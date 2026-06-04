ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 15:32
GreenTank: Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις: Κλειδί για την απανθρακοποίηση της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 15:40
Χρίστος Δήμας: Νέες βιοκλιματικές σχολικές υποδομές σε Ηράκλειο και Χανιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 15:19
Νίκος Παπαθανάσης: 110 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη φάση του έργου «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/06/2026 - 15:09
Κυρ. Μητσοτάκης: Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση Ελλάδας και Βουλγαρίας - Η διασυνδεσιμότητα στον πυρήνα της συνεργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/06/2026 - 14:55
Πρώτη νίκη: Η Greenpeace κέρδισε την προκαταρκτική φάση της υπόθεσης αντί-SLAPP ενάντια στην Energy Transfer
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/06/2026 - 14:19
Όμιλος ΔΕΗ: Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ με 6 αιολικά πάρκα και απόκτηση μεριδίου 100% σε χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών από τη More
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/06/2026 - 13:52
Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του «Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/06/2026 - 13:08
ΣΥΦΩΕΛ: Ίση μεταχείριση για αγρότες και ΟΤΑ στα Φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/06/2026 - 12:42
Παπασταύρου για OceanEye: Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την προστασία των θαλασσών και την αξιοποίηση των θαλάσσιων δεδομένων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/06/2026 - 12:04
Σέιχ Σου: Μεγάλο έργο υπογειοποίησης γραμμών, άνω των 8 εκατ. ευρώ, από τον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/06/2026 - 11:55
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ισχυρά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα για το Α’ Τρίμηνο του 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/06/2026 - 11:01
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τον Κώδικα Χωροταξίας – Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/06/2026 - 10:53
Κ. Πιερρακάκης: Η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/06/2026 - 10:27
Γ. Στάσσης: Καμία επίπτωση στους λογαριασμούς ρεύματος από το data center της Κοζάνης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/06/2026 - 09:53
HELLENiQ ENERGY: Ανασυγκρότηση ΔΣ σε σώμα – Ανασύνθεση Επιτροπών ΔΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 09:33
Η Cenergy Holdings τιμήθηκε στο ετήσιο συνέδριο του BrainReGain για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επαγγελματιών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 08:48
Μητσοτάκης-Τσάφος: Στη Σόφια για συναντήσεις με την βουλγαρική κυβέρνηση-Η ενέργεια στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/06/2026 - 08:40
Το νέο θεσμικό πλαίσιο υδάτων στο επίκεντρο του 1ου Water Dialogues που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Η «παγίδα» της ειρηνευτικής ρητορικής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/06/2026 - 08:08
Στην τελική ευθεία η νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ της Motor Oil
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/06/2026 - 08:05
PPAs, δίκτυα και «Power Couples»: Το σχέδιο της Eurelectric για τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/06/2026 - 08:01
Κάθε πότε πρέπει να αντικαθιστούμε τα πολύμπριζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 06:22
15 τρόποι να δροσίσεις το σπίτι χωρίς κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 06:22
Ν. Τσάφος: Τεράστιες οι προοπτικές της ελληνικής μεταλλευτικής βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/06/2026 - 15:49
Γιορτή Λήξης του 8ου ετήσιου κύκλου προγραμμάτων ρομποτικής στον Δήμο Αριστοτέλη, με την υποστήριξη της Ελληνικός Χρυσός
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/06/2026 - 15:39
Green Tank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Απρίλιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/06/2026 - 15:03
Santander: Νέα υψηλή τιμή στόχος στα €58 για ΓΕΚ Τέρνα - Περιθώριο ανόδου 40%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/06/2026 - 14:31
Γιαζιτζόγλου (ΣΜΕ): Ανάγκη στοιχειώδους επάρκειας σε κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
03/06/2026 - 14:03
Συμφωνία Onex και Antipollution για ναυπήγηση έως οκτώ οικολογικών σκαφών σε Ελευσίνα και Σύρο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/06/2026 - 13:31

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

GreenTank: Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις: Κλειδί για την απανθρακοποίηση της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας

GreenTank: Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις: Κλειδί για την απανθρακοποίηση της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας
Newsroom
Πέμπτη, 04/06/2026 - 15:40
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η τσιμεντοβιομηχανία αποτελεί έναν από τους πλέον ρυπογόνους βιομηχανικούς κλάδους διεθνώς. Ωστόσο, η απανθρακοποίησή της συνοδεύεται από σημαντικές τεχνικο-οικονομικές προκλήσεις. Με τα χρονικά περιθώρια για την επίτευξη των δεσμευτικών κλιματικών στόχων του 2030 να στενεύουν και τη σταδιακή κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) να επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της τσιμεντοβιομηχανίας, η κάλυψη των επενδυτικών κενών για έργα απανθρακοποίησης του κλάδου καθίσταται επιτακτική ανάγκη.

