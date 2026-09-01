Ρεύμα: Άλμα 43,5% στη χονδρική σε δύο μήνες- Σήμερα τα νέα πράσινα τιμολόγια

Μέσα σε μόλις δύο μήνες, από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας έχει αυξηθεί κατά 43,5%, με την αγορά να αναμένει σήμερα τις ανακοινώσεις των προμηθευτών για τα πράσινα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα, η άνοδος του φυσικού αερίου και του πετρελαίου διατηρεί τις πιέσεις και στα καύσιμα, ενώ το ενεργειακό κόστος αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά ζητήματα ενόψει της παρουσίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και των μέτρων που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση. Μάλιστα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έσπευσε χθες να προαναγγείλει την ανακοίνωση μέτρων στήριξης των καταναλωτών, αποφεύγοντας πάντως να μιλήσει για επιδοτήσεις στους λογαριασμούς. Όπως είπε, ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει μέτρα που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ενίσχυση της αγοράς, ώστε στη συνέχεια να υπάρξει και συγκράτηση των τιμών. Η ανησυχία, πάντως, δεν περιορίζεται στην ελληνική αγορά, καθώς σε ολόκληρη την Ευρώπη εντείνεται ο προβληματισμός για την εξέλιξη του ενεργειακού κόστους ενόψει του χειμώνα. Στις ήδη αυξημένες τιμές του πετρελαίου έρχεται να προστεθεί η άνοδος του φυσικού αερίου, με τα συμβόλαια παράδοσης Οκτωβρίου να έχουν φθάσει στα 70 ευρώ/MWh, εξέλιξη που δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για τους επόμενους μήνες. Την αβεβαιότητα ενισχύει η νέα κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο, η οποία έχει οδηγήσει εκ νέου το Brent πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, διατηρώντας ανοικτό το ενδεχόμενο νέων πιέσεων στις τιμές των καυσίμων.

Mε αυτά τα δεδομένα, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες την παράταση έως το τέλος Σεπτεμβρίου της επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ. Παράλληλα, Helleniq Energy και Motor Oil συνεχίζουν την έκπτωση 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 20 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων που διαθέτουν στην εγχώρια αγορά.

Παρά τις παρεμβάσεις, οι μέσες τιμές λιανικής τόσο της βενζίνης όσο και του ντίζελ εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω από το όριο των 2 ευρώ. Στις 30 Αυγούστου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφωνόταν στα 2,042 ευρώ/λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 2,029 ευρώ/λίτρο. Η πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναμένεται πλέον να αποτελέσει τον βασικό παράγοντα για τη διαμόρφωση των τιμών στην εγχώρια αγορά κατά τον Σεπτέμβριο. Την ίδια στιγμή, σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Αύγουστος έκλεισε με τη μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας στα 133,4 ευρώ/MWh, αυξημένη κατά περίπου 21% έναντι των 109,95 ευρώ/MWh του Ιουλίου. Πρόκειται μάλιστα για τον δεύτερο συνεχόμενο μήνα έντονης ανόδου, καθώς είχε προηγηθεί αύξηση 18,3% τον Ιούλιο. Έτσι, από τα 92,93 ευρώ/MWh τον Ιούνιο, η μέση χονδρεμπορική τιμή ανέβηκε στα 109,95 ευρώ/MWh τον Ιούλιο και στα 133,4 ευρώ/MWh τον Αύγουστο. H εξέλιξη αυτή στρέφει σήμερα το ενδιαφέρον στις ανακοινώσεις των προμηθευτών για τα πράσινα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, καθώς μένει να φανεί σε ποιο βαθμό η άνοδος της χονδρικής θα περάσει στις τελικές χρεώσεις. Ιδιαίτερο βάρος έχει η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ, η οποία, έχοντας τον μεγαλύτερο αριθμό πελατών στην κατηγορία των πράσινων τιμολογίων, λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την αγορά. Τον Αύγουστο η επιχείρηση είχε διατηρήσει το βασικό πράσινο τιμολόγιό της στα 13,84 λεπτά/kWh για κατανάλωση έως 200 kWh τον μήνα και στα 15,4 λεπτά/kWh για την κατανάλωση πάνω από το συγκεκριμένο όριο.