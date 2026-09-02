Κυρ. Μητσοτάκης: Ορόσημο για το παραλιακό μέτωπο της Αττικής στο Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου AENAON στον Φαληρικό Όρμο

Αναλυτικά ο πρωθυπουργός στη ομιλία του ανέφερε:

«Σήμερα βάζουμε τέλος σε μία εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών, εξοφλώντας ταυτόχρονα ένα χρέος της πολιτείας προς τους κατοίκους, κ. Δήμαρχοι, των όμορων Δήμων αλλά και προς τους κατοίκους του λεκανοπεδίου συνολικά και τους επισκέπτες του, που έβλεπαν μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Αττικής να μένει για πάρα πολύ καιρό «παγιδευμένη» στην πλήρη αδράνεια.

Γιατί, πράγματι, το Μητροπολιτικό Πάρκο AENAON θα γίνει αυτό το οποίο υποδηλώνει το όνομά του: ένας αδιάκοπος «πνεύμονας» προόδου, αλλά και ένας καταλύτης διαρκούς ανάπτυξης για το παραθαλάσσιο μέτωπο της Αττικής.

Είναι ένα έργο το οποίο, δυστυχώς, όπως και αρκετά άλλα, κρύβει στο παρελθόν τη δική του ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας αλλά τολμώ να πω και αδιαφορίας, με ημιτελείς σχεδιασμούς, με καθυστερήσεις, με κάθε είδους αγκυλώσεις.

Στο τέλος, όμως, η κυβέρνηση και η Περιφέρεια μπόρεσαν με πολύ κόπο και με πολλή προσπάθεια -και κάνοντας όλοι μας πολλές υπερβάσεις- να το θέσουν επιτέλους σε τροχιά, οδηγώντας στο σημερινό ευχάριστο γεγονός της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Είναι κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και στα θερμά λόγια με τα οποία μίλησε για την προσπάθεια αυτή ο αρμόδιος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπεύθυνος για τα προγράμματα Συνοχής, ο κ. Fitto.

Χάρη, λοιπόν, σε αυτή τη συντονισμένη προσπάθεια, ξεπεράστηκαν τα εμπόδια, εξασφαλίστηκαν ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ.

Εδώ θα διαμορφώσουμε ένα από τα πιο όμορφα, ένα από τα πιο βιώσιμα παραθαλάσσια πάρκα της Μεσογείου. Ακούσατε και είδατε, νομίζω, οπτικοποιημένα τι είναι αυτό το οποίο περιμένουμε να δημιουργήσουμε εδώ. Έναν πραγματικά μοναδικό χώρο πρασίνου, με παραπάνω από 4.000 δέντρα, με μονοπάτια περιπάτου, με ποδηλατοδρόμους, με γήπεδα, με γωνιές πολιτισμού, με πολλά σημεία παιχνιδιού για παιδιά. Ταυτόχρονα, να διαφυλάξουμε και τον χαρακτήρα του τοπικού υδροβιότοπου.

Μιλάμε, συνεπώς, για μια παρέμβαση που προφανώς αφορά τους κατοίκους της Καλλιθέας, του Μοσχάτου, του Ταύρου, του Φαλήρου αλλά και συνολικά τους κατοίκους όλης της Νότιας Αττικής, συνολικά όλου του λεκανοπεδίου.

Ταυτόχρονα, όμως, συνιστά και ίσως το πιο καθοριστικό βήμα που αποκαθιστά αυτή την ταλαιπωρημένη, θα έλεγα, σχέση της πρωτεύουσας με τη θάλασσα και την ακτογραμμή της.

Για πάρα πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες η Αθήνα είχε ουσιαστικά γυρίσει την πλάτη της στο σημαντικότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα, που είναι αυτή η καταπληκτική θάλασσα που πάντα την περιέβαλε. Αυτό πια αλλάζει και αλλάζει δραματικά. Αλλάζει με τα έργα του Ελληνικού, τα οποία, κόντρα στις προβλέψεις των πιο απαισιόδοξων, προχωρούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, αλλάζει με τη μεταβίβαση του Tae Kwon Do στην Περιφέρεια, ώστε η Αθήνα να αποκτήσει, επιτέλους, ένα μεγάλο, σύγχρονο συνεδριακό κέντρο, το οποίο τόσο της έλειπε.

