Χρίστος Δήμας: Νέες βιοκλιματικές σχολικές υποδομές σε Ηράκλειο και Χανιά

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Πέμπτη, 04/06/2026 - 15:19
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Ένα από τα πιο σύγχρονα σχολεία της Ελλάδας μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης

Υπεγράφη, σήμερα, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Πράσινο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στις Βούτες Ηρακλείου», στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα.

Την Πράξη υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ενώ παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Τιμολέων Κατσίπος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Αθανάσιος Γιάνναρης.

Παράλληλα, προωθείται και η υλοποίηση ενός ακόμη μεγάλου έργου εκπαιδευτικών υποδομών στην Κρήτη, η ανέγερση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου Κισσάμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 19,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Μηχανισμού Δανειακής Διευκόλυνσης του Δημόσιου Τομέα, στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ – Πράσινα Σχολεία.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«Ένα έργο με ιδιαίτερη εκπαιδευτική, αναπτυξιακή και ευρωπαϊκή διάσταση, το οποίο για πολλά χρόνια αποτελούσε αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας της Κρήτης, μπαίνει σήμερα στον δρόμο της υλοποίησης. Το νέο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας θα αποτελέσει μία από τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις της χώρας, προσφέροντας ένα υψηλού επιπέδου περιβάλλον μάθησης, σχεδιασμένο με βάση τις αρχές της καινοτομίας, της βιωσιμότητας και της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης, την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., το Πανεπιστήμιο Κρήτης και όλους όσοι εργάστηκαν συστηματικά για να φτάσουμε στη σημερινή εξέλιξη.

Παράλληλα, δρομολογείται η κατασκευή του νέου ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ Κισσάμου, με καινοτόμες προδιαγραφές, ενώ συνεχίζουμε και τις ανακαινίσεις σχολείων μέσω του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Φέτος, στη δεύτερη φάση του προγράμματος, εντάχθηκαν άλλα 14 σχολεία στην Κρήτη, επιπλέον των 33 που ανακαινίστηκαν, πέρυσι.

Αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι η εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα της Πολιτείας, δημιουργώντας σύγχρονες, ασφαλείς και ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις, ώστε να αποκτήσει η Κρήτη μια εκπαιδευτική υποδομή αντάξια των αναγκών και των προοπτικών της».

Με αφορμή την ένταξη των έργων, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Ως Περιφέρεια Κρήτης επενδύουμε στο μέλλον της Κρήτης, τη νέα γενιά. Τα δύο σύγχρονα και βιοκλιματικά σχολικά συγκροτήματα σε Ηράκλειο και Χανιά αναβαθμίζουν σημαντικά τις εκπαιδευτικές υποδομές του νησιού μας, προσφέροντας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ένα ασφαλές, καινοτόμο και φιλικό σχολικό περιβάλλον. Με μεθοδικότητα, διεκδίκηση και συνέργειες κάνουμε τον σχεδιασμό μας πράξη, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης και ενισχύοντας τις τοπικές μας κοινωνίες. Η σταθερή συνεργασία μας με το Υπουργείο Υποδομών, τις Κτιριακές Υποδομές, την Αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς, αποδίδει καρπούς».

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το πρώτο έργο αφορά την ανέγερση του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης, ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συγκροτήματος δυναμικότητας 780 μαθητών, εκ των οποίων 60 νήπια, 300 μαθητές Δημοτικού και 420 μαθητές Γυμνασίου.

Το σχολείο θα αναπτυχθεί σε έκταση 15,7 στρεμμάτων που έχει παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην περιοχή Βούτες Ηρακλείου και θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου, καθώς και χώρους διοίκησης, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, τραπεζαρία και αθλητικές υποδομές.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 35,4 εκατ. ευρώ και προβλέπεται να αποτελέσει ένα πρότυπο «πράσινο» σχολείο, σχεδόν μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος, ενεργειακής κατηγορίας Α+, με εφαρμογή διεθνών προτύπων περιβαλλοντικής πιστοποίησης.

Το σχέδιο αναδείχθηκε από Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό και σύμφωνα με αυτό, τα τρία σχολεία οργανώνονται γύρω από αίθρια και περίκλειστες αυλές, με ξεχωριστές εισόδους και χώρους αυλισμού για το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται με πέργολες και κάθετους φυτευτούς τοίχους με αναρριχώμενα.

Μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. θα προχωρήσει στην υποβολή των Τευχών Δημοπράτησης για τον προβλεπόμενο προδημοπρασιακό έλεγχο και την παροχή της σύμφωνης γνώμης της Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου να ακολουθήσει η δημοπράτηση του έργου.

Το δεύτερο έργο αφορά την ανέγερση ενός νέου, σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος για τη στέγαση του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου Κισσάμου Χανίων. Το έργο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο έκτασης 9.636,95 τ.μ. εντός του οικισμού Αγίου Αντωνίου Καλλεργιανών του Δήμου Κισσάμου και θα αντικαταστήσει υφιστάμενες σχολικές εγκαταστάσεις που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1980.

Το νέο Γενικό Λύκειο θα είναι 12θέσιο και θα αναπτυχθεί σε τρεις στάθμες, περιλαμβάνοντας αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, χώρους διοίκησης, κυλικείο και βοηθητικές εγκαταστάσεις. Αντίστοιχα, το νέο 12θέσιο Επαγγελματικό Λύκειο θα διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης, χώρους διδασκαλίας, διοίκησης και υποστήριξης, καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις για τις ανάγκες των τεχνικών ειδικοτήτων και της φυτικής παραγωγής.

Παράλληλα, θα κατασκευαστεί αυτοτελής Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, η οποία θα εξυπηρετεί τόσο τη σχολική κοινότητα όσο και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το συγκρότημα θα πλαισιώνεται από σύγχρονες αθλητικές και κοινόχρηστες υποδομές, χώρους πρασίνου και πλήρως προσβάσιμες εγκαταστάσεις για άτομα με αναπηρία, ενσωματώνοντας τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της ενεργειακής αποδοτικότητας.

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