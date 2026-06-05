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Πώς να εξοικονομήσετε ενέργεια το καλοκαίρι

Πώς να εξοικονομήσετε ενέργεια το καλοκαίρι
蒙召 魏 from Pixabay
Newsroom
Παρασκευή, 05/06/2026 - 06:25
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Με την έλευση του καλοκαιριού, οι λογαριασμοί του φυσικού αερίου ή του πετρελαίου μπορεί να μηδενίζονται, όμως το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος παίρνει συχνά την ανιούσα.

Μπορεί οι λογαριασμοί ενέργειας να μειώνονται όταν σβήνει η θέρμανση, όμως ο καλοκαιρινός ήλιος φέρνει τις δικές του προκλήσεις για την ενεργειακή αποδοτικότητα του σπιτιού.

Από τη σωστή λειτουργία του ψυγείου μέχρι την αξιοποίηση του φυσικού αερισμού, υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιμετωπίσετε τη ζέστη, κρατώντας την κατανάλωση υπό έλεγχο.

Ορίστε μερικοί απλοί αλλά άκρως αποτελεσματικοί τρόποι για να διαχειριστείτε έξυπνα την ενέργεια φέτος το καλοκαίρι:

1. Αξιοποιήστε έξυπνα τον ανεμιστήρα

Οι ανεμιστήρες καταναλώνουν σημαντικά λιγότερη ενέργεια από ένα κλιματιστικό. Ωστόσο, δεν μειώνουν τη θερμοκρασία του δωματίου, αλλά δημιουργούν ένα ρεύμα αέρα που δροσίζει το δέρμα.

DIY κλιματισμός: Τοποθετήστε μερικά παγωμένα μπουκάλια νερού μπροστά από τον ανεμιστήρα για μια πιο δροσερή αύρα.

Τεχνητό ρεύμα: Το βράδυ, τοποθετήστε έναν ανεμιστήρα να κοιτάζει προς ένα ανοιχτό παράθυρο (για να διώχνει τον ζεστό αέρα έξω) και έναν άλλον να φυσάει προς το εσωτερικό του δωματίου, φέρνοντας τον δροσερό νυχτερινό αέρα μέσα.

2. Σκίαση και φυσικός αερισμός

Κρατήστε τις κουρτίνες και τα στόρια κλειστά κατά τις ώρες της μεγάλης ηλιοφάνειας για να διατηρήσετε το σπίτι δροσερό. Νωρίς το πρωί ή το βράδυ, ανοίξτε παράθυρα σε αντίθετες πλευρές του σπιτιού για να δημιουργήσετε ένα αναζωογονητικό ρεύμα αέρα.

3. Κλείστε το στεγνωτήριο

Τα στεγνωτήρια ρούχων είναι από τις πιο ενεργοβόρες συσκευές. Το καλοκαίρι είναι η ιδανική ευκαιρία να τα απενεργοποιήσετε, απλώνοντας τα ρούχα έξω στον ήλιο. Κάνετε καλό στην τσέπη σας και στο περιβάλλον.

4. Διευκολύνετε το ψυγείο σας

Το καλοκαίρι το ψυγείο δουλεύει ασταμάτητα. Ελέγξτε τα λάστιχα της πόρτας για τυχόν φθορές που προκαλούν απώλεια ψύξης. Επίσης, μην το υπερφορτώνετε με τρόφιμα, καθώς ο συνωστισμός στα ράφια εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία του κρύου αέρα.

5. Συντήρηση του κλιματιστικού

Ένα ασυντήρητο κλιματιστικό καταναλώνει περισσότερο ρεύμα. Καθαρίστε τα φίλτρα και τις ψυκτικές κυψέλες πριν τις μεγάλες ζέστες. Αν χρησιμοποιείτε φορητό κλιματιστικό, να θυμάστε ότι κοστίζει έως και 20 φορές περισσότερο σε σχέση με έναν ανεμιστήρα, επομένως κλείνετέ το όταν βγαίνετε από το δωμάτιο.

Tip: Όταν λειτουργεί το κλιματιστικό, κρατάτε πόρτες και παράθυρα ερμητικά κλειστά.

6. Μαγειρέψτε «έξυπνα»

Αποφύγετε τη χρήση του παραδοσιακού φούρνου, ο οποίος υπερθερμαίνει την κουζίνα. Προτιμήστε συσκευές χαμηλότερης ισχύος, όπως air fryers, φούρνους μικροκυμάτων, ή εκμεταλλευτείτε τον καλό καιρό για ένα μπάρμπεκιου σε εξωτερικό χώρο.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/06/2026 - 06:25
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