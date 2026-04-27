27/04/2026 - 15:52
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 15:49
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το “Engineering The World 2026”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 15:45
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 15:23
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/04/2026 - 15:00
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/04/2026 - 14:36
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/04/2026 - 13:37
Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 12:58
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/04/2026 - 12:19
Ουκρανία: Ένας νεκρός σε πλήγμα ουκρανικού drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
27/04/2026 - 11:39
AKTOR Ανανεώσιμες: Εξαγορά του 51% της SUN FORCE TWO
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/04/2026 - 10:58
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Γιατί κυβέρνηση και ΔΕΗ οδηγούν σε βίαιο κλείσιμο την πιο αποδοτική θερμοηλεκτρική μονάδα της χώρας, την Πτολεμαΐδα 5;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/04/2026 - 10:13
Οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία και τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές στο επίκεντρο του “5th Energy & Shipping Seminar” του ΙΕΝΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 09:31
ΣΕΦ: Εφαρμόστε τις προτάσεις του AccelarateEU
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/04/2026 - 09:20
Αυξήθηκαν κατά 2% και πλέον οι τιμές του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 09:05
Στ. Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά για να καταστεί κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/04/2026 - 08:36
Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/04/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: WACC έως 7,02% το 2029- Κάτω από τις προσδοκίες του Διαχειριστή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/04/2026 - 08:07
Πυρηνική ενέργεια: Ελληνογαλλική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 08:00
Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 06:28
Γιατί δεν λειτουργεί σωστά ο αφυγραντήρας, πότε χρειάζεται τεχνικός
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 06:28
Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 06:28
Ιδιοκτήτης δηλώνει «εθισμένος» με τα ηλιακά πάνελ: «Πραγματικά απίστευτο»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/04/2026 - 08:23
Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
26/04/2026 - 08:24
Πόσο ασφαλή είναι τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/04/2026 - 08:24
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 15:43
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 15:24
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/04/2026 - 15:07
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/04/2026 - 14:44

Newsroom
Δευτέρα, 27/04/2026 - 15:00

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Teresa Ribera.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη ρεαλιστικής προσέγγισης στην πράσινη μετάβαση για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την προστασία κοινωνικής συνοχής.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο Πρωθυπουργός και η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω, και πιστεύω ότι έρχεστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο, κατά την οποία διεξάγονται πολλές συζητήσεις για την πορεία προς την περαιτέρω απανθρακοποίηση της οικονομίας μας. Όταν κοιτάζω τα στοιχεία, πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει κάνει εντυπωσιακή δουλειά όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 1990. Μαζί με άλλες χώρες του Νότου, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, είμαστε πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο πραγματικός αντίκτυπος είναι ορατός στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές των γειτόνων μας. Έχουμε γίνει καθαροί εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας. Παλαιότερα ήμασταν καθαροί εισαγωγείς. Έχουμε απομακρυνθεί εντελώς από τον λιγνίτη, κάτι που δεν ισχύει για πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και συνεχίζουμε, φυσικά, να χρησιμοποιούμε το φυσικό αέριο για το βασικό φορτίο ενέργειας. Πιστεύω, λοιπόν, ότι έχουμε κάθε λόγο να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Είναι καλό για το περιβάλλον, είναι καλό για την κλιματική αλλαγή, αλλά έχει νόημα και από οικονομική άποψη.

Θα ήθελα, όμως, να συζητήσω μαζί σας και άλλες πτυχές της συνολικής στρατηγικής μας για την απανθρακοποίηση. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν πεδία και κλάδοι όπου μπορούμε και πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα, αλλά και πεδία και κλάδοι όπου πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, ιδίως σε εκείνους όπου η μείωση των εκπομπών είναι δύσκολη και οι οποίοι συνδέονται επίσης με τον πυρήνα της βαριάς ευρωπαϊκής βιομηχανίας μας. Σε αυτούς θα τοποθετούσα και τη ναυτιλία.

Επομένως, συνολικά η προσέγγισή μου -χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα- είναι ότι χρειαζόμαστε μια πιο στοχευμένη προσέγγιση: να επιταχύνουμε τις δράσεις όπου μπορούμε να επιτύχουμε άμεσα αποτελέσματα και να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι, διατηρώντας παράλληλα τον πυρήνα του συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ETS), το οποίο θεωρούμε πολύτιμο για να στείλουμε το σωστό μήνυμα σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την απανθρακοποίηση.

Αλλά υπάρχει μια γενική αίσθηση -και συμφωνώ με αυτή- στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι χρειάζεται να δούμε τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο στήριξης της βιομηχανίας μας και διατήρησης της κοινωνικής συνοχής. Eνδιαφέρομαι, λοιπόν, να ακούσω τις απόψεις σας επ’ αυτού. Και πάλι, σας καλωσορίζω στην Ελλάδα.

