Ποιος είναι ο κύκλος «ζωής» της αντλίας θερμότητας;

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Δευτέρα, 08/06/2026 - 06:37
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Η επένδυση σε μια αντλία θερμότητας προσφέρει μια σύγχρονη και αποδοτική λύση για το κλίμα του σπιτιού σας, αρκεί να μην αμελείτε την τακτική της φροντίδα.

Το να διατηρείτε το σπίτι σας ζεστό τον χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι είναι βασικό θέμα καθημερινής άνεσης. Πρόκειται επίσης για μια «μάχη» στην οποία οι ιδιοκτήτες σπιτιών έχουν διάφορες επιλογές, όπως η κεντρική μονάδα κλιματισμού, οι ατομικοί λέβητες, οι καυστήρες και οι αντλίες θερμότητας.

Καμία από αυτές τις επιλογές δεν είναι ιδιαίτερα φτηνή στις μέρες μας. Αν και οι ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης τείνουν να είναι πιο ακριβές στην εγκατάσταση σε σχέση με άλλες λύσεις, η επικρατούσα άποψη είναι ότι μακροπρόθεσμα μπορεί να αποδειχθούν οικονομικότερες στη λειτουργία τους, ειδικά αν συγκριθούν με ακριβές επιλογές όπως οι καυστήρες φυσικού αερίου.

Αποτελούν επίσης τη μοναδική «όλα σε μία» (all-in-one) λύση, καθώς ο σχεδιασμός τους είναι φτιαγμένος έτσι ώστε να μεταφέρει τη θερμότητα του περιβάλλοντος μέσα στο σπίτι όταν κάνει κρύο και να την αποβάλλει από αυτό όταν κάνει ζέστη.

Η προοπτική εξοικονόμησης χρημάτων στο κομμάτι του ρεύματος καθιστά τις αντλίες θερμότητας μια ελκυστική επιλογή για όποιον χρειάζεται ένα νέο σύστημα θέρμανσης και ψύξης.

Πέρα από το κόστος εγκατάστασης, ωστόσο, ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας είναι αναμφίβολα το πόσο αναμένεται να αντέξει το σύστημα στο χρόνο.

Σύμφωνα με αρκετούς επαγγελματίες του κλάδου της θέρμανσης και του κλιματισμού, η μέση διάρκεια ζωής μιας νέας αντλίας θερμότητας κυμαίνεται μεταξύ 10 και 15 ετών, γεγονός που την καθιστά ελαφρώς πιο βραχύβια σε σχέση με ορισμένα παραδοσιακά συστήματα HVAC (θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού).

Φυσικά, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αυτόν τον αριθμό θετικά ή αρνητικά, συμπεριλαμβανομένης της γενικής φροντίδας και συντήρησης, της χρήσης, ακόμη και του κλίματος της περιοχής όπου λειτουργούν.

Πώς θα καταλάβετε ότι η αντλία θερμότητας χρειάζεται αντικατάσταση

Επειδή οι αντλίες θερμότητας είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν όλο το χρόνο, συνιστάται να περνούν από επαγγελματικό σέρβις τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Όπως και με τα παραδοσιακά συστήματα κλιματισμού, προτείνεται επίσης να αλλάζετε το φίλτρο αέρα της αντλίας περίπου κάθε έναν έως τρεις μήνες.

Είναι αυτονόητο ότι η παράλειψη αυτών των βασικών ενεργειών θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τη συνολική διάρκεια ζωής του συστήματος. Ακόμα κι αν τηρείτε αυτά τα βήματα, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το σύστημά σας δεν θα παρουσιάσει κάποια βλάβη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Ούτε είναι σίγουρο ότι θα αντέξει όσο οι εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για πάνω από μία δεκαετία.

Επομένως, θα ήταν σοφό να έχετε το νου σας για ορισμένα ξεκάθαρα σημάδια που δείχνουν ότι η αντλία θερμότητας χρειάζεται αντικατάσταση.

Το πρώτο από αυτά τα σημάδια είναι, φυσικά, το να μην ανάβει καθόλου το σύστημα ή, αντίστροφα, όταν είναι αναμμένο να μην σταματάει να λειτουργεί (να μην κάνει κύκλους παύσης).

Παρομοίως, αν διαπιστώσετε ότι το σύστημα δεν θερμαίνει το χώρο σας όταν κάνει κρύο ή δεν τον ψύχει επαρκώς όταν κάνει ζέστη, είναι προφανές ότι χρειάζεται να καλέσετε τεχνικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλό είναι να παρακολουθείτε την ηλικία του ίδιου του συστήματος· αν έχετε φτάσει ή ξεπεράσει τα 10 χρόνια, ίσως είναι η ώρα να εξετάσετε, τουλάχιστον, μια προληπτική αντικατάσταση.

Εκτός από αυτούς τους παράγοντες, οι αισθητές αλλαγές στους λογαριασμούς θέρμανσης ή ψύξης αποτελούν ένδειξη δυσλειτουργίας, όπως και τυχόν δυσάρεστες οσμές ή έντονοι θόρυβοι που προέρχονται από τη μονάδα ή από τους εσωτερικούς αεραγωγούς σας.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 08/06/2026 - 06:37
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