Πρώτη νίκη: Η Greenpeace κέρδισε την προκαταρκτική φάση της υπόθεσης αντί-SLAPP ενάντια στην Energy Transfer

Η ιστορική αγωγή anti-SLAPP της διεθνούς Greenpeace έκανε χθες ένα σημαντικό βήμα. Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Άμστερνταμ απέρριψε την τελευταία προσπάθεια της Energy Transfer να αποφύγει τη λογοδοσία για τις παράνομες ενέργειές της, καθώς και για τις διαδοχικές καταχρηστικές αγωγές που κατατέθηκαν στις ΗΠΑ. Η διεθνής Greenpeace, με έδρα την Ολλανδία, επιδιώκει τη νομική αναγνώριση ότι η Energy Transfer ενήργησε και συνεχίζει να ενεργεί παράνομα, καθώς και την αποκατάσταση της ζημίας που η οργάνωση έχει υποστεί.

Ο Mads Christensen, Εκτελεστικός Διευθυντής της διεθνούς Greenpeace, δήλωσε: «Ο κόσμος έχει κουραστεί να βλέπει τους δισεκατομμυριούχους και τις ρυπογόνες εταιρείες τους να συμπεριφέρονται σαν να μην ισχύει ο νόμος γι’ αυτούς. Η διεθνής Greenpeace καλεί αυτόν τον “νταή” του πετρελαϊκού κλάδου να λογοδοτήσει για τις επανειλημμένες προσπάθειές του να φιμώσει τον λόγο μας. Είναι προφανές ότι η Energy Transfer προσπαθεί απεγνωσμένα να αποφύγει αυτή την υπόθεση, αλλά η εταιρεία αγωγών του Kelcy Warren θα πρέπει να λογοδοτήσει για τις πράξεις της εδώ στην Ολλανδία».

Χθες, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Άμστερνταμ απέρριψε πλήρως την προκαταρκτική ένσταση της Energy Transfer με την οποία ζητούσε την απόρριψη της υπόθεσης αντί-SLAPP της διεθνούς Greenpeace, υποστηρίζοντας ότι το Περιφερειακό Δικαστήριο του Άμστερνταμ στερείται δικαιοδοσίας, ή, εναλλακτικά, ζητώντας την αναστολή της διαδικασίας μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης για την υπόθεση στη Βόρεια Ντακότα. Το δικαστήριο εξέτασε τα επιχειρήματα σχετικά με αυτή την ένσταση στις 16 Απριλίου 2026. Προηγουμένως, τόσο το Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Ντακότα όσο και το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας είχαν απορρίψει το αίτημα της Energy Transfer να παγώσει την αγωγή αντι-SLAPP της διεθνούς Greenpeace.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Άμστερνταμ έδωσε στην Energy Transfer προθεσμία έξι εβδομάδων για να καταθέσει την υπεράσπισή της επί της ουσίας της υπόθεσης βάσει του ολλανδικού δικαίου. Στο μεταξύ, η εταιρεία διατάχθηκε να καταβάλει στη διεθνή Greenpeace το ποσό των 1.495 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

Οι καταχρηστικές αγωγές της Energy Transfer κατά της διεθνούς Greenpeace International και των οργανώσεων της Greenpeace στις ΗΠΑ (Greenpeace Inc. και Greenpeace Fund) παραμένουν απροκάλυπτες προσπάθειες φίμωσης της ελευθερίας του λόγου, υποβάθμισης της ηγεσίας των αυτοχθόνων πολιτών στο κίνημα Standing Rock και τιμωρίας της αλληλεγγύης στη συνεχιζόμενη, ειρηνική αντίσταση κατά του αγωγού Dakota Access. Αυτά αποτελούν ξεκάθαρα παραδείγματα SLAPP, δηλαδή αγωγών που επιχειρούν να θάψουν μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ακτιβιστές κάτω από υπέρογκα δικαστικά έξοδα και, τελικά, να φιμώσουν κάθε αντίθετη φωνή.

Ο Daniel Simons, Ανώτερος Νομικός Σύμβουλος της διεθνούς Greenpeace, δήλωσε: «Για τρίτη φορά, η Energy Transfer απέτυχε να σταματήσει την υπόθεσή μας. Μετά τις ανεπιτυχείς προσφυγές της σε δύο βαθμίδες δικαστηρίων της Βόρειας Ντακότα και στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Άμστερνταμ, η Energy Transfer θα πρέπει πλέον να λογοδοτήσει για τη συμπεριφορά της, καθώς και για τις επανειλημμένες καταχρηστικές αγωγές και τις δυσφημιστικές δηλώσεις. Η διεθνής Greenpeace συνεχίζει αυτόν τον δικαστικό αγώνα για να αποκαταστήσει τις ζημίες που υπέστη ως αποτέλεσμα των τακτικών εκφοβισμού της Energy Transfer και για να διασφαλίσει ότι οι εταιρικοί νταήδες γνωρίζουν πλέον ότι θα πρέπει να λογοδοτούν στα δικαστήρια εάν καταθέτουν αγωγές SLAPP».

Παράλληλα με την υπόθεση αντί-SLAPP στην Ολλανδία, η διεθνής Greenpeace και οι οργανώσεις της Greenpeace στις ΗΠΑ συνεχίζουν τον δικαστικό αγώνα ενάντια στην πιο πρόσφατη αγωγή SLAPP της Energy Transfer στη Βόρεια Ντακότα. Μετά την απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου τον Φεβρουάριο του 2026, η οποία επιδίκασε 345 εκατομμύρια δολάρια στην Energy Transfer, οι εναγόμενοι οργανισμοί της Greenpeace ζητούν τη διεξαγωγή νέας δίκης και, εάν χρειαστεί, θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βόρειας Ντακότα.

Για να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την απειλή και την αντίσταση απέναντι στις αγωγές SLAPP, η Greenpeace συνεργάστηκε πρόσφατα με τους βραβευμένους ακτιβιστές και καλλιτέχνες Javier Bardem και Yasmin Finney για τη δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους. Η ταινία “SLAPP Suit” ζωντανεύει τη σκοτεινή απειλή του εταιρικού εκφοβισμού, υπενθυμίζοντάς μας παράλληλα ότι όλοι κρύβουμε μέσα μας την προσωπική δύναμη να αντισταθούμε σε αυτές τις προσπάθειες φίμωσής μας.

φωτογραφία ανάρτησης: © Tengbeh Kamara / Greenpeace