Και βέβαια, όλα αυτά τα οποία γίνονται εδώ, στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, δεν είναι, θα έλεγα, ανεξάρτητα από το συνολικό σχέδιο της πολιτείας για την αναγέννηση της Αττικής. Σε έναν νέο χάρτη που περιλαμβάνει την ανάδειξη του Τατοΐου -θα βρεθούμε πολύ σύντομα σε αυτόν τον τόσο εμβληματικό χώρο για να εγκαινιάσουμε τα πολύ σημαντικά έργα αποκατάστασης τα οποία ολοκληρώνονται-, το νέο ΟΑΚΑ, το οποίο μετατρέπεται σε έναν χώρο άθλησης, πολιτισμού, αναψυχής αλλά και πρασίνου, το Κωπηλατοδρόμιο, το άλσος στον Σχοινιά, την τόσο σημαντική διπλή ανάπλαση του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και βέβαια, τις συνολικές πρωτοβουλίες, δημόσιες και ιδιωτικές, για την ανάπτυξη αυτής της μοναδικής Αθηναϊκής Ριβιέρας, η οποία εκτείνεται ουσιαστικά από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο.

Όλα αυτά είναι πρωτοβουλίες που προφανώς τονώνουν την ανάπτυξη -και θα μιλήσω στη συνέχεια για τη μεγάλη αναπτυξιακή σημασία αυτών των έργων υποδομής-, αποτελούν όμως, το είπαν νομίζω σωστά και ο Αναπληρωτής Υπουργός και ο Περιφερειάρχης, και βαθιά κοινωνικές επιλογές.

Στόχος πίσω από κάθε τέτοιο μεγάλο έργο δεν μπορεί να είναι άλλος από την καλύτερη καθημερινότητα για κάθε πολίτη, για τον παππού ή τη γιαγιά που θα φέρει τα εγγόνια τους εδώ να περπατήσουν, για τα νέα παιδιά που θα έρθουν να αθληθούν, για τους συμπολίτες μας με αναπηρία που θα έχουν ακόμα έναν μεγάλο χώρο πρασίνου απολύτως προσβάσιμο.

Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον το οποίο θα γίνεται πιο προσβάσιμο, πιο φιλόξενο, πιο φιλικό για όλους. Αυτό θα σας έλεγα ότι εννοούμε όταν μιλάμε για μια πολιτική για τους πολλούς.

Και βέβαια, να πω και κάτι ακόμα. Στη σημερινή εξέλιξη καθρεφτίζεται και κάτι ακόμα: είναι η απόφασή μας -το είπες πολύ καλά, Νίκο- να ξεπερνάμε τις δυσκολίες και να δημιουργούμε νέες ευκαιρίες.

Συναντήσαμε πολλές δυσκολίες σε μια σειρά από μεγάλα αναπτυξιακά έργα, τα οποία είτε δρομολογούνται είτε ήδη έχουν παραδοθεί. Αλλά με πολύ συστηματική δουλειά, με επιμονή, με συντονισμό, με συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση β’ και α’ βαθμού καταφέραμε αυτές τις δυσκολίες και τις ξεπεράσαμε.

Είχε δίκιο ο κ. Μυτιληναίος όταν αναφέρθηκε στην πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση των μεγάλων έργων υποδομής. Και είναι πολύ σημαντικό να εξηγούμε στους πολίτες ότι τα έργα υποδομής δεν σταματούν, ούτε ξαφνικά θα υπάρξει ένα μεγάλο επενδυτικό κενό στη χώρα, επειδή απλά ολοκληρώθηκαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για εμάς η επόμενη τετραετία -θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι’ αυτό στη Θεσσαλονίκη, σε λίγες μέρες από τώρα- πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες, κ. Υπουργέ των Οικονομικών, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από το πλεόνασμα της οικονομίας το οποίο επιστρέφει στους πολίτες, αλλά και από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους τους οποίους εξακολουθούμε να έχουμε στη διάθεσή μας.

