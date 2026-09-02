Φρ. Παρασύρης: Το «θαύμα» των τιμολογίων λίγο πριν από την κάλπη: Όψιμη μείωση στα μπλε, ακριβότερο ρεύμα για τους πολλούς

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε χθες τιμολόγια ηλεκτρισμού που περιλαμβάνουν φθηνότερες τιμές για τα σταθερά τιμολόγια δωδεκαμήνου.

Χρειάστηκε να πλησιάσουν οι εκλογές για να γίνει αυτό που το ΠΑΣΟΚ φώναζε εδώ και δύο χρόνια: να αξιοποιηθεί η δυνατότητα παρέμβασης στην αγορά προς όφελος των καταναλωτών και να προσφερθούν πραγματικά ανταγωνιστικές τιμές στα σταθερά τιμολόγια.

Επί δύο χρόνια, ενώ άλλοι πάροχοι προσέφεραν σταθερά τιμολόγια σε πολύ χαμηλότερες τιμές, η ΔΕΗ κρατούσε τις δικές της τιμές στα ύψη. Έτσι στήθηκε το αφήγημα της κερδοφορίας, για το οποίο περηφανεύεται η κυβέρνηση. Μόνο που αυτή η κερδοφορία δεν ήρθε από θαύμα. Χτίστηκε στις πλάτες των πολιτών.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση μιας πρότασης που είχε κατατεθεί έγκαιρα και δημόσια από το ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα, όμως, γεννά ένα εύλογο ερώτημα: γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε στο παρά πέντε για να εφαρμοστεί κάτι που θα μπορούσε να είχε προσφέρει ανακούφιση στους καταναλωτές πολύ νωρίτερα; Θυμίζουμε πως πριν από έναν και πλέον χρόνο, η Κυβέρνηση απέρριπτε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τα σταθερά τιμολόγια.

Υπάρχει, όμως, και η άλλη μισή αλήθεια. Στα «πράσινα» τιμολόγια ανακοινώθηκαν από τη ΔΕΗ αυξήσεις της τάξης του 20% για μηνιαία κατανάλωση πάνω από 200 kWh — δηλαδή για τη συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, προβάλλεται επιδέξια η μικρότερη αύξηση του 7% για όσους μένουν κάτω από αυτό το όριο, οι οποίοι είναι πολύ λιγότεροι.

Το ΠΑΣΟΚ δεν περίμενε τις εκλογές για να μιλήσει για το κόστος της ενέργειας. Έχει ήδη καταθέσει δημόσια ένα ολοκληρωμένο σύνολο προτάσεων, με έναν καθαρό στόχο: φθηνότερη ενέργεια για όλους και ουσιαστική προστασία για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Οι πολίτες βλέπουν, συγκρίνουν και καταλαβαίνουν. Η εμπαιγμός της Κυβέρνησης στην ενέργεια δεν ξεπλένεται με όψιμες εκπτώσεις της τελευταίας στιγμής.

Και ο λογαριασμός για την κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια θα έρθει. Και θα είναι βαρύς.