Καθώς το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) βρίσκεται υπό αναθεώρηση, η νέα έκθεση του Green Tank με τίτλο «Τσιμεντοβιομηχανία & Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)» αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ΠΔΣ στην απανθρακοποίηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας.

Η έκθεση υπογραμμίζει αρχικά ότι οι τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS), παρότι συχνά προβάλλονται ως βασική λύση για τον κλάδο, συνοδεύονται από τεχνικές και οικονομικές προκλήσεις, ενώ εξαρτώνται από μεγάλες κρατικές ενισχύσεις. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η αξιοποίησή τους αποκλειστικά για τις εκπομπές διεργασίας που δεν μπορούν να αποφευχθούν με άλλο τρόπο.

Οι υπόλοιπες εκπομπές είναι δυνατόν να περιοριστούν στην πηγή με την εφαρμογή ώριμων λύσεων, όπως η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η ανάκτηση θερμότητας και τα εναλλακτικά καύσιμα. Έμφαση, ωστόσο, πρέπει να δοθεί και σε λιγότερο ώριμες τεχνολογικά λύσεις, όπως ο εξηλεκτρισμός της παραγωγής κλίνκερ και η χρήση πράσινου υδρογόνου ως εναλλακτικού καυσίμου.

Προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις σε αυτές τις τεχνολογίες, οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά δημιουργώντας σταθερή και επαρκή ζήτηση για πράσινα προϊόντα τσιμέντου.

Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση καταλήγει στις ακόλουθες προτάσεις πολιτικής :

  • Ανάπτυξη εθνικού πλαισίου πιστοποίησης για προϊόντα τσιμέντου χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.
  • Υποχρεωτική προσκόμιση Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος (EPD) σε δημόσιες συμβάσεις τσιμέντου.
  • Σταδιακή θέσπιση ανώτατων ορίων εκπομπών CO₂ για προϊόντα τσιμέντου σε δημόσια έργα.
  • Οικονομικές επιβραβεύσεις στους παραγωγούς τσιμέντου για επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες απανθρακοποίησης.
  • Αύξηση των πόρων σε αναθέτουσες αρχές που πρωτοπορούν στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.
  • Ένταξη της Ελλάδας στη διεθνή πρωτοβουλία Industrial Deep Decarbonization Initiative (IDDI), με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της χώρας στη διαμόρφωση διεθνών πολιτικών που στηρίζουν την πορεία της βιομηχανίας προς την κλιματική ουδετερότητα.

«Η απανθρακοποίηση του κλάδου τσιμέντου δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στις ακριβές και πολύπλοκες τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης εκπομπών άνθρακα. Η επικείμενη αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την κινητοποίηση επενδύσεων απανθρακοποίησης σε ώριμες και λιγότερο ώριμες λύσεις μείωσης εκπομπών στην πηγή, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας», δήλωσε ο Σταύρος Γεννίτσαρης, Συνεργάτης Βιομηχανικής Πολιτικής στο Green Tank.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Χρίστος Δήμας: Νέες βιοκλιματικές σχολικές υποδομές σε Ηράκλειο και Χανιά
Χρίστος Δήμας: Νέες βιοκλιματικές σχολικές υποδομές σε Ηράκλειο και Χανιά 04 Ιουνίου 2026
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα 04 Ιουνίου 2026
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

WWF: Δήλωση Δημήτρη Καραβέλλα για το Net Zero Framework του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

WWF: Δήλωση Δημήτρη Καραβέλλα για το Net Zero Framework του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση &amp; τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Μάρτιος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Μάρτιος 2026

GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Φεβρουάριος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Φεβρουάριος 2026

Η EE δρομολογεί στρατηγικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τους λιμένες προκειμένου να τονώσει την ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η EE δρομολογεί στρατηγικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τους λιμένες προκειμένου να τονώσει την ανταγωνιστικότητα

Ηλεκτροπαραγωγή: Οι περικοπές ΑΠΕ κράτησαν στάσιμες τις εκπομπές παρά το ιστορικό χαμηλό του λιγνίτη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτροπαραγωγή: Οι περικοπές ΑΠΕ κράτησαν στάσιμες τις εκπομπές παρά το ιστορικό χαμηλό του λιγνίτη

Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