Και νομίζω ότι η καλύτερη απόδειξη, η πιο ισχυρή «σφραγίδα» σε αυτό το «διαβατήριο» αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε.

Βρεθήκαμε πριν από λίγες εβδομάδες στη Δυτική Μακεδονία. Παραδώσαμε τον Ε65. Ο κ. Περιστέρης θυμάται και μίλησε για ένα ακόμα έργο το οποίο ήταν κολλημένο στα «γρανάζια» της γραφειοκρατίας και της αδιαφορίας και με πολύ σημαντική παρέμβαση, τολμώ να πω και με προσωπική κατάθεση δικού μου πολιτικού κεφαλαίου, μπορέσαμε και το ξεμπλοκάραμε.

Και βρεθήκαμε πριν από λίγες μέρες στη Δυτική Μακεδονία, σκεφτείτε ότι κάποιος μπορεί να πάει πια στη μακρινή Καστοριά από την Αττική σε 3,5 ώρες. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό, πόσο μεγάλο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα έχουν αυτά τα μεγάλα έργα.

Τα έργα δεν σταματούν, λοιπόν. Τα έργα συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και πιο έντονα την επόμενη τετραετία. Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς πόρους.

Κύριε Παπαθανάση, θέλω να σας συγχαρώ προσωπικά, όχι μόνο ως έναν κάτοικο της Καλλιθέας -άρα είχατε και ιδιαίτερο λόγο γιατί ενδιαφερθήκατε για το έργο αυτό-, αλλά γιατί είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση, έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, να πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε. Και το ίδιο θα κάνουμε και στη διαχείριση των επόμενων σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων.

Είναι ευχής έργον το γεγονός ότι διαθέτουμε στην Ελλάδα κατασκευαστικές εταιρείες των οποίων η εμβέλεια ξεπερνά, θα έλεγα, το μέγεθος της χώρας. Είναι ένα εχέγγυο ποιότητας αλλά και συνέπειας στα χρονοδιαγράμματα.

Σας βλέπω εδώ, κ. Μυτιληναίε, έχουμε μια δέσμευση: να ολοκληρώσουμε και το Flyover στη Θεσσαλονίκη όπως έχουμε πει, τον Μάιο του 2027. Θα κάνουμε το καλύτερο για να πετύχουμε και αυτόν τον στόχο.

Αλλά είναι αυτές οι κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες, σε συνεργασία με το ελληνικό Δημόσιο, με τους μελετητές, τους οποίους θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω, γιατί πολύ λίγοι γνωρίζουν πόση δουλειά προετοιμασίας χρειάζεται για να φτάσουμε στο σημείο να υπογράψουμε αυτή τη σύμβαση, αλλά και με τους πολλούς, τους χιλιάδες εργαζόμενούς σας, είναι αυτοί που μας κάνουν να είμαστε πολύ σίγουροι ότι θα τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματά μας και γι’ αυτό το σημαντικό έργο.

Θα ξαναβρεθούμε εδώ σε 30 μήνες από τώρα, για να μπορέσουμε αυτή τη φορά όχι απλά να υπογράψουμε μια σύμβαση, αλλά να παραδώσουμε, να δώσουμε στη διάθεση των πολιτών όλης της Αττικής ένα έργο το οποίο νομίζω, τουλάχιστον για τους Δήμους του νοτίου μετώπου, θα αλλάξει στην κυριολεξία τη ζωή σας, σε συνέχεια του εμβληματικού έργου του Κέντρου Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος».

Θέλω να θυμίσω ότι ο κεντρικός σχεδιασμός του έργου είναι η φυσική συνέχεια του πάρκου, το οποίο είδαμε πόσο το έχουν χαρεί όλοι οι Αθηναίοι, έργο του Ιταλού αρχιτέκτονα Renzo Piano. Αυτόν τον κεντρικό σχεδιασμό ακολουθεί και το έργο, το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα.

Λοιπόν, καλορίζικο να είναι το AENAON και καλή δουλειά σε αυτούς που θα το υλοποιήσουν».