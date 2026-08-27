ΠΑΣΟΚ: Ενώ η Ευρώπη εξετάζει φορολογία υπερκερδών στα καύσιμα, η κυβέρνηση προστατεύει τα συμφέροντα και μοιράζει ψίχουλα

Όταν η κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει την ακρίβεια, τις αυξήσεις στα καύσιμα ή το κόστος της ενέργειας, επικαλείται αμέσως τις «διεθνείς συνθήκες» και τις «ευρωπαϊκές εξελίξεις». Όταν όμως η Ευρώπη αναζητά τρόπους να προστατεύσει τους πολίτες από την αισχροκέρδεια, η ελληνική κυβέρνηση είναι απούσα.

Έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης —η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Αυστρία και η Πορτογαλία— ζητούν κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη φορολόγηση των υπερκερδών των πετρελαϊκών εταιρειών. Μάλιστα, η Πορτογαλία προχώρησε ήδη στην επιβολή έκτακτου φόρου 33% στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων.

Στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση έσπευσε να διαβεβαιώσει τα διυλιστήρια πως δεν πρόκειται να ενοχληθούν. Μια πρόχειρη συμφωνία για μια πρόσκαιρη «έκπτωση» στα καύσιμα έως το τέλος Αυγούστου, δηλαδή μερικά «ψίχουλα» υπό τον μανδύα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ήταν το πρόσχημα ώστε να μην τους αγγίξει κανείς.

Την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να επιστρέψουν μέρος των υπερκερδών στην κοινωνία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για όσους κερδίζουν από την κρίση.

Το πιο προκλητικό είναι ότι αυτό που σήμερα ζητούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων και επιστροφή των εσόδων στην κοινωνία, το ΠΑΣΟΚ το είχε προτείνει ήδη επανειλημμένα.

Είναι πλέον ξεκάθαρο πως χρειάζεται ένα άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής και ότι η κυβέρνηση έχει χάσει την αξιοπιστία της.