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ΣΥΦΩΕΛ: Ίση μεταχείριση για αγρότες και ΟΤΑ στα Φωτοβολταϊκά
Newsroom
Πέμπτη, 04/06/2026 - 12:42
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Ο Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Ελλάδος ζητά με επιστολή του από το ΥΠΕΝ, να δώσει τη δυνατότητα ενεργοποίησης έργων σε αγρότες που έχουν ήδη εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά, μέσω του προγράμματος «φωτοβολταϊκά στο χωράφι» αλλά έχασαν την ισχύ της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, όπως ακριβώς έγινε με τους ΟΤΑ

Παρέμβαση προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Ελλάδος (ΣΥ.ΦΩ.ΕΛ.), ζητώντας να δοθεί «δεύτερη ευκαιρία» στους αγρότες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι», επένδυσαν σε φωτοβολταϊκά συστήματα, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν εγκαίρως την ενεργοποίησή τους πριν από τη λήξη της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

Ζητούν ίση μεταχείριση με τους ΟΤΑ

Στην επιστολή που απέστειλε προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με κοινοποίηση στον υφυπουργό Νικόλαο Τσάφο και τη γενική γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Δέσποινα Παληαρούτα, ο ΣΥ.ΦΩ.ΕΛ. επισημαίνει ότι πρόσφατα δόθηκε η δυνατότητα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης των οποίων η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης είχε λήξει έως τις 30 Απριλίου 2026 να υποβάλουν αίτημα ενεργοποίησης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026.

Όπως υποστηρίζει ο Σύνδεσμος, αντίστοιχη αντιμετώπιση θα πρέπει να υπάρξει και για τους αγρότες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι».

Αγρότες που επένδυσαν αλλά μένουν εκτός

Σύμφωνα με τον ΣΥ.ΦΩ.ΕΛ., πρόκειται για παραγωγούς που έχουν ήδη εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος από 10 έως 50 kW, έχουν καταβάλει τα απαιτούμενα παράβολα και έχουν ολοκληρώσει τις επενδύσεις τους, ωστόσο για διάφορους λόγους έληξε η ισχύς της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (μετά την παρέλευση 12 μηνών).

Οι συγκεκριμένοι αγρότες επιδιώκουν την ενεργοποίηση και σύνδεση των εγκαταστάσεών τους, προκειμένου να αξιοποιήσουν την παραγόμενη ενέργεια και να μειώσουν το αυξημένο κόστος παραγωγής που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Αίτημα για νομοθετική ρύθμιση

Ο Σύνδεσμος ζητά από το ΥΠΕΝ να προχωρήσει σε αντίστοιχη νομοθετική τροποποίηση με εκείνη που εφαρμόστηκε για τους ΟΤΑ, ώστε να επιτραπεί και στους αγρότες η υποβολή αιτήματος ενεργοποίησης μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026.

«Για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας, πρέπει να ισχύσει η ίδια ευεργετική ρύθμιση και για τους αγρότες», τονίζεται στην επιστολή.

«Δώστε και στους αγρότες μια δεύτερη ευκαιρία»

Με αυτή τη φράση ολοκληρώνεται η έκκληση του ΣΥ.ΦΩ.ΕΛ. προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για επενδύσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί και μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

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