ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ντ. Τραμπ: Επένδυση 700 εκατ. δολ. στη βιομηχανία του άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
05/06/2026 - 09:27
Γ. Στάσσης: Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται από εταιρεία ενέργειας σε εταιρεία τεχνολογίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/06/2026 - 09:01
Κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας «Νίκος Ταγαράς»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 08:58
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ θωρακίζει την Πράσινη Μετάβαση με πλήρη ιχνηλασιμότητα στα Φωτοβολταϊκά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Δυστυχώς οι πόλεμοι δεν τελειώνουν μόνο με δηλώσεις
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/06/2026 - 08:10
ΜμΕ: Ενέργεια, μεταφορές και ψηφιακές υποχρεώσεις αυξάνουν το κόστος λειτουργίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/06/2026 - 08:06
Προ των πυλών το σχήμα στήριξης των μικρομεσαίων παραγωγών φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/06/2026 - 08:01
Πώς να εξοικονομήσετε ενέργεια το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/06/2026 - 06:25
Άναυδοι οι επιστήμονες: Ανακάλυψαν ένα ζωντανό «θαύμα» μέσα στα πλαστικά του Ειρηνικού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/06/2026 - 06:24
Ποιες συσκευές «φουσκώνουν» τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/06/2026 - 06:24
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 15:32
GreenTank: Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις: Κλειδί για την απανθρακοποίηση της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 15:40
Χρίστος Δήμας: Νέες βιοκλιματικές σχολικές υποδομές σε Ηράκλειο και Χανιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 15:19
Νίκος Παπαθανάσης: 110 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη φάση του έργου «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/06/2026 - 15:09
Κυρ. Μητσοτάκης: Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση Ελλάδας και Βουλγαρίας - Η διασυνδεσιμότητα στον πυρήνα της συνεργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/06/2026 - 14:55
Πρώτη νίκη: Η Greenpeace κέρδισε την προκαταρκτική φάση της υπόθεσης αντί-SLAPP ενάντια στην Energy Transfer
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/06/2026 - 14:19
Όμιλος ΔΕΗ: Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ με 6 αιολικά πάρκα και απόκτηση μεριδίου 100% σε χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών από τη More
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/06/2026 - 13:52
Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του «Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/06/2026 - 13:08
ΣΥΦΩΕΛ: Ίση μεταχείριση για αγρότες και ΟΤΑ στα Φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/06/2026 - 12:42
Παπασταύρου για OceanEye: Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την προστασία των θαλασσών και την αξιοποίηση των θαλάσσιων δεδομένων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/06/2026 - 12:04
Σέιχ Σου: Μεγάλο έργο υπογειοποίησης γραμμών, άνω των 8 εκατ. ευρώ, από τον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/06/2026 - 11:55
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ισχυρά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα για το Α’ Τρίμηνο του 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/06/2026 - 11:01
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τον Κώδικα Χωροταξίας – Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/06/2026 - 10:53
Κ. Πιερρακάκης: Η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/06/2026 - 10:27
Γ. Στάσσης: Καμία επίπτωση στους λογαριασμούς ρεύματος από το data center της Κοζάνης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/06/2026 - 09:53
HELLENiQ ENERGY: Ανασυγκρότηση ΔΣ σε σώμα – Ανασύνθεση Επιτροπών ΔΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 09:33
Η Cenergy Holdings τιμήθηκε στο ετήσιο συνέδριο του BrainReGain για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επαγγελματιών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 08:48
Μητσοτάκης-Τσάφος: Στη Σόφια για συναντήσεις με την βουλγαρική κυβέρνηση-Η ενέργεια στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/06/2026 - 08:40
Το νέο θεσμικό πλαίσιο υδάτων στο επίκεντρο του 1ου Water Dialogues που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Η «παγίδα» της ειρηνευτικής ρητορικής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/06/2026 - 08:08

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΜμΕ: Ενέργεια, μεταφορές και ψηφιακές υποχρεώσεις αυξάνουν το κόστος λειτουργίας

ΜμΕ: Ενέργεια, μεταφορές και ψηφιακές υποχρεώσεις αυξάνουν το κόστος λειτουργίας
Άννα Διανά
Παρασκευή, 05/06/2026 - 08:06
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Αντιμέτωπες με ένα διαρκώς αυξανόμενο πλέγμα υποχρεώσεων και λειτουργικών δαπανών βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με το ενεργειακό κόστος να προστίθεται σε μια σειρά νέων επιβαρύνσεων που περιλαμβάνουν τις μεταφορές, τις ταχυμεταφορές, τις τραπεζικές χρεώσεις και τις αυξημένες απαιτήσεις ψηφιακής συμμόρφωσης

