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Η Eurobank ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση Πράσινων Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €600 εκατ.

Η Eurobank ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση Πράσινων Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €600 εκατ.
Newsroom
Τετάρτη, 02/09/2026 - 15:53
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Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση Πράσινων Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Green Senior Preferred), σταθερού επιτοκίου, ύψους €600 εκατ. με λήξη το 2033 (οι «Ομολογίες»).

Τα αντληθέντα ποσά της έκδοσης θα διοχετευθούν στη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση χαρτοφυλακίου επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων με βάση τα κριτήρια χρήσης των κεφαλαίων και τη διαδικασία επιλογής, όπως περιγράφονται στο Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων (Green Bond Framework 2026) της Eurobank, το οποίο είναι σύμφωνο με τα ICMA Green Bond Principles (GBP) 2025.

Οι Ομολογίες λήγουν στις 08 Σεπτεμβρίου 2033, με δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο στις 08 Σεπτεμβρίου 2032 και ετήσιο τοκομερίδιο 4,125%. Ο διακανονισμός της έκδοσης προγραμματίζεται για τις 08 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι Ομολογίες θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Το επίπεδο ενδιαφέροντος για τη συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ανέλθει σχεδόν στα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, με υπερκάλυψη περίπου 2,5 φορές, παρέχοντας τη δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει 600 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 98μ.β. από 125μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά. Η διαδικασία βιβλίου προσφορών προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς συμμετείχαν περισσότεροι από 65 διαφορετικούς επενδυτές.

Κατά την κατανομή της νέας έκδοσης, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% του βιβλίου της έκδοσης, με συμμετοχή κυρίως από συνολικά τις χώρες Βέλγιο, Ολλανδία & Λουξεμβούργο (27%), Ηνωμένο Βασίλειο (23%), Γαλλία (20%), και συνολικά τις χώρες Γερμανία, Αυστρία & Ελβετία (11%). Όσον αφορά στον τύπο των επενδυτών, το 54% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 21% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία, 17% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 8% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα στηρίξουν τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).

Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays Bank Ireland PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, Natixis & Société Générale.

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