Άλλαξε αυτή τη συνήθεια και μείωσε κατά 38% την ενέργεια που καταναλώνεις

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/04/2026 - 15:47
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 15:45
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 15:42
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 15:26
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/04/2026 - 14:41
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 14:17
Ερώτηση Βουλευτών Νέας Αριστεράς για την απολιγνιτοποίηση χωρίς Δίκαιη Μετάβαση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 13:39
Κυρ. Μητσοτάκης: Νέα δέσμη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 13:11
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 12:50
Ξεκινάει σήμερα το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών - Κορυφαίοι ομιλητές από όλο τον κόσμο θα δώσουν το παρών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 12:10
Ημέρα της Γης στο σπίτι: Πώς οι ενεργειακά αποδοτικές συσκευές της LG μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 11:31
Πυρά των IRGC κατά containership ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 10:43
Το ΔΙΠΑΕ και το ΕΚΕΤΑ εμβαθύνουν τη σύμπραξή τους με στόχο την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 10:10
ΔΑΠΕΕΠ: Καθυστερήσεις στην είσοδο στην πλατφόρμα της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 09:42
ΕΕ: Παρεμβάσεις του Χ. Δήμα για τις μεταφορές, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 09:18
Ο κάθετος διάδρομος στο επίκεντρο της συνάντησης Σ. Παπασταύρου - Joshua Volz
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 08:45
Ανοίγει ο δρόμος για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/04/2026 - 08:21
Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης: Κατεδάφιση 21 αυθαιρέτων εντός του ρέματος Πικροδάφνης μετά από 50 χρόνια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/04/2026 - 08:10
Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/04/2026 - 08:02
Ενεργειακό κόστος: Πακέτο στοχευμένων μέτρων από την Κομισιόν - Σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/04/2026 - 07:59
Άλλαξε αυτή τη συνήθεια και μείωσε κατά 38% την ενέργεια που καταναλώνεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 06:36
Αυτή είναι η πρώτη συσκευή που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 06:36
Σοκ στους λογαριασμούς θέρμανσης: Ζευγάρι ηλικιωμένων αναγκάστηκε να πληρώσει 1.000 λίρες
ΚΟΣΜΟΣ
22/04/2026 - 06:35
Απ. Τζιτζικώστας: Η κρίση στη Μ. Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος των καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/04/2026 - 15:52
Data Centers και δημόσιο συμφέρον: Τέσσερις άξονες δράσης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
21/04/2026 - 15:47
Ενεργειακή μετάβαση, γεωπολιτική και επενδύσεις στο φετινό συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 15:15
Ο Όμιλος CORDIA αποκτά το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ZEB
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 15:12
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/04/2026 - 14:34
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 14:05
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/04/2026 - 13:18

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Άλλαξε αυτή τη συνήθεια και μείωσε κατά 38% την ενέργεια που καταναλώνεις

Άλλαξε αυτή τη συνήθεια και μείωσε κατά 38% την ενέργεια που καταναλώνεις
Emily Chung on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 22/04/2026 - 06:36

Ακόμα και μικρές αλλαγές μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ενέργεια και το περιβάλλον.

Δοκιμές έχουν δείξει ότι πλένοντας τα ρούχα στους 30°C αντί για τους 40°C, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας κατά 38%.

Αυτό σημαίνει πως μπορείτε να μειώσετε τον λογαριασμό ρεύματος κατά περίπου 23 λίρες (ή 26 ευρώ) τον χρόνο, έφοσαν βάζετε τέσσερα πλυντήρια την εβδομάδα, ενώ για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της αλλαγής αρκεί να σκεφτεί κανείς πως αν όλοι στο Ηνωμένο Βασίλειο την υιοθετούσαν, το αποτύπωμα CO2 θα μειωνόταν το ίδιο με το να έβγαιναν εκτός κυκλοφορίας 400.000 αυτοκίνητα.

Η μείωση στους 20°C μειώνει την κατανάλωση κατά 62%, ισοδυναμώντας με το αποτύπωμα άνθρακα 634.000 αυτοκινήτων. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμα και μικρές αλλαγές μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ενέργεια και το περιβάλλον.

Όπως διαβάζουμε στο Which? τα σύγχρονα πλυντήρια είναι πιο αποδοτικά από ποτέ, αλλά παραμένουν σχετικά ενεργοβόρα.

Οι δοκιμές δείχνουν ότι το μέσο πλυντήριο κοστίζει περίπου 38 λίρες (ή 43 ευρώ) το χρόνο για τέσσερα πλυσίματα στους 40°C, εκλύοντας την ίδια ποσότητα CO2 όπως ένα αυτοκίνητο που διανύει 370 χιλιόμετρα. Τα πιο αποδοτικά μοντέλα κοστίζουν μόλις 15 λίρες (17 ευρώ), ενώ τα πιο ενεργοβόρα φτάνουν τις 63 λίρες (72 ευρώ) ετησίως.

Αξίζει να σημειωθεί πως η μείωση της θερμοκρασίας δεν σημαίνει λιγότερη καθαριότητα. Με εξαίρεση τα έντονα λερωμένα ρούχα, τα σύγχρονα πλυντήρια (ιδίως τα καλύτερα μοντέλα) καθαρίζουν πολύ καλά ακόμα και στους 30°C. Προσοχή χρειάζονται μόνο οι επίμονοι λεκέδες πρωτεΐνης, όπως το αίμα, και τα συνθετικά υφάσματα που απαιτούν περισσότερη θερμότητα.

Ορισμένες συμβουλές για πλύσιμο σε χαμηλές θερμοκρασίες

  • Αν δεν υπάρχει πρόγραμμα στους 30°C ή 20°C, μπορείς να μειώσεις χειροκίνητα τη θερμοκρασία του πλυσίματος στους 40°C.
  • Χρησιμοποίησε υγρό απορρυπαντικό για να διευκολύνεις την αφαίρεση λεκέδων.
  • Κάνε μια προεργασία στους πιο δύσκολους λεκέδες με λίγη αραιωμένη σκόνη ή υγρό απορρυπαντικό.

Η σωστή θερμοκρασία πλυσίματος μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος και τις εκπομπές CO2 χωρίς να επηρεάζει την καθαριότητα.

Επιπλέον, η επιλογή αποδοτικών πλυντηρίων είναι κρίσιμη, καθώς τα μοντέλα A+++ δεν είναι πάντα τα πιο οικονομικά, ενώ η επίσημη αξιολόγηση βασίζεται κυρίως σε πλύσεις στους 60°C, που δεν αντιπροσωπεύουν τη βασική χρήση των νοικοκυριών.

Συμπερασματικά, πλένοντας τα ρούχα στους 30°C ή 20°C και επιλέγοντας αποδοτικά πλυντήρια, μπορείς να εξοικονομήσεις ενέργεια, χρήματα και να μειώσεις σημαντικά τις εκπομπές CO2, χωρίς να θυσιάσεις την καθαριότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/04/2026 - 06:36

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

