Τζέι Ντι Βανς: Προτεραιότητα να διατηρηθεί χαμηλά η τιμή των καυσίμων

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Newsroom
Παρασκευή, 14/08/2026 - 11:43
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Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απείλησε χθες Πέμπτη ότι το Ιράν θα υποστεί οικονομική απομόνωση «που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος», αναγγέλλοντας πως νέα μέτρα ετοιμάζονται και θα παρουσιαστούν «την επόμενη εβδομάδα», πέρα από τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο σε αντίποινα για το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων

«Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε κι είναι πολύ πιο χαμηλά από τα υψηλά όπου είχε φτάσει στην αρχή της ένοπλης σύρραξης. Ιδού ο στόχος υπ’ αριθμόν ένα, να εξασφαλίσουμε ότι το πετρέλαιο και η βενζίνη θα παραμείνουν φθηνά για τους Αμερικανούς», ανέφερε ο αμερικανός αντιπρόεδρος στο Fox News.

«Και κατόπιν στόχος υπ’ αριθμόν δύο είναι προφανώς να εξασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε ο κ. Βανς, διαβεβαιώνοντας πως «οδεύουμε να επιτύχουμε αυτούς τους δυο στόχους».

Ο ρεπουμπλικάνος αντιπρόεδρος θεωρείται από τους πιο σκεπτικιστές στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Πάντως με τις χθεσινές δηλώσεις του φάνηκε να ευθυγραμμίζεται με τη στάση αναμονής που φέρεται πλέον να έχει υιοθετήσει ο πρόεδρος Τραμπ, ώστε να φέρει αποτέλεσμα όπως προσμένει η οικονομική πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη.

«Ορισμένες φορές είμαστε επικεντρωμένοι στο ενεργειακό κομμάτι (...) Ορισμένες στη στρατιωτική φύση, στο πυρηνικό πρόγραμμα», ανέφερε ακόμη ο Τζέι Ντι Βανς, διαβεβαιώνοντας πως ο αμερικανός πρόεδρος έχει στη διάθεσή του «πολλά εργαλεία» και τα αξιοποιεί κατά τρόπο «πολύ επιλεκτικό, πολύ στρατηγικό».

Η παρουσίαση που έκανε ο αντιπρόεδρος Βανς πάντως μοιάζει εντυπωσιακά διαφορετική από αυτήν του προέδρου Τραμπ, που έλεγε όταν άρχισε ο πόλεμος πως βασικός στόχος του ήταν να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, με τίμημα, αν ήταν ανάγκη, βραχυπρόθεσμες θυσίες των Αμερικανών σε οικονομικό επίπεδο.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιλέγει την οικονομική πίεση καθώς η διπλωματική οδός μοιάζει κλειστή. Τόσο η Ουάσιγκτον, όσο και η Τεχεράνη επιμένουν στις θέσεις και στους όρους που θέτουν για να ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ.

Ενώ, σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές επιλογές του, ο πρόεδρος Τραμπ είναι κατά δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου αναγκασμένος να λάβει υπόψη την ανησυχητικά ταχεία συρρίκνωση των αποθεμάτων συγκεκριμένων τύπων πυραύλων ακριβείας και μακράς εμβέλειας και άλλων τύπων όπλων.

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