Αυτή είναι η πρώτη συσκευή που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα

Οι λεγόμενες «συσκευές βαμπίρ» υπάρχουν και καταναλώνουν ρεύμα αθόρυβα, όμως δεν επιβαρύνουν όλες εξίσου τον λογαριασμό.

Το μέσο σπίτι φιλοξενεί αρκετούς ενεργειακούς «βρικόλακες» - συσκευές που αδειάζουν σιωπηλά το πορτοφόλι σας. Δεν πρόκειται φυσικά για πλάσματα της νύχτας, αλλά το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο.

Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής (standby power), δεν είναι αμελητέο. Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ εκτιμά ότι αντιστοιχεί στο 5% έως 10% της οικιακής κατανάλωσης ενέργειας, κοστίζοντας στο μέσο νοικοκυριό περίπου 100 δολάρια (ή 86 ευρώ) τον χρόνο.

Για να εντοπίσει τις συσκευές με τη μεγαλύτερη κατανάλωση στο σπίτι του, ο Alan Bradley του CNET παρήγγειλε έναν μετρητή κατανάλωσης ρεύματος αξίας 12 δολαρίων από το Amazon και μέτρησε την παθητική κατανάλωση σχεδόν κάθε συσκευής.

Ο μεγάλος «ένοχος» της δοκιμής αποδείχθηκε ο αποκωδικοποιητής, ο οποίος κατανάλωνε 19,9 watt ακόμη και σε κατάσταση αναμονής - επίπεδο σαφώς υψηλότερο από κάθε άλλη συσκευή στο σπίτι.

Σε ετήσια βάση αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 174,3 kWh, δηλαδή σχεδόν 25 ευρώ τον χρόνο μόνο και μόνο επειδή παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα.

Στον αντίποδα, ορισμένες συσκευές δεν εμφάνισαν καθόλου κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής, όπως τηλεόραση 60" 4K (TCL), φορητό πλυντήριο πιάτων, λάμπες, ηλεκτρικός βραστήρας και φορτιστές χωρίς συνδεδεμένη συσκευή.

Παρά τα ευρήματα, η πλήρης αποσύνδεση όλων των ηλεκτρικών συσκευών δεν είναι πάντα ρεαλιστική. Ο αποκωδικοποιητής, για παράδειγμα, πρέπει να παραμένει ενεργός ώστε να καταγράφει προγράμματα, ενώ χρειάζεται και αρκετός χρόνος για επανεκκίνηση. Το ίδιο ισχύει για βασικές οικιακές συσκευές όπως ψυγεία, routers και πολλές «έξυπνες» συσκευές που απαιτούν συνεχή σύνδεση.

Υπάρχουν, ωστόσο, απλές κινήσεις που μπορούν να μειώσουν την άσκοπη κατανάλωση χωρίς ιδιαίτερη ταλαιπωρία. Η πλήρης απενεργοποίηση υπολογιστών και κονσολών όταν δεν χρησιμοποιούνται μπορεί να περιορίσει αισθητά την κατανάλωση ρεύματος. Επιπλέον, παλαιότερες συσκευές - όπως εκτυπωτές ή συστήματα ήχου - είναι συνήθως λιγότερο ενεργειακά αποδοτικές και αξίζει να αποσυνδέονται.

Χρήσιμες λύσεις θεωρούνται η απενεργοποίηση λειτουργιών τύπου «instant-on», η χρήση έξυπνων πριζών με χρονοδιακόπτη ή πολύπριζων με διακόπτη, καθώς και η αντικατάσταση παλιών συσκευών με νεότερα, ενεργειακά αποδοτικά μοντέλα.

Με λίγες στοχευμένες αλλαγές, μπορεί κανείς να περιορίσει το ενεργειακό κόστος χωρίς να αλλάξει ουσιαστικά την καθημερινότητά του.