HELLENiQ ENERGY: Ανασυγκρότηση ΔΣ σε σώμα – Ανασύνθεση Επιτροπών ΔΣ

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Πέμπτη, 04/06/2026 - 09:33
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Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η HELLENiQ ENERGY Holdings ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 03.06.2026, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Εξέλεξε την κυρία Μαρία Ψύλλα ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Τριδήμα και την κυρία Μαρία Ιωαννίδου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιορδάνη Αϊβάζη, για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων μελών, ήτοι μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. στις 27.06.2027.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, επιβεβαίωσε ότι οι κυρίες Ψύλλα και Ιωαννίδου πληρούν τα ατομικά και συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεν συντρέχει κάποιο από τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας ασυμβίβαστα για την εκλογή τους και, επιπλέον, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, θα προτείνει δε στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό τους ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. Τα βιογραφικά των νέων μελών αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: Διοικητικό Συμβούλιο - HELLENiQ ENERGY.

Νέο μέλος

Τομείς εμπειρίας -

Πλήρωση κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας

Μαρία Ψύλλα

Η κυρία Ψύλλα είναι έμπειρη δικηγόρος με εξειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο με σημαντική εμπειρία σε ηγετικές θέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Έχει εμπειρία στη διαμόρφωση και ανάλυση του νομικού πλαισίου της φορολογικής πολιτικής και στη συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων. Επίσης, έχει εμπειρία στη διαχείριση μεταρρυθμίσεων, στη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, σε έργα μετασχηματισμών επιχειρήσεων, καθώς και στην εταιρική διακυβέρνηση και στη δημόσια διοίκηση.

Μαρία Ιωαννίδου

Η κυρία Ιωαννίδου είναι έμπειρο ανώτατο στέλεχος με περισσότερα από 20 χρόνια ηγετικής εμπειρίας στους κλάδους των τραπεζών, των ακινήτων και του λιανεμπορίου. Διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση μετασχηματισμών, και στη διαχείριση σύνθετων διαδικασιών ενοποίησης.

Συνδυάζει βαθιά τεχνογνωσία στη χρηματοοικονομική εποπτεία, τη διαχείριση κινδύνων και την υλοποίηση στρατηγικής με ουσιαστική εμπλοκή στην επιχειρησιακή λειτουργία.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. όπως διαμορφώνεται, πληροί τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020 όπως τροποποιήθηκε με το N. 5178/2025, σχετικά με το ποσοστό εκπροσώπησης του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο ΔΣ (33% με στρογγυλοποίηση στο εγγύτερο ακέραιο).

2. Όρισε τον κ. Νικόλαο Βρεττό ως Ανώτατο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στη θέση του κυρίου Ιορδάνη Αϊβάζη.

3. Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Σπήλιος Λιβανός Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Ανδρέας Σιάμισιης Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Αλεξόπουλος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Βρεττός Ανώτατο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Θεόδωρος Βάρδας Mη εκτελεστικό μέλος
Μαρία Ιωαννίδου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Σταυρούλα Καμπουρίδου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Μητρόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Άννα Ροκοφύλλου Μη εκτελεστικό μέλος
Αλκιβιάδης Ψάρρας Μη εκτελεστικό μέλος
Μαρία Ψύλλα Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε την ανασύνθεση των επιτροπών του ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου

  • Νικόλαος Βρεττός, Ανώτατο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (στη θέση του παραιτηθέντος κ. Ιορδάνη Αϊβάζη)
  • Σταυρούλα Καμπουρίδου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  • Παναγιώτης Παπάζογλου, μη μέλος Δ.Σ.

Tο Δ.Σ. αποφάσισε την προσωρινή μη αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Τριδήμα και τη λειτουργία της Επιτροπής μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση με τρία (3) μέλη. Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται ότι ο κ. Τριδήμας πληροί τόσο τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 όσο και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, το Δ.Σ. αποφάσισε την υποβολή εισήγησης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου να αποφασίσει:

  • την τροποποίηση της από 27.06.2024 υπό Θέμα 15 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ώστε η τετραμελής ανεξάρτητη (μεικτή) Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται εφεξής από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) εξωτερικά - τρίτα πρόσωπα,
  • την εκλογή του κ. Παναγιώτη Τριδήμα ως δεύτερου εξωτερικού - τρίτου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Το είδος (ανεξάρτητη (μεικτή)) και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου (ισόχρονη με τη διάρκεια της θητείας του εν ενεργεία Δ.Σ.) θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων
• Νικόλαος Βρεττός, Ανώτατο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
• Θεόδωρος Βάρδας, μη εκτελεστικό μέλος
• Μαρία Ψύλλα, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής
• Νικόλαος Βρεττός, Ανώτατο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
• Θεόδωρος Βάρδας, μη εκτελεστικό μέλος
• Μαρία Ψύλλα, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Οι ανωτέρω επιτροπές θα συνεδριάσουν προκειμένου να εκλέξουν τον πρόεδρο μεταξύ των ανεξαρτήτων μελών τους.

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