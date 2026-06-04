Το νέο θεσμικό πλαίσιο υδάτων στο επίκεντρο του 1ου Water Dialogues που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο

Η έναρξη των Water Dialogues, έγινε στη Ρόδο το Σάββατο 30 Μαΐου, στο κατάμεστο Grande Albergo Delle Rose, παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης, βουλευτών, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων Οργανισμών, φορέων και πλήθους πολιτών.

To RHODES|Water Dialogues, που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων & Ενέργειας – WE ARE GREECE σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), υπό την αιγίδα σημαντικών θεσμικών και επιστημονικών οργανισμών, δίνει έμφαση στην νησιωτική Ελλάδα, που πλήττεται σε σημαντικό βαθμό και από τις δύο ακραίες εκφάνσεις του νερού.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Ιδρυτής & Πρόεδρος του Ινστιτούτου We are Greece Α. Γιαννικουρής, ο οποίος μίλησε για μια νέα πραγματικότητα, η οποία απαιτεί ολιστικό σχεδιασμό, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί πλέον με αποσπασματικές παρεμβάσεις, ενώ έκανε αναφορά στην ανάγκη ενός νέου θεσμικού πλαισίου καθώς και στην θεσμική αναβάθμιση της διαχείρισης των υδάτων.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Δ. Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Γ. Χατζημάρκος, Πρόεδρος ΕΝΠΕ – Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, ο Γ. Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ, ο Κ. Μακέδος, Πρόεδρος ΤΜΕΔΕ, Α. Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου και ο Α. Καμπουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης ΚΕΔΕ – τ. Δήμαρχος Ρόδου.

Ακολούθησε η πρώτη εισήγηση, όπου ο Δήμαρχος Λειψών κ. Φώτης Μάγγος αναφέρθηκε στους τρόπους και τις μεθόδους, αλλά και στις προσωπικές προσπάθειες του Δήμου και των κατοίκων, με την βοήθεια των οποίων φαινόμενα όπως της λειψυδρίας μετριάζονται στο νησί των Λειψών.

Στην δεύτερη εισήγηση ο καθηγητής κ. Γ. Καρατζάς, αναφέρθηκε στο θέμα της υφαλμύρινσης των παράκτιων νησιωτικών περιοχών και στο πόσο αυτή τεχνολογικά αντιμετωπίζεται, οπότε καλό είναι να μην προκαλούνται επ' ουδενί, συνθήκες δημιουργίας της.

Στο PANEL1, που συντόνισε η δημοσιογράφος κα Παυλάκη, ο ευρωβουλευτής Δ. Τσιόδρας, αναφέρθηκε στην ανάγκη διαμόρφωσης ειδικών ευρωπαϊκών πολιτικών για τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές, για τη λειψυδρία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές, ενώ ο Γεν. Γραμματέας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Μ. Κουτουλάκης, αναφέρθηκε στην εμπειρία των τελευταίων ετών που δείχνει ότι η πραγματική πρόκληση για τα νησιά δεν είναι απλώς να διαθέτουν περισσότερο νερό, αλλά να αποτρέπουν τη μετατροπή του υδροκλιματικού κινδύνου σε κοινωνική και αναπτυξιακή κρίση.

Τέλος, ο Πρόεδρος ΕΔΕΥΑ – Δήμαρχος Ρεθύμνου Γ. Μαρινάκης, κατά την τοποθέτηση του αναφέρθηκε στην ανάγκη για βιώσιμες λύσεις σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα που υπάρχουν παρόμοια προβλήματα, όπου η απάντηση δε μπορεί να είναι μια και ενιαία, αλλά εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες κάθε περιοχής.

Στο PANEL2, που συντόνισε η δημοσιογράφος κα Καρδάρα, ο κ. Μάρης, Πρύτανης ΔΠΘ, αναφέρθηκε στον τρόπο σχηματισμού πλημμυρών στις νησιωτικές περιοχές, στις ιδιαιτερότητες και στους λόγους που αυτές μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνες, ενώ ο κ. Εμμανουλούδης, Πρόεδρος Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου του Υπ. ΚΚΠΠ, αναφέρθηκε στην δημιουργία ενός νέου προγνωστικού μοντέλου που θα μας προειδοποιεί συγκεκριμένα για την εκδήλωση πλημμυρών σε τοπικό επίπεδο, όπως και για ένα νέο δόγμα διαχείρισης υδάτινων πόρων στις νησιωτικές περιοχές. Τέλος ο κ. Ευστρατιάδης αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες της ευαλωτότητας της Ρόδου απέναντι στο θέμα των πλημμυρών.

Οι υδάτινοι διάλογοι θα συνεχιστούν με επόμενο σταθμό την Αθήνα, φιλοδοξώντας, όπως ειπώθηκε από την Αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου We are Greece Κ. Καλογήρου, να αποτελέσουν την αφετηρία ενός μόνιμου και ουσιαστικού θεσμικού διαλόγου για το μέλλον, ένα έναυσμα διαρκούς κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης των κρατικών Αρχών, της επιστημονικής κοινότητας αλλά και των πολιτών.

Η διοργάνωση ήταν υπό την αιγίδα σημαντικών θεσμικών και επιστημονικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, η ΕΝ.Π.Ε., η Ε.Δ.Ε.Υ.Α., η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) και η Πανεπιστημιακή Έδρα UNESCO Con–E–Ect του ΔΠΘ.