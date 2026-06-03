Ειδικός αποκαλύπτει τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό που μειώνει το ενεργειακό κόστος

Απλές κινήσεις όπως η απομόνωση των άδειων δωματίων, το κλείσιμο των κουρτινών και η παράλληλη χρήση ανεμιστήρων βοηθούν στη διατήρηση μιας σταθερής θερμοκρασίας χωρίς άσκοπη σπατάλη ρεύματος.

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πως όσοι χρησιμοποιούν μερικά απλά κόλπα στο κλιματιστικό θα μπορούσαν να μειώσουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος έως και κατά 37%.

Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να είσαι αναγκασμένος να αποφεύγεις τη χρήση του κλιματιστικού από φόβο για έναν υπέρογκο λογαριασμό. Κι όμως, οι καταναλωτές μπορούν να κρατήσουν τα σπίτια τους δροσερά χωρίς αυτό το άγχος, κάνοντας μερικές ενεργειακά αποδοτικές αλλαγές.

Ο Colin Jones, ειδικός της Appliances Online, τονίζει πως η ρύθμιση του κλιματιστικού στην ιδανική θερμοκρασία και η επιλογή της κατάλληλης μονάδας μπορούν να εξοικονομήσουν χιλιάδες ευρώ μακροπρόθεσμα.

Η αναβάθμιση σε ένα πιο αποδοτικό σύστημα split θα μπορούσε να μειώσει τους λογαριασμούς ενέργειας κατά περίπου 37%, εξοικονομώντας ακόμη και 800 ευρώ τον χρόνο. Αυτές οι νεότερες μονάδες χρησιμοποιούν τεχνολογία inverter και εξοικονομούν 30% έως 50% ενέργεια σε σύγκριση με τους παλαιότερους συμπιεστές.

Η σωστή θερμοκρασία παίζει επίσης τεράστιο ρόλο. Σύμφωνα με τον Jones, ακόμη και ένας επιπλέον βαθμός ψύξης ή θέρμανσης μπορεί να αυξήσει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 10%. «Το καλοκαίρι, μην ρυθμίζετε το κλιματιστικό στην χαμηλότερη θερμοκρασία, κάνοντας το δωμάτιο να μοιάζει με κατάψυξη», ανέφερε, τονίζοντας ότι η πιο αποδοτική και ιδανική θερμοκρασία είναι μεταξύ 24 και 26 βαθμών, ενώ τον χειμώνα είναι μεταξύ 18 και 21 βαθμών.

Ο Jones συμβουλεύει, παράλληλα, να δίνεται ιδαίτερη προσοχή στην επιλογή του σωστού μεγέθους συσκευής (πολλαλασιάζοντας τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα με το 0,15 για να βρεθούν οι απαιτούμενες kW), ενώ προτείνει τρεις ακόμη τρόπους για να διατηρείτε το σπίτι σας δροσερό, μεταξύ των οποίων κουρτίνες και στόρια στα παράθυρα, για να μην «χτυπάει» τα δωμάτια ο ήλιος.

«Απομονώστε τους χώρους που δεν χρησιμοποιούνται, καθώς δεν υπάρχει λόγος να θερμαίνετε ή να ψύχετε δωμάτια που δεν χρησιμοποιούνται, και επίσης χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες για να βοηθήσετε στη μετακίνηση του δροσερού αέρα γύρω από το σπίτι», προσθέτει. «Οι περισσότεροι ανεμιστήρες σήμερα καταναλώνουν λίγη ενέργεια, προσφέροντας τεράστια επιπλέον οφέλη».

Πηγή: realestate.com.au