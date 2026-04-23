10 τρόποι για να μειώσετε το κόστος χρήσης του στεγνωτηρίου

Χρησιμοποιώντας στεγνωτήριο αντί να στεγνώνετε τα ρούχα σας στον αέρα, το κόστος σε ρεύμα μπορεί να είναι σημαντικό.

Τα στεγνωτήρια είναι εξαιρετικά βολικά για ρούχα, πετσέτες και σεντόνια, αλλά η ενέργεια που καταναλώνουν μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον μηνίαιο λογαριασμό ρεύματος.

Ακολουθούν 10 πρακτικές συμβουλές για να στεγνώνετε τα ρούχα πιο οικονομικά και αποτελεσματικά.

1. Στύψτε καλά τα ρούχα πριν τα βάλετε στο στεγνωτήριο

Ένα γρήγορο πρόγραμμα στυψίματος στο πλυντήριο αφαιρεί την περισσότερη υγρασία από τα ρούχα, μειώνοντας τον χρόνο που θα χρειαστεί το στεγνωτήριο για να ολοκληρώσει τη δουλειά.

2. Χωρίστε κατάλληλα τα ρούχα

Τα μικτά φορτία αυξάνουν τον χρόνο λειτουργίας της συσκευής, καθώς τα βαριά υφάσματα στεγνώνουν πιο δύσκολα. Διαχωρίζοντας βαμβακερά από συνθετικά ή λεπτά υφάσματα, το στεγνωτήριο λειτουργεί πιο αποδοτικά και μειώνεται η φθορά των ρούχων.

3. Επιλέξτε σωστά το πρόγραμμα

Επιλέξτε πρόγραμμα ανάλογα με το φορτίο: βαμβακερά σεντόνια, αθλητικά ρούχα ή ευαίσθητα υφάσματα. Τα σύγχρονα στεγνωτήρια έχουν αισθητήρες υγρασίας που σταματούν όταν τα ρούχα στεγνώσουν, αλλά η ακρίβειά τους διαφέρει.

4. Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών μετά από κάθε χρήση

Ένα φραγμένο φίλτρο εμποδίζει την κυκλοφορία ζεστού αέρα, αναγκάζοντας το στεγνωτήριο να δουλέψει πιο σκληρά, ενώ παράλληλα αυξάνει τον λογαριασμό και τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

5. Ξεμπλέξτε ρούχα και ξεχωρίστε κάλτσες

Ρούχα που μπερδεύονται χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να στεγνώσουν. Κουμπώστε κουμπιά και φερμουάρ για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.

6. Μην υπερφορτώνετε το στεγνωτήριο

Για να εξασφαλίσετε αποδοτική λειτουργία, θα πρέπει να φροντίζετε να υπάρχει χώρος για να κυκλοφορεί ο αέρας. Ιδανικά, καλύψτε περίπου το 70% της χωρητικότητας. Με πολύ μικρό φορτίο η συσκευή σπαταλά ενέργεια, με πολύ μεγάλο δεν λειτουργεί σωστά.

7. Επιλέξτε ενεργειακά αποδοτικό στεγνωτήριο

Τα κλασικά στεγνωτήρια κοστίζουν αρκετά παραπάνω από τα μοντέλα με αντλία θερμότητας (heat-pump).

8. Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας

Ο συμπυκνωτής ή ο εναλλάκτης θερμότητας του στεγνωτηρίου σας απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα και πρέπει να καθαρίζεται κάθε μήνα. Ένας ακάθαρτος εναλλάκτης θερμότητας παρατείνει τον χρόνο στεγνώματος και μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα στεγνώματος.

9. Τοποθετήστε το στεγνωτήριο σε σωστό σημείο

Τα στεγνωτήρια χρειάζονται θερμοκρασία άνω των 5°C - ιδανικά σε θερμαινόμενο και καλά αεριζόμενο χώρο, όχι σε γκαράζ ή υπόστεγο. Τα μοντέλα με εξαερισμό μπορούν να λειτουργήσουν και σε μη θερμαινόμενο χώρο, αρκεί να διοχετεύουν τον ζεστό αέρα έξω.

10. Χρησιμοποιήστε το εκτός ωρών αιχμής

Αποφύγετε τις απογευματινές ή βραδινές ώρες ανάλογα με την εποχή.

Πηγή: Which?