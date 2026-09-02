Πέτη Πέρκα: Σε νέο αδιέξοδο η Φλώρινα με το φυσικό αέριο

Αναλυτικά, η δήλωση της βουλεύτριας Φλώρινας της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα:

«Οι εξελίξεις στη Φλώρινα επιβεβαιώνουν, δυστυχώς, με τον πιο ανησυχητικό τρόπο όσα είχαμε εγκαίρως επισημάνει στη Βουλή: η κυβερνητική επιλογή να εγκαταλειφθεί η τηλεθέρμανση και να αντικατασταθεί από ένα πρόχειρα σχεδιασμένο μοντέλο φυσικού αερίου οδηγεί την περιοχή σε νέο ενεργειακό αδιέξοδο.

Οι εγκαταστάτριες εταιρείες της περιοχής προειδοποιούν πλέον δημόσια ότι, εξαιτίας των παρατεταμένων καθυστερήσεων στις πληρωμές για εργασίες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, βρίσκονται αντιμέτωπες με πραγματική οικονομική αδυναμία συνέχισης των έργων. Επί μήνες – και σε ορισμένες περιπτώσεις επί πολύ μεγαλύτερο διάστημα – οι επαγγελματίες καλούνται να προχρηματοδοτούν με ίδια κεφάλαια εγκαταστάσεις, μισθούς, εισφορές, υλικά, καύσιμα και λειτουργικά έξοδα, χωρίς να λαμβάνουν τα ποσά που δικαιούνται για έργα τα οποία έχουν ήδη παραδοθεί.

Πρόκειται για πρόβλημα που απειλεί άμεσα τη συνέχιση του προγράμματος φυσικού αερίου στη Φλώρινα. Οι ίδιες οι εταιρείες δηλώνουν ότι, εάν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς, θα οδηγηθούν σε οριστική παύση εργασιών.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει καθαρά: πώς είναι δυνατόν να προωθεί μια μετάβαση στο φυσικό αέριο όταν δεν εξασφαλίζει ούτε τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την υλοποίησή της; Και, κυρίως, τι θα γίνει με τους πολίτες της Φλώρινας που περιμένουν την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεών τους ή έχουν ήδη αποξηλώσει τα προηγούμενα συστήματα θέρμανσης, μένοντας χωρίς ασφαλή και αξιόπιστη εναλλακτική ενόψει χειμώνα;

Είχαμε προειδοποιήσει ότι η επιλογή του φυσικού αερίου έγινε χωρίς διασφαλισμένη τροφοδοσία, χωρίς επαρκές και σαφές χρονοδιάγραμμα, χωρίς τεκμηριωμένο σχέδιο για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής και χωρίς πρόβλεψη για τις οικονομικές και τεχνικές συνέπειες. Το δίκτυο παρέμενε ουσιαστικά χωρίς σταθερή πηγή τροφοδοσίας, με τη συζήτηση να μετατοπίζεται σε λύσεις με βυτιοφόρα και LNG, χωρίς συγκεκριμένη πρόβλεψη για τις απαιτούμενες ποσότητες, χωρίς εγγυημένο χρόνο υλοποίησης και ενώ παράλληλα δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η χρήση φυσικού αερίου θα μεταφραστεί σε οικονομικό όφελος για τους πολίτες.

Σήμερα προστίθεται ένα ακόμη σοβαρό αδιέξοδο: οι εγκαταστάσεις προχωρούν με καθυστερήσεις, οι ανάδοχοι μένουν απλήρωτοι και οι πολίτες παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας για το πώς θα θερμανθούν. Αυτά δεν είναι μεμονωμένες καθυστερήσεις. Είναι η πλήρης αποτυχία του κυβερνητικού σχεδιασμού!

Η τηλεθέρμανση της Φλώρινας δεν ήταν μια θεωρητική ή μακρινή προοπτική. Ήταν ένα ώριμο έργο, ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, με ενεργή σύμβαση και με την υλοποίησή του να έχει προχωρήσει έως τα όρια της πόλης. Θα μπορούσε να προσφέρει μια σταθερή, οικονομική και περιβαλλοντικά βιώσιμη λύση θέρμανσης για δεκαετίες, σε μια από τις ψυχρότερες πόλεις της χώρας.

Αντί γι’ αυτό, η κυβέρνηση επέλεξε να επενδύσει σε νέες υποδομές ορυκτού αερίου, σε μια περίοδο κατά την οποία ολόκληρη η Ευρώπη στρέφεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και τώρα οι πολίτες της Φλώρινας, οι τοπικές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοί τους καλούνται να πληρώσουν το κόστος αυτής της λανθασμένης επιλογής.

Η Φλώρινα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πεδίο πειραματισμών και οι πολίτες της δεν μπορεί να ζουν κάθε χρόνο με την αγωνία της θέρμανσης. Η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη να δώσει άμεσες λύσεις, με χρηματοδότηση, σχέδιο και σαφείς δεσμεύσεις – όχι άλλες υπεκφυγές και μετάθεση ευθυνών».