Teresa Ribera: Το θέσατε πολύ σωστά. Πιστεύω ότι σήμερα συνειδητοποιούμε ότι δεν μιλάμε μόνο για κλιματικούς λόγους, αλλά και για την οικονομική απόδοση, την οικονομική ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας στο μέλλον. Και το μυστικό είναι πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να προωθούμε μια διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες όπως ενδέχεται να εξελίσσονται, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χάσουμε την κατεύθυνση που ακολουθούμε, αλλά ότι θα εισαγάγουμε τις αναπροσαρμογές και την ευελιξία που ενδεχομένως χρειαστούμε.

Θεωρώ ότι αυτό είναι αρκετά καλό νέο, που προέρχεται και από το Συμβούλιο, εννοώ, έχοντας επίγνωση των δύσκολων συζητήσεων που μπορεί να έχετε λόγω του δύσκολου παγκόσμιου πλαισίου. Είναι αρκετά καλό να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ναι, δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τα μακροπρόθεσμα μηνύματα, επειδή τα χρειαζόμαστε για την ανταγωνιστικότητα και για την ασφάλεια.

Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες σε αυτό το πλαίσιο για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις και να μην απομακρύνουμε τους επενδυτές, και ότι πρέπει να εισαγάγουμε τις ευελιξίες που θα μας επιτρέψουν να διδαχθούμε από την εμπειρία και να αποτρέψουμε κάθε είδους ζημιά. Πιστεύω ότι δεν είναι εύκολο έργο, αλλά είναι μέρος αυτού που προσπαθούμε να επιτύχουμε στην Επιτροπή.

Η αίσθησή μου είναι ότι, όπως είπατε,εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις συνθήκες σε εθνικό επίπεδο. Ναι, η Ελλάδα έχει επιτελέσει πολύ εντυπωσιακό έργο τα τελευταία 20 χρόνια, μέσω βαθέος μετασχηματισμού του συστήματος. Υπάρχουν πεδία όπου η ενότητα και η συνέπεια, παγκοσμίως, καθώς και η παροχή χώρου για την πολυμέρεια και η διατήρηση του πλαισίου, είναι ιδιαίτερα δύσκολες προς το παρόν. Προσπαθούμε, λοιπόν, να βρούμε πώς να συμβιβάσουμε αυτή τη διπλή οπτική. Διότι πιστεύω ότι είναι επίσης σημαντικό να διατηρήσουμε και να υπερασπιστούμε το γεγονός ότι η Ευρώπη, αυτή τη στιγμή, αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ή τους Ευρωπαίους βιομήχανους, αλλά και για άλλους, και να δείξουμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με συνέπεια τις διάφορες προκλήσεις. Κάτι που δεν είναι εύκολο όταν άλλοι δεν ευνοούν τόσο πολύ τη συνεργασία, αλλά έχουν πιθανώς μια πιο συναλλακτική προοπτική ως προς τον τρόπο χρήσης των εργαλείων τους.

Το θετικό, λοιπόν, είναι ότι έχουμε περάσει διάφορες δύσκολες στιγμές και καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες, παραμένοντας ενωμένοι και βρίσκοντας τρόπους να δώσουμε απαντήσεις που να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του καθενός από εμάς. Πιστεύω, λοιπόν, ότι είναι σημαντικό να μην υποτιμάμε την ικανότητα των Ευρωπαίων να βρουν τον τρόπο να κινηθούν προς τα εμπρός.

Η ναυτιλία είναι ένας αρκετά σημαντικός κλάδος σε αυτή τη χώρα και προσπαθώ να συνεργαστώ με τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για τις μεταφορές. Είμαι βαθιά πεπεισμένη όσον αφορά την πολυμερή διακυβέρνηση και χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να βρούμε τρόπους να δημιουργήσουμε χώρο για κάτι που να είναι αποτελεσματικό και δίκαιο. Και υποθέτω ότι πρέπει ακόμα να προσδιορίσουμε το τελευταίο βήμα για την επίτευξη αυτής της δίκαιης, σύγχρονης και κατάλληλης για τον σκοπό αυτό λύσης.

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Γιατί κυβέρνηση και ΔΕΗ οδηγούν σε βίαιο κλείσιμο την πιο αποδοτική θερμοηλεκτρική μονάδα της χώρας, την Πτολεμαΐδα 5;
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Γιατί κυβέρνηση και ΔΕΗ οδηγούν σε βίαιο κλείσιμο την πιο αποδοτική θερμοηλεκτρική μονάδα της χώρας, την Πτολεμαΐδα 5; 27 Απριλίου 2026

Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται

Πέντρο Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέντρο Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης καυσίμων και πράσινης μετάβασης – κρίσιμος ο ρόλος της ρυθμιστικής ευελιξίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης καυσίμων και πράσινης μετάβασης – κρίσιμος ο ρόλος της ρυθμιστικής ευελιξίας

Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας για την στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας για την στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε

Μητσοτάκης: Η πυρηνική ενέργεια είναι κρίσιμη για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η πυρηνική ενέργεια είναι κρίσιμη για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης