγελία Χωρίς Ηλεκτρισμό).

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε από τη Βασιλική Εταιρεία Χημείας (Royal Society of Chemistry) εξηγεί ότι το σύστημα λειτουργεί διαλύοντας νιτρικό αμμώνιο στο νερό. Η διαδικασία αυτή προκαλεί μια ενδόθερμη αντίδραση (απορροφά δηλαδή τη θερμότητα από το περιβάλλον), μειώνοντας γρήγορα τη θερμοκρασία.

Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος ψύξης, το σύστημα μπορεί να κάνει reset με τη χρήση ηλιακής ενέργειας, η οποία εξατμίζει το νερό και επιτρέπει στο αλάτι να επανακρυσταλλωθεί, ώστε να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Επειδή τα στάδια της ψύξης και της επαναφόρτισης γίνονται σε διαφορετικούς χώρους και χρόνους, το σύστημα μπορεί να αποθηκεύσει την ψυκτική ενέργεια και να τη χρησιμοποιήσει όποτε υπάρχει ανάγκη, παρέχοντας κρύο αέρα κατά παραγγελία.

Στις δοκιμές, το νέο σύστημα παρήγαγε έως και 191 Watt ψύξης ανά τετραγωνικό μέτρο υπό άμεσο ηλιακό φως, αποδεικνύοντας ότι η ηλιακή ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί για ψύξη χωρίς τη χρήση ηλεκτρισμού.

Η ψύξη του μέλλοντος ενάντια στα σύγχρονα κλιματιστικά

Αν και το παθητικό σύστημα NESCOD μοιάζει με μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση, προς το παρόν αποτελεί απλώς μια απόδειξη της θεωρίας (proof of concept).

Βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, με τις δοκιμές να πραγματοποιούνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, ενώ δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη σε πραγματικές συνθήκες.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα αρκετή δουλειά, καθώς οι ερευνητές πρόκειται τώρα να επικεντρωθούν στη βελτίωση του συστήματος και στην επέκταση της τεχνολογίας για μελλοντική χρήση.

Τα σημερινά σύγχρονα συστήματα κλιματισμού (συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών μονάδων HVAC και των κλασικών κλιματιστικών παραθύρου) βασίζονται στον κύκλο συμπίεσης του ατμού για την παραγωγή κρύου αέρα. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιεί έναν ηλεκτρικό συμπιεστή για την κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών στοιχείων. Καθώς το ψυκτικό υγρό κινείται στο σύστημα, απορροφά τη θερμότητα από τον εσωτερικό αέρα στο στοιχείο εξάτμισης και στη συνέχεια απελευθερώνει αυτή τη θερμότητα έξω, στο στοιχείο συμπύκνωσης. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο ψυχρότερος αέρας επιστρέφει στο σπίτι.

Αν και η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματική για τη διατήρηση μιας άνετης θερμοκρασίας το καλοκαίρι, απαιτεί συνεχή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, ο κλιματισμός αντιπροσωπεύει περίπου το 12% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στη χώρα. Αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική ζήτηση ενέργειας και προφανώς εκτοξεύει τους λογαριασμούς κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.

Πηγή: slashgear.com