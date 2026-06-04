Κ. Πιερρακάκης: Η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια

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Newsroom
Πέμπτη, 04/06/2026 - 10:27
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Μ. Κόρμαν: «Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία πέντε ή έξι χρόνια»

Κοινές δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη και του Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν στο πλαίσιο της Υπουργικής Διάσκεψης του ΟΟΣΑ στο Παρίσι

Κυριάκος Πιερρακάκης: Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να συγχαρώ τον καλό μου φίλο Ματίας Κόρμαν για την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης του θητείας ως Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ και να του ευχηθώ μια ακόμη πιο επιτυχημένη δεύτερη θητεία.

Βρισκόμαστε σήμερα στον ΟΟΣΑ συζητώντας ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα: πώς θα διαμορφώσουμε σωστά τις βιομηχανικές πολιτικές για ανοιχτές αγορές, ανάπτυξη και ευημερία.

Ένα θέμα που, θα μου επιτρέψετε να σημειώσω, είναι ιδιαίτερα επίκαιρο μετά τη σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτρέψει πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια και την ανθεκτικότητα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προβλέπουν οι εθνικές ρήτρες διαφυγής στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιττό να πω ότι αυτό συνδέεται επίσης με την πρόσφατη διαπίστωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι ο αντίκτυπος της κρίσης στη Μέση Ανατολή γίνεται κατά 12% λιγότερο αισθητός στην Ευρώπη σε σχέση με το πώς θα ήταν εάν δεν είχαμε πραγματοποιήσει τις αναγκαίες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια τα τελευταία χρόνια, από το 2022 δηλαδή και μετά.

Επομένως, πρόκειται αναμφίβολα για έναν τομέα υψίστης σημασίας, στον οποίο πρέπει να πραγματοποιήσουμε τις αναγκαίες και σημαντικότερες επενδύσεις όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Η σημερινή ημέρα είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα.

Οι οικονομικές προβλέψεις του ΟΟΣΑ επιβεβαίωσαν τη θετική πορεία και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε σήμερα την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Πρόκειται, θα έλεγα, για μια ιστορική απόφαση, η οποία σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας περιόδου 16 ετών που περιλάμβανε χρόνια δοκιμασιών και προκλήσεων για κάθε Έλληνα πολίτη.

Υπάρχουν δύο λέξεις-κλειδιά εδώ: εμπιστοσύνη και ευθύνη.

Η απόφαση αυτή αντανακλά εμπιστοσύνη προς την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία.

Αλλά είναι δική μας ευθύνη, ως υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, να μετατρέψουμε αυτή την εμπιστοσύνη σε μεγαλύτερη ευημερία για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τους Έλληνες πολίτες, τα ελληνικά νοικοκυριά, την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία συνολικά. Και σκοπεύουμε να το πετύχουμε.

Μ. Κόρμαν: «Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία πέντε ή έξι χρόνια»

Ματίας Κόρμαν: Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ με τον καλό μου φίλο και συνάδελφο, τον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Έχουμε συνεργαστεί οι δυο μας πολύ παραγωγικά τα τελευταία χρόνια.

Θα ήθελα απλώς να πω ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία πέντε ή έξι χρόνια. Η μεταστροφή της πορείας της χώρας, τόσο όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις όσο και τις δημοσιονομικές, είναι αξιοσημείωτη. Και είναι αποτέλεσμα φιλόδοξων πολιτικών μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών.

Η Ελλάδα έκανε τη δύσκολη δουλειά και τα αποτελέσματα είναι πλέον ορατά σε όλους: Ισχυρότερη ανάπτυξη σε σχέση με μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αξιόλογη ενίσχυση της απασχόλησης και σημαντική μείωση της ανεργίας.

Υπάρχει ακόμη απόσταση που πρέπει να καλυφθεί, ωστόσο η πορεία είναι σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση και μάλιστα σε αντίθεση με τις τάσεις που παρατηρούνται σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Η Ελλάδα, ξεκινώντας από ένα επίπεδο πολύ υψηλού δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, έχει καταφέρει να το θέσει σε σταθερά πτωτική τροχιά και η πορεία αυτή συνεχίζεται. Η χώρα εξακολουθεί να παρουσιάζει ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα και να μειώνει το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, μέσα από έναν συνδυασμό ισχυρότερης ανάπτυξης και συνετής δημοσιονομικής πολιτικής.

Ζούμε βεβαίως σε δύσκολους καιρούς. Τόσο εξαιτίας των βραχυπρόθεσμων πιέσεων που προκαλεί, η πρόσφατη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όσο και λόγω μιας σειράς βαθύτερων και μακροχρόνιων διαρθρωτικών προκλήσεων.

Φυσικά, η Ελλάδα δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει τέτοιες προκλήσεις. Χώρες σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ και σε όλο τον κόσμο βρίσκονται αντιμέτωπες με το πρόβλημα της ασθενούς αύξησης της παραγωγικότητας.

Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους φίλους και συναδέλφους μας στην Ελλάδα για την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ.

Διότι κατά αυτό τον τρόπο θα αυξηθούν τα εισοδήματα, θα βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και θα ενισχυθεί η παραγωγικότητα των οικονομιών μας.

Όπως είπα και προηγουμένως, είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι μαζί με τον καλό μου φίλο Κυριάκο Πιερρακάκη και ανυπομονώ για τις περαιτέρω συζητήσεις μας τις επόμενες ημέρες.

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