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Η Cenergy Holdings τιμήθηκε στο ετήσιο συνέδριο του BrainReGain για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επαγγελματιών

Η Cenergy Holdings τιμήθηκε στο ετήσιο συνέδριο του BrainReGain για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επαγγελματιών
Newsroom
Πέμπτη, 04/06/2026 - 08:48
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Η Cenergy Holdings μαζί με την ElvalHalcor διακρίθηκαν με το Silver Award για τη συνεισφορά/δέσμευσή τους ως προς τον επαναπατρισμό ταλαντούχων στελεχών που είχαν αναζητήσει επαγγελματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό, προσφέροντάς τους ουσιαστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και εξέλιξης.

Η Cenergy Holdings, εταιρεία συμμετοχών με θυγατρικές την Hellenic Cables (κλάδος καλωδίων) και την Σωληνουργεία Κορίνθου (κλάδος σωλήνων χάλυβα), εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταφοράς ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών και μετάδοσης δεδομένων, μαζί με την ElvalHalcor διακρίθηκαν ως Πρωταθλητές προσλήψεων Ελλήνων του εξωτερικού κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου του BrainReGain με τίτλο «RETURN. TALENT. IMPACT.». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκε το νέο μοντέλο δράσεων για τη σύνδεση του παγκόσμιου ελληνικού ταλέντου με το μέλλον της Ελλάδας.

Η Cenergy Holdings μαζί με την ElvalHalcor διακρίθηκαν με το Silver Award για τη συνεισφορά/δέσμευσή τους ως προς τον επαναπατρισμό ταλαντούχων στελεχών που είχαν αναζητήσει επαγγελματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό, προσφέροντάς τους ουσιαστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και εξέλιξης. Μέσα στο τελευταίο έτος, η Cenergy Holdings έχει συμβάλει ενεργά στον επαναπατρισμό σημαντικού αριθμού Ελλήνων, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει το ανθρώπινο κεφάλαιο στην επιχειρηματική καινοτομία και πρόοδο.

Το συνέδριο παρουσίασε το νέο 360° πλαίσιο πρωτοβουλιών του BrainReGain, με στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ του παγκόσμιου ελληνικού ταλέντου και του μέλλοντος της Ελλάδας, φέρνοντας σε επαφή εκπροσώπους από την κυβέρνηση, τον επιχειρηματικό κόσμο, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την ελληνική διασπορά, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία, η ανταλλαγή γνώσης και η βιώσιμη εθνική ανάπτυξη.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της εταιρείας ο κ. Παναγιώτης Μαρλαγκούτσος, HR Director της Hellenic Cables, ο οποίος συμμετείχε επίσης στο πάνελ συζήτησης με θέμα «Brain Explore: Η Νέα Γενιά ως μοχλός ανάπτυξης».

Σε δήλωσή του ο κ. Μαρλαγκούτσος ανέφερε: «Στη Cenergy Holdings πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι αποτελούν την κινητήρια δύναμη πίσω από την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συγκεκριμένη διάκριση αναδεικνύει τη δέσμευσή μας να προσελκύουμε ταλαντούχους Έλληνες επαγγελματίες από το εξωτερικό και να δημιουργούμε ουσιαστικές ευκαιρίες για να συμβάλουν στο βιομηχανικό μέλλον της χώρας».

Η Cenergy Holdings και η ElvalHalcor παραμένoυν προσηλωμένες στην υποστήριξη των ανθρώπων τους σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής τους πορείας, διαμορφώνοντας ένα εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές, ίσες ευκαιρίες και συνεχή ανάπτυξη.

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