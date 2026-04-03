ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
ΚΟΣΜΟΣ
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
ΚΟΣΜΟΣ
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/04/2026 - 12:25

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES

Newsroom
Παρασκευή, 03/04/2026 - 12:29

Ενίσχυση υπεύθυνων πολιτικών εξόρυξης και ανθεκτικότητας πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας στις Ευρωπαϊκές περιφέρειες

Ολοκληρώθηκε η τριετής 1η Φάση του σχεδίου RAW4RES. Το σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση βιώσιμων και περιβαλλοντικά/ κοινωνικά υπεύθυνων πολιτικών και πρακτικών, εξόρυξης Κρίσιμων Πρώτων Υλών, ανάκτησης αυτών από παραπροϊόντα εξόρυξης, επισκευής και επανάχρησης ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ανακύκλωσης και ανάκτησης μεταλλευτικών πρώτων υλών, από εμπορικές ροές αποβλήτων. Απώτερος σκοπός του σχεδίου είναι η αξιόπιστη, ασφαλής και βιώσιμη πρόσβαση στις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες και η προστασία των παραγωγικών δραστηριοτήτων από ελλείψεις σε αυτές καθώς και σε βιομηχανικά μέταλλα.

Σε εσπερίδα που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 με τίτλο «Κρίσιμες Πρώτες Ύλες: Προκλήσεις και Κυκλικές Λύσεις» παρουσιάστηκε από την Ομάδα του σχεδίου η σημερινή πραγματικότητα της αλυσίδας αξίας των Κρίσιμων Πρώτων Υλών, οι λόγοι ανησυχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ομαλή τροφοδοσία της σε αυτές και οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων. Καλές πρακτικές στους τομείς της «Εξόρυξης», της «Έρευνας & Καινοτομίας», της «Επισκευής & Επαναχρησιμοποίησης» καθώς και ένα Ολοκληρωμένο Παράδειγμα Κυκλικής Διαχείρισης Κρίσιμων Πρώτων Υλών στον Τομέα Ανακύκλωσης των Μπαταριών «Battery Valley» που εφαρμόζεται στην Αστική Περιοχή Βethune- Bruay Artois Lys Romane, CABBALR της Γαλλίας, αποτελούν Κυκλικές Λύσεις εφαρμόσιμες στην περιοχή μας.

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι παρεμβάσεις των εκπροσώπων των τοπικών εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι παρουσίασαν την εμπειρία της συμμετοχής τους με τις επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές των εταίρων, τις διαδικτυακές συναντήσεις εργασίας και τις θεματικές αναλύσεις που υλοποιήθηκαν στα τρία χρόνια διεξαγωγής του σχεδίου.

Παρουσιάστηκε επίσης, ο προτεινόμενος μελλοντικός σχεδιασμός του Δήμου Κοζάνης όσον αφορά δράσεις διαχείρισης των Κρίσιμων Πρώτων Υλών μέσω του Σχεδίου Κυκλικής Οικονομίας του Δήμου Κοζάνης και η πρόθεσή του να δημιουργηθούν δύο σχήματα βιομηχανικής συμβίωσης στον τομέα της επισκευής και επαναχρησιμοποίησης Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού και των Φωτοβολταϊκών Πάνελ. Είχε προηγηθεί στις 11 Φεβρουαρίου 2026 ενημέρωση επαγγελματιών στους τομείς αυτούς και φορέων που μπορούν να συνδράμουν στη δημιουργία των σχημάτων αυτών όπως η εταιρία WEEW DO –Ανακύκλωση Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Αποβλήτων, τα επιμελητήρια, τα τεχνικά λύκεια και η ΕΠΑΣ Κοζάνης καθώς και ιδιωτικοί φορείς εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΕΚ). Μέχρι σήμερα έχει δημιουργηθεί ένας πυρήνας 10 φορέων που ενδιαφέρθηκαν με την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας να συμμετέχουν σε αυτό το πιλοτικό εγχείρημα του Δήμου Κοζάνης.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί επίσης η πρόταση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του ΕΚΕΤΑ για τη δημιουργία Τεχνολογικού Κόμβου για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες στη Δυτική Μακεδονία, δράση που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εσπερίδας, χρηματοδοτείται από Ειδικό Τέλος Δικαιωμάτων Έρευνας & Εκμετάλλευσης Λιγνίτη και αποσκοπεί στην εκπόνηση Σχεδίου Δράσης και Μελέτη Ωρίμανσης προκειμένου να αποτυπωθούν με ποσοτικό τρόπο τόσο οι τεχνοοικονομικοί παράμετροι όσο και ο Οδικός Χάρτης του συνολικού εγχειρήματος.

Σε αυτό το σημείο η Ομάδα υλοποίησης του Σχεδίου RAW4RES θα ήθελε να ευχαριστήσει τους εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων φορέων: l Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Κοζάνης / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας l Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας l Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων /ΕΚΕΤΑ l Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος l SIBΕLCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. l GEOHELLAS l WEEW DO/ΑΗΗΕ l Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας l Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας l Επιμελητήριο Κοζάνης l Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του σχεδίου με την ενεργή συμμετοχή τους, τη διάχυση της εξειδικευμένης γνώσης τους και των στοχευμένων προτάσεων βελτίωσης.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους, υπαλλήλους του Δήμου Κοζάνης, που ο καθένας από την πλευρά του συνέβαλε στην επιτυχία της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 1ης Φάσης του σχεδίου καθώς και την εξωτερική συνεργάτη μας Παπαδοπούλου Αθηνά, που με επαγγελματισμό, υπομονή και επιμονή συνέδραμε στην πορεία αυτή.

Το σχέδιο θα συνεχιστεί με τη 2η και καταληκτική Φάση, για έναν ακόμα χρόνο, ο οποίος επικεντρώνεται στην παρακολούθηση της υλοποίησης λύσεων και μέτρων που προτάθηκαν κατά την πρώτη φάση και τον τρόπο που αυτά επηρεάζουν τις τοπικές πολιτικές, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή διαπεριφερειακή συνεργασία. Ελπίζουμε οι συνεργασίες που προέκυψαν μέσω του σχεδίου να συνεχιστούν, να εδραιωθούν και να αποτελέσουν πυλώνα για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην περιοχή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές 03 Απριλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

