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Η χώρα «έκπληξη» που κατασκευάζει το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στην ΕΕ

Η χώρα «έκπληξη» που κατασκευάζει το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στην ΕΕ
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Newsroom
Πέμπτη, 03/09/2026 - 07:17
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Η βαλκανική χώρα που ετοιμάζεται να αλλάξει πλήρως το προφίλ της, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Ρουμανίας έδωσε το τελικό «πράσινο φως» στην εταιρεία Rezolv Energy για την έναρξη κατασκευής του Dama Solar στην επαρχία Αράντ, στα βορειοδυτικά της χώρας.

Πρόκειται για μια επένδυση ύψους περίπου 520 εκατομμυρίων ευρώ, σε έκταση άνω των 9.700 στρεμμάτων. Με την ολοκλήρωσή του, το πάρκο θα διαθέτει μέγιστη ισχύ 1,3 GW, ξεπερνώντας κατά πολύ το φωτοβολταϊκό Witznitz στη Γερμανία (ισχύος 650 MW), που κατείχε μέχρι σήμερα τα σκήπτρα στην Ευρώπη, αλλά και το σύμπλεγμα Escatrón-Chiprana-Samper στην Ισπανία (850 MW).

Η διαδρομή προς την υλοποίηση δεν ήταν εύκολη. Ενώ η Ρουμανία υστερούσε σημαντικά έναντι άλλων κρατών-μελών της ΕΕ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το Dama Solar συνάντησε πολυετείς καθυστερήσεις. Το κυριότερο εμπόδιο ήταν οι δικαστικές προσφυγές περιβαλλοντικών οργανώσεων, που εξέφραζαν ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην τοπική πανίδα.

Παρά την εντυπωσιακή κλίμακα του έργου, τα μεγέθη στην Ευρώπη παραμένουν συγκριτικά μικρά σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Κίνα διατηρεί την απόλυτη πρωτοκαθεδρία, παράγοντας το 2025 περισσότερες από 1,17 εκατομμύρια GWh από ηλιακή ενέργεια - ποσότητα κατά 50% μεγαλύτερη από εκείνη των ΗΠΑ.

Εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας, η Γερμανία ηγείται σε συνολική παραγωγή ηλιακής ενέργειας, αν και καλύπτει μόλις το 21% των εγχώριων αναγκών της σε ηλεκτρισμό. Στον αντίποδα, η Ουγγαρία κατέχει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής της ηλιακής ενέργειας στο εγχώριο ενεργειακό της μίγμα.

Η Ρουμανία, αν και μέχρι σήμερα κινούνταν σε χαμηλά επίπεδα παραγωγής, επιταχύνει θεαματικά τους σχεδιασμούς της: Πέραν του Dama Solar, η χώρα εξασφάλισε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την κατασκευή τριών νέων φωτοβολταϊκών σταθμών στα νοτιοδυτικά, συνολικής ισχύος 190 MW, που θα τροφοδοτούν περισσότερα από 160.000 νοικοκυριά.

Με την ολοκλήρωση αυτών των υποδομών, η Ρουμανία αναμένεται να αναρριχηθεί ταχύτατα στις υψηλότερες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης για την πράσινη ενέργεια.

Πηγή: bgr.com

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2026 - 07:17
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