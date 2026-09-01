Ρωτήσαμε έναν ειδικό αν o αφυγραντήρας μπορεί να δροσίσει το σπίτι και η απάντηση μας εξέπληξε

Η υψηλή υγρασία κάνει τη ζέστη πιο αισθητή, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα στο σπίτι ακόμα κι όταν δουλεύει το κλιματιστικό.

Στην αναζήτηση έξυπνων τρόπων για τη διατήρηση μιας ευχάριστης θερμοκρασίας στο σπίτι κατά τις περιόδους καύσωνα, η μείωση της υγρασίας παίζει καθοριστικό ρόλο. Η Elizabeth Shavers, διευθύντρια της Oncourse Home Solutions, επιβεβαιώνει ότι ένας αφυγραντήρας μπορεί πράγματι να δροσίσει έναν χώρο τις θερμές και υγρές ημέρες.

«Αφαιρώντας την περίσσεια υγρασίας από τον αέρα, ο αφυγραντήρας επιτρέπει στο σώμα να αισθάνεται πιο δροσερό, ακόμη και αν ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος σε υψηλότερη θερμοκρασία», εξηγεί η Shavers.

Τα οφέλη της αφαίρεσης της υγρασίας

Για βέλτιστα αποτελέσματα, η ειδικός συνιστά τη λειτουργία του αφυγραντήρα παράλληλα με το σύστημα κλιματισμού και όχι ως μεμονωμένη λύση. Η ιδανικότερη επιλογή είναι ένα κεντρικό σύστημα αφύγρανσης, το οποίο συνδέεται απευθείας με τους αεραγωγούς του σπιτιού.

Με την πτώση των επιπέδων υγρασίας, η ατμόσφαιρα γίνεται λιγότερο επιβαρυμένη, χωρίς να απαιτείται χαμηλότερη ρύθμιση του κλιματιστικού, γεγονός που προστατεύει τη συσκευή από την υπερλειτουργία και εμποδίζει παράλληλα την ανάπτυξη μούχλας.

Εννιά μυστικά για δροσιά χωρίς υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος

Πέρα από τη σωστή χρήση αφυγραντήρα, η Shavers προτείνει επιπλέον καθημερινές πρακτικές για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας:

Σταθερός θερμοστάτης: Αποφύγετε τις απότομες και πολύ χαμηλές ρυθμίσεις, καθώς δεν δροσίζουν ταχύτερα το σπίτι, αλλά απλώς παρατείνουν τη λειτουργία του συμπιεστή.

Αποφύγετε τις απότομες και πολύ χαμηλές ρυθμίσεις, καθώς δεν δροσίζουν ταχύτερα το σπίτι, αλλά απλώς παρατείνουν τη λειτουργία του συμπιεστή. Έξυπνος θερμοστάτης: Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ανάλογα με τις ώρες παρουσίας σας στο σπίτι.

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ανάλογα με τις ώρες παρουσίας σας στο σπίτι. Σκίαση την ημέρα: Κλείνετε τις περσίδες και τις κουρτίνες για να εμποδίσετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Κλείνετε τις περσίδες και τις κουρτίνες για να εμποδίσετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Χρήση συσκευών το βράδυ: Λειτουργείτε τον φούρνο, το πλυντήριο πιάτων και το στεγνωτήριο κατά τις βραδινές ώρες για να αποφύγετε την έκλυση θερμότητας.

Λειτουργείτε τον φούρνο, το πλυντήριο πιάτων και το στεγνωτήριο κατά τις βραδινές ώρες για να αποφύγετε την έκλυση θερμότητας. Νυχτερινός αερισμός: Ανοίγετε τα παράθυρα τις νυχτερινές ώρες, δημιουργώντας ρεύμα αέρα μεταξύ διαφορετικών πλευρών του σπιτιού.

Ανοίγετε τα παράθυρα τις νυχτερινές ώρες, δημιουργώντας ρεύμα αέρα μεταξύ διαφορετικών πλευρών του σπιτιού. Ανοιχτές εσωτερικές πόρτες: Διατηρείτε τις εσωτερικές πόρτες ανοιχτές κατά τη διάρκεια της ημέρας για ομοιόμορφη κυκλοφορία του αέρα.

Διατηρείτε τις εσωτερικές πόρτες ανοιχτές κατά τη διάρκεια της ημέρας για ομοιόμορφη κυκλοφορία του αέρα. Ελεύθερα στόμια αερισμού: Μην καλύπτετε τις γρίλιες κλιματισμού με έπιπλα ή χαλιά.

Μην καλύπτετε τις γρίλιες κλιματισμού με έπιπλα ή χαλιά. Τακτική αλλαγή φίλτρων: Τα βρώμικα φίλτρα εμποδίζουν τη ροή του αέρα και επιβαρύνουν το σύστημα.

Τα βρώμικα φίλτρα εμποδίζουν τη ροή του αέρα και επιβαρύνουν το σύστημα. Καθαρισμός εξωτερικής μονάδας: Διατηρείτε ελεύθερο τον χώρο γύρω από την εξωτερική μονάδα, απομακρύνοντας φύλλα και υπολείμματα.

Πηγή: thespruce.com