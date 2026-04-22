Αυτή είναι η πρώτη συσκευή που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/04/2026 - 15:47
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 15:45
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 15:42
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 15:26
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/04/2026 - 14:41
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 14:17
Ερώτηση Βουλευτών Νέας Αριστεράς για την απολιγνιτοποίηση χωρίς Δίκαιη Μετάβαση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 13:39
Κυρ. Μητσοτάκης: Νέα δέσμη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 13:11
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 12:50
Ξεκινάει σήμερα το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών - Κορυφαίοι ομιλητές από όλο τον κόσμο θα δώσουν το παρών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 12:10
Ημέρα της Γης στο σπίτι: Πώς οι ενεργειακά αποδοτικές συσκευές της LG μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 11:31
Πυρά των IRGC κατά containership ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 10:43
Το ΔΙΠΑΕ και το ΕΚΕΤΑ εμβαθύνουν τη σύμπραξή τους με στόχο την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 10:10
ΔΑΠΕΕΠ: Καθυστερήσεις στην είσοδο στην πλατφόρμα της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 09:42
ΕΕ: Παρεμβάσεις του Χ. Δήμα για τις μεταφορές, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 09:18
Ο κάθετος διάδρομος στο επίκεντρο της συνάντησης Σ. Παπασταύρου - Joshua Volz
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 08:45
Ανοίγει ο δρόμος για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/04/2026 - 08:21
Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης: Κατεδάφιση 21 αυθαιρέτων εντός του ρέματος Πικροδάφνης μετά από 50 χρόνια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/04/2026 - 08:10
Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/04/2026 - 08:02
Ενεργειακό κόστος: Πακέτο στοχευμένων μέτρων από την Κομισιόν - Σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/04/2026 - 07:59
Άλλαξε αυτή τη συνήθεια και μείωσε κατά 38% την ενέργεια που καταναλώνεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 06:36
Αυτή είναι η πρώτη συσκευή που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 06:36
Σοκ στους λογαριασμούς θέρμανσης: Ζευγάρι ηλικιωμένων αναγκάστηκε να πληρώσει 1.000 λίρες
ΚΟΣΜΟΣ
22/04/2026 - 06:35
Απ. Τζιτζικώστας: Η κρίση στη Μ. Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος των καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/04/2026 - 15:52
Data Centers και δημόσιο συμφέρον: Τέσσερις άξονες δράσης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
21/04/2026 - 15:47
Ενεργειακή μετάβαση, γεωπολιτική και επενδύσεις στο φετινό συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 15:15
Ο Όμιλος CORDIA αποκτά το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ZEB
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 15:12
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/04/2026 - 14:34
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 14:05
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/04/2026 - 13:18

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αυτή είναι η πρώτη συσκευή που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα
Daria Rudyk on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 22/04/2026 - 06:36

Οι λεγόμενες «συσκευές βαμπίρ» υπάρχουν και καταναλώνουν ρεύμα αθόρυβα, όμως δεν επιβαρύνουν όλες εξίσου τον λογαριασμό.

Το μέσο σπίτι φιλοξενεί αρκετούς ενεργειακούς «βρικόλακες» - συσκευές που αδειάζουν σιωπηλά το πορτοφόλι σας. Δεν πρόκειται φυσικά για πλάσματα της νύχτας, αλλά το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο.

Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής (standby power), δεν είναι αμελητέο. Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ εκτιμά ότι αντιστοιχεί στο 5% έως 10% της οικιακής κατανάλωσης ενέργειας, κοστίζοντας στο μέσο νοικοκυριό περίπου 100 δολάρια (ή 86 ευρώ) τον χρόνο.

Για να εντοπίσει τις συσκευές με τη μεγαλύτερη κατανάλωση στο σπίτι του, ο Alan Bradley του CNET παρήγγειλε έναν μετρητή κατανάλωσης ρεύματος αξίας 12 δολαρίων από το Amazon και μέτρησε την παθητική κατανάλωση σχεδόν κάθε συσκευής.

Ο μεγάλος «ένοχος» της δοκιμής αποδείχθηκε ο αποκωδικοποιητής, ο οποίος κατανάλωνε 19,9 watt ακόμη και σε κατάσταση αναμονής - επίπεδο σαφώς υψηλότερο από κάθε άλλη συσκευή στο σπίτι.

Σε ετήσια βάση αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 174,3 kWh, δηλαδή σχεδόν 25 ευρώ τον χρόνο μόνο και μόνο επειδή παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα.

Στον αντίποδα, ορισμένες συσκευές δεν εμφάνισαν καθόλου κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής, όπως τηλεόραση 60" 4K (TCL), φορητό πλυντήριο πιάτων, λάμπες, ηλεκτρικός βραστήρας και φορτιστές χωρίς συνδεδεμένη συσκευή.

Παρά τα ευρήματα, η πλήρης αποσύνδεση όλων των ηλεκτρικών συσκευών δεν είναι πάντα ρεαλιστική. Ο αποκωδικοποιητής, για παράδειγμα, πρέπει να παραμένει ενεργός ώστε να καταγράφει προγράμματα, ενώ χρειάζεται και αρκετός χρόνος για επανεκκίνηση. Το ίδιο ισχύει για βασικές οικιακές συσκευές όπως ψυγεία, routers και πολλές «έξυπνες» συσκευές που απαιτούν συνεχή σύνδεση.

Υπάρχουν, ωστόσο, απλές κινήσεις που μπορούν να μειώσουν την άσκοπη κατανάλωση χωρίς ιδιαίτερη ταλαιπωρία. Η πλήρης απενεργοποίηση υπολογιστών και κονσολών όταν δεν χρησιμοποιούνται μπορεί να περιορίσει αισθητά την κατανάλωση ρεύματος. Επιπλέον, παλαιότερες συσκευές - όπως εκτυπωτές ή συστήματα ήχου - είναι συνήθως λιγότερο ενεργειακά αποδοτικές και αξίζει να αποσυνδέονται.

Χρήσιμες λύσεις θεωρούνται η απενεργοποίηση λειτουργιών τύπου «instant-on», η χρήση έξυπνων πριζών με χρονοδιακόπτη ή πολύπριζων με διακόπτη, καθώς και η αντικατάσταση παλιών συσκευών με νεότερα, ενεργειακά αποδοτικά μοντέλα.

Με λίγες στοχευμένες αλλαγές, μπορεί κανείς να περιορίσει το ενεργειακό κόστος χωρίς να αλλάξει ουσιαστικά την καθημερινότητά του.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/04/2026 - 06:36

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

