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Άνοιξαν οι αιτήσεις για το Youth Climate Action Fund – Έως 4.000 ευρώ για δράσεις νέων για το κλίμα στη Θεσσαλονίκη

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το Youth Climate Action Fund – Έως 4.000 ευρώ για δράσεις νέων για το κλίμα στη Θεσσαλονίκη
Newsroom
Τετάρτη, 02/09/2026 - 15:46
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Άνοιξε από χθες, 1 Σεπτεμβρίου, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Youth Climate Action Fund του Bloomberg Philanthropies, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους και νέες της πόλης να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τις δικές τους δράσεις για το κλίμα και τη βιωσιμότητα.

Η Θεσσαλονίκη είναι μία από τις 300 πόλεις παγκοσμίως και μία από τις 58 στην Ευρώπη που επιλέχθηκαν το 2026 για να συμμετάσχουν στο Youth Climate Action Fund. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το OK!Thess και προβλέπει χρηματοδότηση από 1.000 έως 4.000 ευρώ ανά έργο, καθώς και υποστήριξη των ομάδων κατά την υλοποίηση των προτάσεών τους.

Στην πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες τουλάχιστον δύο νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών, καθώς και μαθητικές και φοιτητικές ομάδες, μη κερδοσκοπικοί φορείς που συνεργάζονται με νέους και σχολεία. Βασική προϋπόθεση είναι οι νέοι να έχουν ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης.

Οι προτάσεις μπορούν να αφορούν έξι βασικές θεματικές:

  • την αντιμετώπιση της αστικής θερμικής νησίδας,
  • τη δημιουργία πιο πράσινων γειτονιών,
  • την κυκλική οικονομία και τη μείωση απορριμμάτων,
  • τη βιώσιμη κινητικότητα,
  • την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση,
  • την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας για το κλίμα.

Ενδεικτικά, μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις όπως λαχανόκηποι και μικρές πράσινες παρεμβάσεις, δενδροφυτεύσεις, δράσεις ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, πρωτοβουλίες για το ποδήλατο και το περπάτημα, περιβαλλοντικά εργαστήρια και καμπάνιες, εφαρμογές περιβαλλοντικής καταγραφής και κλιματικά hackathons.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τη συμμετοχή των νέων, τον αναμενόμενο αντίκτυπο, το κατά πόσο είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν, τη σύνδεση με τις κλιματικές προτεραιότητες της Θεσσαλονίκης και τη βιωσιμότητα της δράσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, μέσω του okthess.gr/ycaf, όπου είναι διαθέσιμες και όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις θεματικές ενότητες και τα κριτήρια συμμετοχής.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2026 - 15:48
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