Τον προβληματισμό του εμπορικού κόσμου αποτυπώνει η πρόσφατη παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς προς το υπουργείο Ανάπτυξης με αφορμή την επιβολή επίναυλων καυσίμων από εταιρείες ταχυμεταφορών.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να απορροφούν διαρκώς νέες αυξήσεις και να επωμίζονται κάθε πρόσθετο βάρος που εμφανίζεται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ζητά, μάλιστα, πλήρη διαφάνεια στον τρόπο υπολογισμού των επιβαρύνσεων, δημοσιοποίηση των στοιχείων που τις δικαιολογούν και αυτόματη αποκλιμάκωση των χρεώσεων όταν οι τιμές των καυσίμων υποχωρούν.

Παράλληλα, οι εμπορικές επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν σε νέες ψηφιακές υποχρεώσεις. Αν και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς χαιρέτισε την απόφαση για τμηματική εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής (myDATA), επισημαίνει ότι η συσσώρευση ψηφιακών απαιτήσεων αυξάνει σημαντικά το διοικητικό κόστος, ιδιαίτερα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους. Ανάλογα συμπεράσματα καταγράφει και παλαιότερη μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Σύμφωνα με τη μελέτη με τίτλο “Ανάλυση των οικονομικών βαρών των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα: φορολογικές, ρυθμιστικές και τραπεζικές επιβαρύνσεις”, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα σύνθετο και συχνά ασταθές θεσμικό περιβάλλον, το οποίο αυξάνει το κόστος συμμόρφωσης και περιορίζει την ανταγωνιστικότητα και τις επενδυτικές τους δυνατότητες. Η έρευνα καταγράφει ως βασικές πηγές επιβάρυνσης τη φορολογία, τα διοικητικά και κανονιστικά κόστη, αλλά και τις τραπεζικές χρεώσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν ανασταλτικά για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Οι διαπιστώσεις αυτές βρίσκονται σε ευθεία γραμμή με τα συμπεράσματα των εκθέσεων των Enrico Letta και Mario Draghi για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και οι δύο εκθέσεις αναδεικνύουν τον αυξανόμενο κανονιστικό φόρτο και τη γραφειοκρατία ως παράγοντες που υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, επισημαίνοντας την ανάγκη για απλούστευση των κανόνων και δημιουργία ενός πιο σταθερού και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο προβληματισμός αυτός βρέθηκε στο επίκεντρο και της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, που πραγματοποιήθηκε στον Πύργο. Εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου από όλη τη χώρα συζήτησαν τις προκλήσεις που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε μια περίοδο έντονων οικονομικών πιέσεων και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη μείωσης των φορολογικών και διοικητικών βαρών, καθώς και στη στήριξη των εμπορικών επιχειρήσεων μέσω νέων εργαλείων ψηφιοποίησης και χρηματοδότησης. Όπως τόνισε, το εμπόριο χρειάζεται ένα σταθερό και φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον, με ισχυρότερα κίνητρα ανάπτυξης, ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και ουσιαστική πρόσβαση σε πόρους από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σέιχ Σου: Μεγάλο έργο υπογειοποίησης γραμμών, άνω των 8 εκατ. ευρώ, από τον ΔΕΔΔΗΕ
Σέιχ Σου: Μεγάλο έργο υπογειοποίησης γραμμών, άνω των 8 εκατ. ευρώ, από τον ΔΕΔΔΗΕ 04 Ιουνίου 2026
Γ. Στάσσης: Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται από εταιρεία ενέργειας σε εταιρεία τεχνολογίας 05 Ιουνίου 2026
Γ. Στάσσης: Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται από εταιρεία ενέργειας σε εταιρεία τεχνολογίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κ. Πιερρακάκης: Η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Πιερρακάκης: Η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια

Μητσοτάκης-Τσάφος: Στη Σόφια για συναντήσεις με την βουλγαρική κυβέρνηση-Η ενέργεια στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης-Τσάφος: Στη Σόφια για συναντήσεις με την βουλγαρική κυβέρνηση-Η ενέργεια στο επίκεντρο

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Columbia University ενώνουν δυνάμεις για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Columbia University ενώνουν δυνάμεις για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση

Τάκης Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο στάτους κβο στο Ορμούζ ώστε να μην υπάρχουν διόδια ή τέλη διέλευσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο στάτους κβο στο Ορμούζ ώστε να μην υπάρχουν διόδια ή τέλη διέλευσης

Στ. Παπασταύρου στο Atlantic Council: Η Ελλάδα ως ενεργειακή γέφυρα Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου στο Atlantic Council: Η Ελλάδα ως ενεργειακή γέφυρα Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και ΗΠΑ