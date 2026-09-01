Πώς να καθαρίσετε σωστά το κλιματιστικό για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος

Η συσσώρευση σκόνης και ρύπων στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού μειώνει την απόδοσή του και αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η σωστή συντήρηση του κλιματιστικού είναι ζωτικής σημασίας. Αν η εξωτερική μονάδα έχει μαζέψει ακαθαρσίες, το καθάρισμα με το λάστιχο του κήπου αποτελεί μια αποτελεσματική λύση, αρκεί να γίνει με τον σωστό τρόπο.

Ο Randy Huckstadt, εργολάβος συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού (HVAC) και ειδικός της πλατφόρμας JustAnswer, επιβεβαιώνει ότι ο ήπιος ψεκασμός των εξωτερικών πηνίων συμπύκνωσης απομακρύνει τη σκόνη, τα φύλλα και το γρασίδι που εμποδίζουν τη ροή του αέρα. Όταν ο αέρας κυκλοφορεί ανεμπόδιστα, το σύστημα καταβάλλει λιγότερη προσπάθεια για την απομάκρυνση της θερμότητας, γεγονός που μειώνει συνολικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ειδικός προειδοποιεί κατά της χρήσης νερού υπό υψηλή πίεση, καθώς μπορεί να λυγίσει τα ευαίσθητα αλουμινένια πτερύγια της μονάδας, προκαλώντας μόνιμη απώλεια απόδοσης.

Η σωστή διαδικασία καθαρισμού

Για έναν ασφαλή καθαρισμό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Διακοπή ρεύματος: Απενεργοποιήστε πλήρως την παροχή ρεύματος στη μονάδα.

Απενεργοποιήστε πλήρως την παροχή ρεύματος στη μονάδα. Αφαίρεση επιφανειακών ρύπων: Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα για να απομακρύνετε τα μεγάλα υπολείμματα, όπως φύλλα και ιστούς αράχνης.

Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα για να απομακρύνετε τα μεγάλα υπολείμματα, όπως φύλλα και ιστούς αράχνης. Πλύσιμο με νερό: Συνδέστε το λάστιχο του κήπου ρυθμίζοντας το ακροφύσιο σε ήπια ροή και ξεπλύνετε τα πηνία από πάνω προς τα κάτω.

Συνδέστε το λάστιχο του κήπου ρυθμίζοντας το ακροφύσιο σε ήπια ροή και ξεπλύνετε τα πηνία από πάνω προς τα κάτω. Χρήση καθαριστικού: Εάν τα πηνία είναι ιδιαίτερα βρώμικα, εφαρμόστε ένα ειδικό καθαριστικό πηνίων, αφήστε το να δράσει για 10 λεπτά και ξεπλύνετε σχολαστικά με χαμηλή πίεση. Αποφύγετε αυστηρά τα όξινα καθαριστικά, καθώς μπορούν να καταστρέψουν τα στοιχεία της συσκευής αν δεν ξεπλυθούν σωστά.

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Αλλαγή φίλτρων: Αντικαταστήστε τα φίλτρα αέρα της εσωτερικής μονάδας κάθε 1-3 μήνες.

Αντικαταστήστε τα φίλτρα αέρα της εσωτερικής μονάδας κάθε 1-3 μήνες. Ελεύθερος χώρος: Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον μισού μέτρου (60 εκ.) γύρω από την εξωτερική μονάδα, καθαρίζοντας χόρτα και κλαδιά.

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον μισού μέτρου (60 εκ.) γύρω από την εξωτερική μονάδα, καθαρίζοντας χόρτα και κλαδιά. Καθαρισμός αποχέτευσης: Ρίξτε ένα φλιτζάνι λευκό ξύδι στην αποχέτευση συμπυκνωμάτων δύο φορές το χρόνο για την πρόληψη της μούχλας.

Ρίξτε ένα φλιτζάνι λευκό ξύδι στην αποχέτευση συμπυκνωμάτων δύο φορές το χρόνο για την πρόληψη της μούχλας. Ετήσιος έλεγχος: Προγραμματίστε επαγγελματική συντήρηση κάθε άνοιξη για τον έλεγχο των επιπέδων του ψυκτικού υγρού.

Πηγή: thespruce.com