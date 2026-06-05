ΜμΕ: Ενέργεια, μεταφορές και ψηφιακές υποχρεώσεις αυξάνουν το κόστος λειτουργίας

Αντιμέτωπες με ένα διαρκώς αυξανόμενο πλέγμα υποχρεώσεων και λειτουργικών δαπανών βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με το ενεργειακό κόστος να προστίθεται σε μια σειρά νέων επιβαρύνσεων που περιλαμβάνουν τις μεταφορές, τις ταχυμεταφορές, τις τραπεζικές χρεώσεις και τις αυξημένες απαιτήσεις ψηφιακής συμμόρφωσης

Τον προβληματισμό του εμπορικού κόσμου αποτυπώνει η πρόσφατη παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς προς το υπουργείο Ανάπτυξης με αφορμή την επιβολή επίναυλων καυσίμων από εταιρείες ταχυμεταφορών.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να απορροφούν διαρκώς νέες αυξήσεις και να επωμίζονται κάθε πρόσθετο βάρος που εμφανίζεται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ζητά, μάλιστα, πλήρη διαφάνεια στον τρόπο υπολογισμού των επιβαρύνσεων, δημοσιοποίηση των στοιχείων που τις δικαιολογούν και αυτόματη αποκλιμάκωση των χρεώσεων όταν οι τιμές των καυσίμων υποχωρούν.

Παράλληλα, οι εμπορικές επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν σε νέες ψηφιακές υποχρεώσεις. Αν και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς χαιρέτισε την απόφαση για τμηματική εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής (myDATA), επισημαίνει ότι η συσσώρευση ψηφιακών απαιτήσεων αυξάνει σημαντικά το διοικητικό κόστος, ιδιαίτερα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους. Ανάλογα συμπεράσματα καταγράφει και παλαιότερη μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Σύμφωνα με τη μελέτη με τίτλο “Ανάλυση των οικονομικών βαρών των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα: φορολογικές, ρυθμιστικές και τραπεζικές επιβαρύνσεις”, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα σύνθετο και συχνά ασταθές θεσμικό περιβάλλον, το οποίο αυξάνει το κόστος συμμόρφωσης και περιορίζει την ανταγωνιστικότητα και τις επενδυτικές τους δυνατότητες. Η έρευνα καταγράφει ως βασικές πηγές επιβάρυνσης τη φορολογία, τα διοικητικά και κανονιστικά κόστη, αλλά και τις τραπεζικές χρεώσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν ανασταλτικά για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Οι διαπιστώσεις αυτές βρίσκονται σε ευθεία γραμμή με τα συμπεράσματα των εκθέσεων των Enrico Letta και Mario Draghi για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και οι δύο εκθέσεις αναδεικνύουν τον αυξανόμενο κανονιστικό φόρτο και τη γραφειοκρατία ως παράγοντες που υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, επισημαίνοντας την ανάγκη για απλούστευση των κανόνων και δημιουργία ενός πιο σταθερού και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο προβληματισμός αυτός βρέθηκε στο επίκεντρο και της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, που πραγματοποιήθηκε στον Πύργο. Εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου από όλη τη χώρα συζήτησαν τις προκλήσεις που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε μια περίοδο έντονων οικονομικών πιέσεων και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη μείωσης των φορολογικών και διοικητικών βαρών, καθώς και στη στήριξη των εμπορικών επιχειρήσεων μέσω νέων εργαλείων ψηφιοποίησης και χρηματοδότησης. Όπως τόνισε, το εμπόριο χρειάζεται ένα σταθερό και φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον, με ισχυρότερα κίνητρα ανάπτυξης, ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και ουσιαστική πρόσβαση σε πόρους από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.