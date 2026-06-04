GreenTank: Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις: Κλειδί για την απανθρακοποίηση της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας

Η τσιμεντοβιομηχανία αποτελεί έναν από τους πλέον ρυπογόνους βιομηχανικούς κλάδους διεθνώς. Ωστόσο, η απανθρακοποίησή της συνοδεύεται από σημαντικές τεχνικο-οικονομικές προκλήσεις. Με τα χρονικά περιθώρια για την επίτευξη των δεσμευτικών κλιματικών στόχων του 2030 να στενεύουν και τη σταδιακή κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) να επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της τσιμεντοβιομηχανίας, η κάλυψη των επενδυτικών κενών για έργα απανθρακοποίησης του κλάδου καθίσταται επιτακτική ανάγκη.

Καθώς το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) βρίσκεται υπό αναθεώρηση, η νέα έκθεση του Green Tank με τίτλο «Τσιμεντοβιομηχανία & Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)» αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ΠΔΣ στην απανθρακοποίηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας.

Η έκθεση υπογραμμίζει αρχικά ότι οι τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS), παρότι συχνά προβάλλονται ως βασική λύση για τον κλάδο, συνοδεύονται από τεχνικές και οικονομικές προκλήσεις, ενώ εξαρτώνται από μεγάλες κρατικές ενισχύσεις. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η αξιοποίησή τους αποκλειστικά για τις εκπομπές διεργασίας που δεν μπορούν να αποφευχθούν με άλλο τρόπο.

Οι υπόλοιπες εκπομπές είναι δυνατόν να περιοριστούν στην πηγή με την εφαρμογή ώριμων λύσεων, όπως η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η ανάκτηση θερμότητας και τα εναλλακτικά καύσιμα. Έμφαση, ωστόσο, πρέπει να δοθεί και σε λιγότερο ώριμες τεχνολογικά λύσεις, όπως ο εξηλεκτρισμός της παραγωγής κλίνκερ και η χρήση πράσινου υδρογόνου ως εναλλακτικού καυσίμου.

Προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις σε αυτές τις τεχνολογίες, οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά δημιουργώντας σταθερή και επαρκή ζήτηση για πράσινα προϊόντα τσιμέντου.

Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση καταλήγει στις ακόλουθες προτάσεις πολιτικής :

Ανάπτυξη εθνικού πλαισίου πιστοποίησης για προϊόντα τσιμέντου χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

για προϊόντα τσιμέντου χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Υποχρεωτική προσκόμιση Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος (EPD) σε δημόσιες συμβάσεις τσιμέντου.

σε δημόσιες συμβάσεις τσιμέντου. Σταδιακή θέσπιση ανώτατων ορίων εκπομπών CO₂ για προϊόντα τσιμέντου σε δημόσια έργα.

για προϊόντα τσιμέντου σε δημόσια έργα. Οικονομικές επιβραβεύσεις στους παραγωγούς τσιμέντου για επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες απανθρακοποίησης.

για επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες απανθρακοποίησης. Αύξηση των πόρων σε αναθέτουσες αρχές που πρωτοπορούν στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις .

που πρωτοπορούν στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις Ένταξη της Ελλάδας στη διεθνή πρωτοβουλία Industrial Deep Decarbonization Initiative (IDDI), με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της χώρας στη διαμόρφωση διεθνών πολιτικών που στηρίζουν την πορεία της βιομηχανίας προς την κλιματική ουδετερότητα.

«Η απανθρακοποίηση του κλάδου τσιμέντου δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στις ακριβές και πολύπλοκες τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης εκπομπών άνθρακα. Η επικείμενη αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την κινητοποίηση επενδύσεων απανθρακοποίησης σε ώριμες και λιγότερο ώριμες λύσεις μείωσης εκπομπών στην πηγή, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας», δήλωσε ο Σταύρος Γεννίτσαρης, Συνεργάτης Βιομηχανικής Πολιτικής στο Green Tank.