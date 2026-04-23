Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
Ο Κάθετος Διάδρομος ως κρίσιμος άξονας ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας
Επιχειρήσεις Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση για Ιδιώτες Μετόχους
ΕΕ: Νέα δόση ύψους 1,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία με νέο website και mobile app
Α. Εξάρχου: Ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει εθνική ασφάλεια
Η Greenpeace προειδοποιεί: 40 χρόνια μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια είναι το ίδιο επικίνδυνη
ΒΕΘ για νέα μέτρα στήριξης: Στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται μείωση έμμεσων φόρων και κόστους ενέργειας
Γκιλφόιλ: Πιο κοντά από ό, τι νομίζετε ένα μέλλον όπου η Ελλάδα θα αποτελεί Προμηθευτή Ενέργειας για την περιοχή
11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Επανασχεδιάζοντας τον χάρτη αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας της Ελλάδας
ΔΑΠΕΕΠ: Πίνακας Ποσών Εγγύησης για το έτος 2026
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπεραμύνεται της αναστολής μέρους των κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: Δεν εφησυχάζουμε - Να δοθεί χρόνος για να αποδώσουν όσα έχουν γίνει
Στ. Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αφηρημένη έννοια – είναι χρέος μας στην Πατρίδα, στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές
Γ. Γεραπετρίτης – Ντ. Σουίτσα: Κοινές λύσεις για κοινές προκλήσεις στη Μεσόγειο
Μητσοτάκης: Η πυρηνική ενέργεια είναι κρίσιμη για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης
Ηλεκτρίστηκε το «Θεμέλιο», το πρώτο μας έργο αποθήκευσης ενέργειας
Ημέρα της Γης 2026: όταν ο πλανήτης δείχνει τα όριά του
Ρεύμα: Αντέχουν τα πράσινα τιμολόγια παρά τη στροφή στα μπλε
Αποθήκευση ενέργειας: 16 νέα έργα αντλησιοταμίευσης και επενδυτική ώθηση με αιχμή τα μεγάλα projects
Ο δίλεπτος έλεγχος που μπορεί να σας εξοικονομήσει έως και 375 ευρώ
10 τρόποι για να μειώσετε το κόστος χρήσης του στεγνωτηρίου
Κάν' το όπως η Κίνα: Η ενεργειακή κρίση μεταμορφώνει την Ασία
Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
10 τρόποι για να μειώσετε το κόστος χρήσης του στεγνωτηρίου

10 τρόποι για να μειώσετε το κόστος χρήσης του στεγνωτηρίου
Newsroom
Πέμπτη, 23/04/2026 - 06:43

Χρησιμοποιώντας στεγνωτήριο αντί να στεγνώνετε τα ρούχα σας στον αέρα, το κόστος σε ρεύμα μπορεί να είναι σημαντικό.

Τα στεγνωτήρια είναι εξαιρετικά βολικά για ρούχα, πετσέτες και σεντόνια, αλλά η ενέργεια που καταναλώνουν μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον μηνίαιο λογαριασμό ρεύματος.

Ακολουθούν 10 πρακτικές συμβουλές για να στεγνώνετε τα ρούχα πιο οικονομικά και αποτελεσματικά.

1. Στύψτε καλά τα ρούχα πριν τα βάλετε στο στεγνωτήριο

Ένα γρήγορο πρόγραμμα στυψίματος στο πλυντήριο αφαιρεί την περισσότερη υγρασία από τα ρούχα, μειώνοντας τον χρόνο που θα χρειαστεί το στεγνωτήριο για να ολοκληρώσει τη δουλειά.

2. Χωρίστε κατάλληλα τα ρούχα

Τα μικτά φορτία αυξάνουν τον χρόνο λειτουργίας της συσκευής, καθώς τα βαριά υφάσματα στεγνώνουν πιο δύσκολα. Διαχωρίζοντας βαμβακερά από συνθετικά ή λεπτά υφάσματα, το στεγνωτήριο λειτουργεί πιο αποδοτικά και μειώνεται η φθορά των ρούχων.

3. Επιλέξτε σωστά το πρόγραμμα

Επιλέξτε πρόγραμμα ανάλογα με το φορτίο: βαμβακερά σεντόνια, αθλητικά ρούχα ή ευαίσθητα υφάσματα. Τα σύγχρονα στεγνωτήρια έχουν αισθητήρες υγρασίας που σταματούν όταν τα ρούχα στεγνώσουν, αλλά η ακρίβειά τους διαφέρει.

4. Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών μετά από κάθε χρήση

Ένα φραγμένο φίλτρο εμποδίζει την κυκλοφορία ζεστού αέρα, αναγκάζοντας το στεγνωτήριο να δουλέψει πιο σκληρά, ενώ παράλληλα αυξάνει τον λογαριασμό και τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

5. Ξεμπλέξτε ρούχα και ξεχωρίστε κάλτσες

Ρούχα που μπερδεύονται χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να στεγνώσουν. Κουμπώστε κουμπιά και φερμουάρ για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.

6. Μην υπερφορτώνετε το στεγνωτήριο

Για να εξασφαλίσετε αποδοτική λειτουργία, θα πρέπει να φροντίζετε να υπάρχει χώρος για να κυκλοφορεί ο αέρας. Ιδανικά, καλύψτε περίπου το 70% της χωρητικότητας. Με πολύ μικρό φορτίο η συσκευή σπαταλά ενέργεια, με πολύ μεγάλο δεν λειτουργεί σωστά.

7. Επιλέξτε ενεργειακά αποδοτικό στεγνωτήριο

Τα κλασικά στεγνωτήρια κοστίζουν αρκετά παραπάνω από τα μοντέλα με αντλία θερμότητας (heat-pump).

8. Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας

Ο συμπυκνωτής ή ο εναλλάκτης θερμότητας του στεγνωτηρίου σας απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα και πρέπει να καθαρίζεται κάθε μήνα. Ένας ακάθαρτος εναλλάκτης θερμότητας παρατείνει τον χρόνο στεγνώματος και μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα στεγνώματος.

9. Τοποθετήστε το στεγνωτήριο σε σωστό σημείο

Τα στεγνωτήρια χρειάζονται θερμοκρασία άνω των 5°C - ιδανικά σε θερμαινόμενο και καλά αεριζόμενο χώρο, όχι σε γκαράζ ή υπόστεγο. Τα μοντέλα με εξαερισμό μπορούν να λειτουργήσουν και σε μη θερμαινόμενο χώρο, αρκεί να διοχετεύουν τον ζεστό αέρα έξω.

10. Χρησιμοποιήστε το εκτός ωρών αιχμής

Αποφύγετε τις απογευματινές ή βραδινές ώρες ανάλογα με την εποχή.

Πηγή: Which?

Τελευταία τροποποίηση στις 23/04/2026 - 06:43

Άλλαξε αυτή τη συνήθεια και μείωσε κατά 38% την ενέργεια που καταναλώνεις
Άλλαξε αυτή τη συνήθεια και μείωσε κατά 38% την ενέργεια που καταναλώνεις 22 Απριλίου 2026
Πώς μπορείτε να μειώσετε τους λογαριασμούς σας την άνοιξη 20 Απριλίου 2026
Πώς μπορείτε να μειώσετε τους λογαριασμούς σας την άνοιξη 20 Απριλίου 2026

