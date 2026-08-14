Καύσιμα: «Τσουχτερή» η έξοδος του Δεκαπενταύγουστου- Πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη σε 15 νομούς

Ακριβά πληρώνουν το γέμισμα του ρεζερβουάρ όσοι εγκαταλείπουν αυτές τις ημέρες τα αστικά κέντρα για την έξοδο του Δεκαπενταύγουστου, με τη βενζίνη να έχει σκαρφαλώσει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε 15 νομούς της χώρας και το diesel να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής.

Οι τελευταίες τιμοληψίες αποτυπώνουν την πίεση στην αντλία, παρά τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων με βάση τα τελευταία στοιχεία από το Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων για τις 12 Αυγούστου διαμορφώθηκε στα 1,982 ευρώ το λίτρο, από 1,979 ευρώ μία ημέρα νωρίτερα, ενώ η 100άρα ανέβηκε στα 2,245 ευρώ από 2,230 ευρώ.

Υψηλά παραμένει και το diesel κίνησης, με τη μέση τιμή στα 1,974 ευρώ το λίτρο, ενώ το Autogas διαμορφώθηκε στα 0,959 ευρώ.

Ακόμη βαρύτερος είναι ο λογαριασμός σε αρκετούς δημοφιλείς προορισμούς. Την υψηλότερη μέση τιμή στην απλή αμόλυβδη καταγράφουν οι Κυκλάδες με 2,257 ευρώ το λίτρο, ενώ ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,119 ευρώ, η Λέσβος με 2,080 ευρώ, η Λευκάδα με 2,064 ευρώ, η Κεφαλονιά με 2,063 ευρώ και η Ευρυτανία με 2,056 ευρώ.

Πάνω από το όριο των 2 ευρώ βρίσκονται επίσης Ηράκλειο, Κέρκυρα, Λασίθι, Μαγνησία, Ρέθυμνο, Σάμος, καθώς και Αιτωλοακαρνανία, Εύβοια και Χαλκιδική. Γρεβενά και Μεσσηνία βρίσκονται ακριβώς στα 2 ευρώ το λίτρο.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στο diesel, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σε 14 νομούς. Και εδώ οι Κυκλάδες βρίσκονται στην κορυφή, με μέση τιμή 2,244 ευρώ, ενώ ακολουθούν η Ευρυτανία με 2,084 ευρώ, η Λέσβος με 2,087 ευρώ, η Κεφαλονιά με 2,074 ευρώ και τα Δωδεκάνησα με 2,073 ευρώ. Πάνω από τα 2 ευρώ βρίσκεται το diesel και σε Εύβοια, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Λασίθι, Λευκάδα, Μαγνησία, Σάμο, Τρίκαλα και Φωκίδα.

Η εικόνα αυτή καταγράφεται παρά το «μαξιλάρι» των παρεμβάσεων που παραμένουν σε ισχύ έως το τέλος Αυγούστου. Για το diesel κίνησης η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτά το λίτρο, καθώς στην έκπτωση των 5 λεπτών από τα διυλιστήρια προστίθεται η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών στην αντλία για τον Αύγουστο. Στη βενζίνη εφαρμόζεται αντίστοιχα η συμφωνία με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια για απορρόφηση μέρους των ανατιμήσεων.

Στο διεθνές μέτωπο, πάντως, το πετρέλαιο εμφάνισε χθες τάσεις αποκλιμάκωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει απομακρυνθεί η πίεση για την αγορά καυσίμων. Το Brent υποχώρησε στην περιοχή των 87-88 δολαρίων το βαρέλι, έχοντας φτάσει τις προηγούμενες ημέρες πάνω από τα 90 δολάρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 11 Αυγούστου η τιμή spot του Brent είχε διαμορφωθεί στα 93,26 δολάρια το βαρέλι, από 87,62 δολάρια στις 7 Αυγούστου.

Η χθεσινή διόρθωση συνδέεται κυρίως με τις χαμηλότερες εκτιμήσεις για την παγκόσμια ζήτηση και τη μεγάλη αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού. Ωστόσο, η γεωπολιτική αβεβαιότητα εξακολουθεί να κρατά την αγορά σε επιφυλακή, με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές να αποτελούν βασικό παράγοντα κινδύνου για την προσφορά. Το Brent έκλεισε χθες στα 88,24 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI στα 82,56 δολάρια.