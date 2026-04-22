Άλλαξε αυτή τη συνήθεια και μείωσε κατά 38% την ενέργεια που καταναλώνεις

Ακόμα και μικρές αλλαγές μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ενέργεια και το περιβάλλον.

Δοκιμές έχουν δείξει ότι πλένοντας τα ρούχα στους 30°C αντί για τους 40°C, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας κατά 38%.

Αυτό σημαίνει πως μπορείτε να μειώσετε τον λογαριασμό ρεύματος κατά περίπου 23 λίρες (ή 26 ευρώ) τον χρόνο, έφοσαν βάζετε τέσσερα πλυντήρια την εβδομάδα, ενώ για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της αλλαγής αρκεί να σκεφτεί κανείς πως αν όλοι στο Ηνωμένο Βασίλειο την υιοθετούσαν, το αποτύπωμα CO2 θα μειωνόταν το ίδιο με το να έβγαιναν εκτός κυκλοφορίας 400.000 αυτοκίνητα.

Η μείωση στους 20°C μειώνει την κατανάλωση κατά 62%, ισοδυναμώντας με το αποτύπωμα άνθρακα 634.000 αυτοκινήτων. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμα και μικρές αλλαγές μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ενέργεια και το περιβάλλον.

Όπως διαβάζουμε στο Which? τα σύγχρονα πλυντήρια είναι πιο αποδοτικά από ποτέ, αλλά παραμένουν σχετικά ενεργοβόρα.

Οι δοκιμές δείχνουν ότι το μέσο πλυντήριο κοστίζει περίπου 38 λίρες (ή 43 ευρώ) το χρόνο για τέσσερα πλυσίματα στους 40°C, εκλύοντας την ίδια ποσότητα CO2 όπως ένα αυτοκίνητο που διανύει 370 χιλιόμετρα. Τα πιο αποδοτικά μοντέλα κοστίζουν μόλις 15 λίρες (17 ευρώ), ενώ τα πιο ενεργοβόρα φτάνουν τις 63 λίρες (72 ευρώ) ετησίως.

Αξίζει να σημειωθεί πως η μείωση της θερμοκρασίας δεν σημαίνει λιγότερη καθαριότητα. Με εξαίρεση τα έντονα λερωμένα ρούχα, τα σύγχρονα πλυντήρια (ιδίως τα καλύτερα μοντέλα) καθαρίζουν πολύ καλά ακόμα και στους 30°C. Προσοχή χρειάζονται μόνο οι επίμονοι λεκέδες πρωτεΐνης, όπως το αίμα, και τα συνθετικά υφάσματα που απαιτούν περισσότερη θερμότητα.

Ορισμένες συμβουλές για πλύσιμο σε χαμηλές θερμοκρασίες

Αν δεν υπάρχει πρόγραμμα στους 30°C ή 20°C, μπορείς να μειώσεις χειροκίνητα τη θερμοκρασία του πλυσίματος στους 40°C.

Χρησιμοποίησε υγρό απορρυπαντικό για να διευκολύνεις την αφαίρεση λεκέδων.

Κάνε μια προεργασία στους πιο δύσκολους λεκέδες με λίγη αραιωμένη σκόνη ή υγρό απορρυπαντικό.

Η σωστή θερμοκρασία πλυσίματος μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος και τις εκπομπές CO2 χωρίς να επηρεάζει την καθαριότητα.

Επιπλέον, η επιλογή αποδοτικών πλυντηρίων είναι κρίσιμη, καθώς τα μοντέλα A+++ δεν είναι πάντα τα πιο οικονομικά, ενώ η επίσημη αξιολόγηση βασίζεται κυρίως σε πλύσεις στους 60°C, που δεν αντιπροσωπεύουν τη βασική χρήση των νοικοκυριών.

Συμπερασματικά, πλένοντας τα ρούχα στους 30°C ή 20°C και επιλέγοντας αποδοτικά πλυντήρια, μπορείς να εξοικονομήσεις ενέργεια, χρήματα και να μειώσεις σημαντικά τις εκπομπές CO2, χωρίς να θυσιάσεις την καθαριότητα.