Πέτη Πέρκα: Η κλιματική κρίση είναι εδώ

Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» παραχώρησε η Πέτη Πέρκα, βουλεύτρια Φλώρινας της Νέας Αριστεράς, όπου τοποθετήθηκε σχετικά με την ιδιωτικοποίηση του νερού, την κλιματική κρίση, τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την χώρα και την ανάγκη στήριξης των πυροσβεστών.

Συγκεκριμένα, η Πέτη Πέρκα επέμεινε ότι «η κλιματική κρίση είναι εδώ! Πρέπει επιτέλους η παγκόσμια κοινότητα να σταματήσει τους πολέμους και τις εξορύξεις ορυκτών καυσίμων και να εντοπίσουν αυτό το πρόβλημα». Με αφορμή αυτή την διαπίστωση, μίλησε για τις πυρκαγιές που πλήττουν την χώρα, αλλά και για τον τραγικό χαμό των τριών πυροσβεστών: «Είναι τραγική αυτή η κατάσταση και ειδικά σε ό,τι αφορά τους πυροσβέστες, η Νέα Αριστερά είχε καταθέσει λίγα 24ωρα πριν το τραγικό συμβάν κοινοβουλευτική ερώτηση προωθώντας τα αιτήματά τους. Επιτέλους πρέπει να αναγνωριστεί η επικινδυνότητα του έργου τους». Μάλιστα, υπενθύμισε ότι έχει δείξει και η ίδια εμπράκτως την στήριξή της στους πυροσβέστες, καθώς έχει παρευρεθεί στο πλευρό τους και στις κινητοποιήσεις τους, ακόμη κι όταν δέχονταν επίθεση από τα ΜΑΤ. Η Πέτη Πέρκα σχολίασε και την στάση της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «κροκοδείλια δάκρυα».

Παράλληλα, σχολιάζοντας το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για το νερό που ψηφίστηκε στην Βουλή, η βουλεύτρια τόνισε ότι είναι «τραγικό, ατεκμηρίωτο και σκανδαλώδες». Ξεκαθάρισε ότι δεν τηρήθηκε ούτε η τυπική διαβούλευση, καθώς «αποκλείστηκαν από την συζήτηση στη Βουλή οι δήμοι, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ και της ΚΕΔ, δηλαδή οι άμεσα ενδιαφερόμενοι». Εξήγησε ότι στο εν λόγω νομοσχέδιο «δεν ιδιωτικοποιείται ρητά και άμεσα η ιδιοκτησία σήμερα, όμως η ιδιωτικοποίηση δεν αρχίζει πάντα με την πώληση της ιδιοκτησίας. Αρχίζει με την εκχώρηση των λειτουργιών, των υποδομών, της συντήρησης, της διαχείρισης και βεβαίως της τιμολογιακής πολιτικής. Κι όλα αυτά φάνηκε να εξυπηρετούνται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο». Μάλιστα, υπενθύμισε ότι «τα είχαμε πει και παλιότερα όταν έγινε η ΡΑΑΕΥ. Δηλαδή από εκεί που ήταν μια ρυθμιστική αρχή για την ενέργεια έβαλαν και το νερό», ενώ παρατήρησε: «Ποια η ανάγκη να μπει σε ρύθμιση ένα προϊόν αν δεν πρόκειται να εμπορευματοποιηθεί;».

Η Πέτη Πέρκα υπογράμμισε τις αντιδράσεις από τις δημοτικές επιχειρήσεις, από τους δήμους και από τους πολίτες. Επίσης, ανέλυσε πώς θα λειτουργήσει αυτός ο νόμος: «Πάνε σιγά σιγά και κάνουν αυτές τις συνενώσεις. Δηλαδή 43 φορείς από Αττική, Βοιωτία, Εύβοια και Φωκίδα στην ΕΥΔΑΠ και 25 φορείς σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική με την ΕΥΑΘ. Δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση, αλλά για διοικητική συγκόλληση αυτών των διαφορετικών φορέων που έχουν τελείως διαφορετικές υποδομές, ανάγκες, οικονομικά δεδομένα, γεωγραφικά χαρακτηριστικά, χωρίς βεβαίως κανένα σχέδιο, χωρίς αναλυτική αξιολόγηση των επιπτώσεων». Η βουλεύτρια συνέχισε μιλώντας και για τα υπόλοιπα απαράδεκτα άρθρα που περιλάμβανε το νομοσχέδιο, και συγκεκριμένα για το έργο «Εύρυτος», που προωθεί την μερική εκτροπή των παραποτάμων του Αχελώου, του Κρικελλιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο: «Δεν εξηγήθηκε ποτέ ποια είναι αυτή η αδήριτη ανάγκη αυτού του έργου. Δεν υπήρχαν δεδομένα, δεν υπήρχε τεκμηρίωση και μάλιστα όπως είπε και η WWF προσφάτως έγιναν τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής, το 2024 δεν παρουσιάστηκε μια τέτοια ανάγκη. Δυστυχώς παντού εμφανίζεται το επιχείρημα της λειψυδρίας, η οποία όμως δεν είναι μια ξαφνική θεομηνία, δεν είναι απρόβλεπτο γεγονός. Είναι μακροχρόνιο, γνωστό, επιστημονικά τεκμηριωμένο πρόβλημα και απαιτεί έγκαιρο σχεδιασμό, διαφάνεια, δημόσιο προγραμματισμό, έργα κλπ. Με βάση το επιχείρημα της λειψυδρίας παραβιάζεται και ο νόμος των δημοσίων συμβάσεων με απευθείας αναθέσεις. Είναι μια μέθοδος διακυβέρνησης από τη ΝΔ: απευθείας αναθέσεις με παρέκκλιση».

