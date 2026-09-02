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ΟΑΣΘ: Στους δρόμους τα 50 ηλεκτρικά, αρθρωτά λεωφορεία - Πιάνουν τιμόνι οι νέοι οδηγοί

ΟΑΣΘ: Στους δρόμους τα 50 ηλεκτρικά, αρθρωτά λεωφορεία - Πιάνουν τιμόνι οι νέοι οδηγοί
Newsroom
Τετάρτη, 02/09/2026 - 13:39
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Σημαντική ενίσχυση στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, φέρνει η ένταξη 50 καινούργιων, αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς και η πρόσληψη 171 οδηγών, με τους οποίους αυξάνονται οι συχνότητες διέλευσης των λεωφορείων του ΟΑΣΘ και μειώνονται οι αναμονές στις στάσεις.

Ειδικότερα, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κυκλοφορούν από σήμερα τα καινούργια ηλεκτρικά, 18μετρα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, με τα οποία αναμορφώνονται ριζικά οι συνθήκες μετακίνησης του επιβατικού κοινού. Η Θεσσαλονίκη και ο ΟΑΣΘ υποδέχονται αυτού του τύπου οχήματα για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Τα νέα λεωφορεία είναι υπερσύγχρονα, χωρητικότητας 130 επιβατών, διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, εξαερισμού και παράθυρα με ανάκληση. Η αυτονομία τους είναι 300 χιλιόμετρα, η οποία τους επιτρέπει να ολοκληρώνουν με άνεση δύο βάρδιες κυκλοφορίας.

Είναι εξοπλισμένα με ράμπα για την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρίες και διαθέτουν ειδική θέση για αναπηρικό αμαξίδιο. Επιπλέον, διαθέτουν εσωτερικό σύστημα φωτισμού με λάμπες LED, το οποίο προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με την ώρα και το εξωτερικό φως.

Είναι οικολογικά, αθόρυβα και μηδενικών εκπομπών ρύπων, ενώ διαθέτουν θύρες usb για τη φόρτιση φορητών συσκευών από τους επιβάτες.

Οι γραμμές

Τα καινούργια λεωφορεία, όπως είχε δεσμευτεί εξαρχής ο ΟΑΣΘ, δρομολογούνται σε πολυπληθείς περιοχές, κατά κύριο λόγο στη δυτική Θεσσαλονίκη, στις οποίες δεν υπάρχει κάλυψη από το Μετρό.

Ειδικότερα, εντάσσονται στις γραμμές:

  • Χ1, που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο «Μακεδονία». Η συγκεκριμένη γραμμή θα εξυπηρετείται από δέκα λεωφορεία τα οποία είναι εξοπλισμένα με αποσκευοφυλάκιο
  • 12, που εκτελεί το δρομολόγιο Κάτω Τούμπα – ΚΤΕΛ «Μακεδονία»
  • 27, που εκτελεί το δρομολόγιο Σταυρούπολη – Πανεπιστήμιο
  • 32, που εκτελεί το δρομολόγιο Κάτω Ηλιούπολη – Αριστοτέλους

Με τη δρομολόγηση των 50 ηλεκτρικών αρθρωτών λεωφορείων, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο ΟΑΣΘ συνεχίζει μια μακρά περίοδο πρωτοπορίας, καθώς το μακρινό 1978 ήταν και πάλι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα τα απλά αρθρωτά λεωφορεία.

Χειμερινό πρόγραμμα

Παράλληλα με την πρεμιέρα των νέων ηλεκτρικών οχημάτων, από την 1η Σεπτεμβρίου τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων του Οργανισμού. Η διαδικασία πρόσληψης ολοκληρώνεται και οι νέοι οδηγοί πιάνουν τιμόνι, ενισχύοντας δυναμικά τις γραμμές και διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου.

Οι συχνότητες των δρομολογίων αυξάνονται δραστικά, οι μεγάλες αναμονές στις στάσεις μειώνονται στο ελάχιστο και το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης θα εξυπηρετείται ταχύτερα, ποιοτικότερα και με απόλυτη αξιοπιστία.

Η καθημερινότητα στην πόλη αποκτά μια εντελώς νέα, φωτεινή εικόνα, με τα αστικά λεωφορεία να εκτελούν πυκνά δρομολόγια στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι ήδη από χθες, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου τέθηκε σε ισχύ η αναδιαμόρφωση του δικτύου λεωφορείων στην Καλαμαριά και την ανατολική Θεσσαλονίκη. Το νέο πλάνο περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις και βελτιστοποιήσεις σε καίριες γραμμές, με στόχο τη βέλτιστη διασύνδεση με τη νέα επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερωθούν αναλυτικά για τις αλλαγές που επηρεάζουν τις μετακινήσεις τους, επισκεπτόμενοι την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΣΕΘ.

Η διοίκηση του ΟΑΣΘ

Για μια ιστορική περίοδο για τον ΟΑΣΘ και τη Θεσσαλονίκη, κάνουν λόγο ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Μανώλης Μπελιμπασάκης και Κώστας Ταγγίρης, αντίστοιχα.

«Η δρομολόγηση των 50 νέων, αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων, αφορά κυρίως την καθημερινότητα του επιβάτη, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και μια ουσιαστική αναβάθμιση της δημόσιας συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη. Με περισσότερα και σύγχρονα οχήματα, με νέους οδηγούς και με συχνότερα δρομολόγια, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα ώστε ο πολίτης να αισθανθεί τη βελτίωση στην πράξη: στη στάση, μέσα στο λεωφορείο, στον χρόνο που χρειάζεται για τη μετακίνησή του. Η προσπάθεια δεν σταματά εδώ. Συνεχίζεται καθημερινά, με σχέδιο, συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα. Καλούμε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να αγκαλιάσουν τα νέα λεωφορεία, να τα κάνουν κομμάτι της καθημερινότητάς τους και, όλοι μαζί, να τα φροντίσουμε και να τα σεβαστούμε ως μια σημαντική επένδυση για την πόλη μας και τις μετακινήσεις της», υπογραμμίζει ο κ. Μπελιμπασάκης.

Από την πλευρά του, ο κ. Ταγγίρης τονίζει: «Ο ΟΑΣΘ όχι μόνο τιμά την πλούσια ιστορία του ως πρωτοπόρος στις αστικές συγκοινωνίες, αλλά πρωτοστατεί και στη νέα, πράσινη εποχή. Με τα 50 νέα, εντυπωσιακά 18μετρα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία και την ένταξη νέων οδηγών στην οικογένειά μας, αλλάζουμε σελίδα. Η Θεσσαλονίκη αποκτά επιτέλους τις αστικές συγκοινωνίες που της αξίζουν: σύγχρονες, γρήγορες, φιλικές προς το περιβάλλον και τον πολίτη. Ο ΟΑΣΘ διαθέτει πλέον 160 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία και 46 εξίσου νέα ντιζελοκίνητα, γεγονός που σημαίνει ότι τα 206 οχήματά μας, σε σύνολο 300 που δρομολογούμε, είναι ολοκαινούργια. Συνεχίζουμε την προσπάθεια, με στόχο την πλήρη ανανέωση του στόλου μας».

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