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Αφήνετε αυτές τις συσκευές σε αναμονή; Μπορεί να σας κοστίζουν πάνω από 380 ευρώ τον χρόνο

Αφήνετε αυτές τις συσκευές σε αναμονή; Μπορεί να σας κοστίζουν πάνω από 380 ευρώ τον χρόνο
Pexels
Newsroom
Δευτέρα, 08/06/2026 - 06:37
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Η κατανάλωση ρεύματος από συσκευές που παραμένουν σε κατάσταση αναμονής (standby) επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, με το συνολικό ετήσιο κόστος να ξεπερνά τα 380 ευρώ.

Με το κόστος ζωής να αυξάνεται συνεχώς, η αναζήτηση τρόπων για τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Πολλές συσκευές συνεχίζουν να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας όταν παραμένουν σε κατάσταση αναμονής (standby).

Σύμφωνα με έρευνα της Helen Rolph, ειδικού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, σχεδόν έξι στους δέκα ανθρώπους αφήνουν τις συσκευές τους στο standby, ενώ το ένα τρίτο δεν συνειδητοποιεί πόσα χρήματα θα μπορούσε να εξοικονομήσει απλώς βγάζοντάς τις από την πρίζα.

Ακολουθούν οι τέσσερις πιο «ενεργοβόροι ένοχοι» της κατάστασης αναμονής, προσαρμοσμένοι με τιμή κιλοβατώρας στα 0,17€:

Παλιοί ή ελαττωματικοί αποκωδικοποιητές (Ετήσιο χαμένο κόστος: ~102€)

Οι συσκευές αυτές είναι σχεδιασμένες να παραμένουν συνεχώς συνδεδεμένες για ενημερώσεις και προγραμματισμένες εγγραφές. Όταν είναι παλιάς τεχνολογίας ή παρουσιάζουν βλάβες, αποτελούν τον χειρότερο «ενεργειακό βαμπίρ» στο σπίτι.

Εξωτερικός φωτισμός (Ετήσιο χαμένο κόστος: ~85€)

Τα φώτα του κήπου ή της βεράντας που μένουν αναμμένα όλη νύχτα καταναλώνουν σημαντική ενέργεια. Για παράδειγμα, δύο κοινές λάμπες που λειτουργούν για 10 ώρες κάθε βράδυ, φορτώνουν άσκοπα τον λογαριασμό.

Προσοχή χρειάζεται και στα «υπερευαίσθητα» φώτα ασφαλείας.

Extra ψυγεία και καταψύκτες (Ετήσιο χαμένο κόστος: ~65€)

Τα δεύτερα ψυγεία σε αποθήκες ή γκαράζ, που συχνά ανάβουν για ένα πάρτι ή στις γιορτές και μετά ξεχνιούνται, κοστίζουν ακριβά. Τα παλαιότερα μοντέλα είναι ακόμη πιο ασύμφορα.

Σταθεροί υπολογιστές (Desktop) (Ετήσιο χαμένο κόστος: ~54€)

Λόγω της τηλεργασίας, πολλοί αφήνουν τον υπολογιστή του γραφείου σε αναμονή. Ακόμη και «σβηστός», ο υπολογιστής τραβάει ρεύμα για μια σειρά από λειτουργίες που εκτελούνται στο παρασκήνιο. Το πλήρες κλείσιμο (shut down) ή η αποσύνδεση στο τέλος της ημέρας φέρνει άμεση εξοικονόμηση.

Πηγή: womanandhome.com

Τελευταία τροποποίηση στις 08/06/2026 - 06:37
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