Με αφορμή την συζήτηση περί λειψυδρίας, η βουλεύτρια εστίασε στα νησιά και σχολίασε ότι «από τη μία δεν γίνονται τα έργα που πρέπει γιατί απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και από την άλλη δεν μπαίνει κανένας περιορισμός στις πισίνες. Τα νησιά είναι βέβαια πιο ευάλωτα στην λειψυδρία».

Στη συνέχεια, η Πέτη Πέρκα έκανε λόγο για την σκανδαλώδη διάταξη για τους εγκαταλελειμμένους και φθίνοντες οικισμούς του νομοσχεδίου που εξυπηρετεί τα συμφέροντα μεγαλοβιομηχάνου στην Τήνο: «Υπήρξε από το 2014 μια διάταξη που έλεγε ότι οι δήμοι μπορούν να τους αναβιώσουν σε 100 στρέμματα μόνο. Η ανάπτυξη αυτή ήταν μόνο για την ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη, τη Ρόδο και την Εύβοια. Έρχεται, λοιπόν, μια διάταξη τώρα που απλώνει αυτή τη δυνατότητα σε όλα τα νησιά, δίνει δικαίωμα και σε ιδιώτες. Και εδώ είναι το λεπτό σημείο, ενώ αυξάνει τα στρέμματα από 100 σε 200. Το θέμα όμως εδώ είναι ότι υπάρχει ο σχεδιασμός του μεγαλοβιομήχανου του κ. Στασινόπουλου, που είναι και βασικός μέτοχος μιας εταιρείας ακίνητης περιουσίας και έχει αγοράσει στην Τήνο γύρω από μια μεγάλη έκταση από τον εγκαταλελειμμένο οικισμό Μοναστήρια πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις. Στη μέση κάπου είναι αυτός ο οικισμός. Με την συγκεκριμένη διάταξη μπορεί να συνεχίσει να κάνει resort, να κάνει κάτι πολύ μεγάλο. Χωρίς αυτή δεν θα μπορούσε να γίνει». Η βουλεύτρια ξεκαθάρισε ότι κάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ να μην δεχτούν περάσει η διάταξη στο όνομά τους, καθώς όπως τόνισε θυμίζει και την περιβόητη τροπολογία για το Πόρτο Καρράς. «Είναι τραγικό ότι εν μέσω θέρους, την μία μέρα ξεπουλιούνται τα μνημεία, την άλλη το νερό και μετά είχαμε και τις αγωγές SLAPP», σημείωσε.

Κλείνοντας, η Πέτη Πέρκα ανέφερε ξανά πως «πρέπει να αντιληφθούμε ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ. Δεν είναι κάτι μακρινό που θα έρθει στο μέλλον. Τρεις δεκαετίες έχασε η ανθρωπότητα να μην εμπιστεύεται τους επιστήμονες και με τους «πετρελαιάδες» που χρηματοδοτούσαν ινστιτούτα για να αμφισβητούν τα επιστημονικά δεδομένα. Και ήταν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί, ο Τραμπ και η άκρα δεξιά. Κι όταν πια αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούν να το αποφύγουν γιατί είναι κάτι ορατό, άρχισε ο πράσινος καπιταλισμός. Και αντί να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση, οι χώρες επενδύουν σε πολέμους, σε υπερεξοπλισμούς και σε νέες εξορύξεις ορυκτών καυσίμων που είναι και ο βασικός μηχανισμός έντασης της κλιματικής αλλαγής».